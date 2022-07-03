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Что случилось на Гран-при Британии: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

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Крупнейшая авария и первые очки сына Шумахера.

Карлос Сайнс выиграл первую гонку «Формулы-1» – и не смотрите на старт с поула: в процессе минимум трижды казалось, что поражение неизбежно. Сперва – на старте, затем – когда ошибся и вылетел за пределы трека, подарив первое место Ферстаппену, еще позднее – в середине, когда Леклер по радио вынудил переключить напарника на другую стратегию, затем – вновь из-за требований Шарля включилась командная тактика…

Но №55 все-таки пересидел неудачи и воспользовался последним шансом. Как же Карлос это сделал?

  • Сайнс проиграл старт – кажется, его снова подвела проблема со сцеплением, которая преследует его «Феррари» с первого Гран-при сезона (2,63 – 2,88 по достижению 100 км/ч при выигранной на 0,03 секунды реакции на светофоры – Карлосу явно выдало слишком много мощности на колеса, как в предыдущие гонки). И, конечно, более мягкие шины у Ферстаппена.
  • Порядок откатили обратно, поскольку пелотон не завершил даже один круг до красных флагов – потому формально нельзя было зафиксировать новый порядок.
  • Потому Сайнс так и выдавивал Макса на втором старте – «Ред Булл» теперь стартовал лучше, и пришлось жестить.
  • Леклер уткнулся в Переса на шестом круге во время битвы за третье место – повредил крыло себе, но отправил Чеко в боксы на срочный ремонт.
  • На 10-м круге Сайнс промазал мимо одного из поворотов, а когда вернулся на трек – уже оказался вторым.
  • А на 12-м круге Макс словил прокол и срочно поехал в боксы. Проблема не исчезла – выяснилось, что сломана правая задняя часть машины, и чемпион потерял большую часть прижимной силы (скорее всего, из-за обломков). Гонка фактически для него закончилась – он каждый круг жаловался на сцепление и поехал в боксы вновь уже на 24-м круге, а затем его объехал Феттель на «Астон Мартин».
  • На 16-м круге Леклер уперся в Сайнса с DRS и задал мостику риторический вопрос: «И что мне делать? Я ****** гонку».
  • Пит-стоп Сайнса последовал на 20-м круге – выехал третьим в чистом воздухе. Леклер отправился в боксы на 26-м круге – и выехал в двух секундах позади. На вопрос «Так мы гоняемся?» последовал ответ «Вы в окне Хэмилтона». И лишь затем – «Можно сражаться».
  • Режим «сражения» продлился 2 круга – после них Сайнсу выставили время-ориентир, а затем приказали пропустить Леклера. Все это время Хэмилтон наращивал отрыв (+1,5 секунды) без заезда в боксы.
  • Льюис поехал в боксы только на 33-м круге – но «Мерседес» устроил ему остановку на 4,3 секунды. Вернулся третьим с отставанием в 3 секунды от Сайнса.
  • На 39-м круге «Эль План» случился с болидом Эстебана Окона – тот остановился и вызвал автомобиль безопасности. Накопленный отрыв «Феррари» обнулился, Сайнс и Хэмилтон заехали за новыми шинами. Леклер на «харде» 14-круговой давности остался против соперников на свежем «софте».
  • Леклер протянул только полкруга – Сайнс вырвался вперед на рестарте. А Перес отобрал третью позицию у Хэмилтона.
  • А дальше началось мясо: Хэмилтон, Перес и Леклер разбирались два круга подряд и менялись позициями чуть ли не в каждом повороте. Шарль в итоге потерял подиум, Перес выиграл второе место, Хэмилтон – третье.

Интереснейшие моменты середины пелотона

  • Норрис из «Макларена» просидел на одном составе дольше всех – 40 кругов. Он не менял их даже под красными флагами!
  • Расселл не доехал даже до конца первого сектора на домашнем Гран-при. Звезда «Мерседеса» брала топ-5 в каждом Гран-при сезона – даже безнадежном. А в домашней гонке – жесткий крэш.

  • В той аварии пострадали 5 машин – все подробности здесь:

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  •  Цунода вынес Гасли на 11-м круге. Почему бы и нет?
  •  Великий Латифи проехал в топ-10 33 круга – а затем отдал позицию Мику Шумахеру. Оле – сын Михаэля финишировал восьмым и заработал первые очки в «Формуле-1»!
  •  Риккардо обнаружился круговым в момент выезда сэйфти-кара. Просто вспомните, что он получает $16 млн в год, а его напарник в этот момент ехал в топ-5.

Итоги гонки: Ферстаппен решил не сходить и добрался до очков, Алонсо – в топ-5:

Макс, конечно, сохранил первую строчку в чемпионате, а Перес – вторую. Сайнс же подобрался ко всем – и прежде всего к Леклеру:

И «Феррари» теперь чуть ближе к «Ред Булл»:

Вот это вышла гонка!

«Мерседес» выкатил еще пачку новинок и наконец заработал: обогнал всех в быстрых поворотах и достал «Ред Булл» в медленных

«Ф-1» победила Хэмилтона – Льюис все таки вынул пирсинг из носа. Под угрозой дисквалификации ради безопасности

Исторический первый поул Сайнса в «Ф-1»: под английским дождем и на дефектном шасси. Помог разворот Леклера

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

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