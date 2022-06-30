«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

Громкое интервью на британском ТВ.

Берни Экклстоуна отстранили от активного управления «Формулой-1» в начале 2017-го – после продажи чемпионата американской «Либерти Медиа» – и перевели на должность советника и почетного президента. Ее у Берни забрали в 2020-м – с тех пор 91-летний бизнесмен и миллиардер просто отдыхает на пенсии.

Но его теплые чувства к Владимиру Путину осталась прежними. Экклстоун подтвердил их в нашумевшем интервью на британском ТВ – в программе Good Morning Britain («Доброе утро, Британия»).

В 2019 году Экклстоун признался, что заслонил бы своего друга, если бы кто-то собирался его застрелить, ведь Путин «хороший парень». Теперь Берни вспомнили это и спросили, испытывает ли он те же чувства сейчас в связи с ситуацией на Украине. Ответ – вот:

«Да, я бы по-прежнему словил пулю за него. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России. К сожалению, все люди бизнеса, я уж точно, допускаем ошибки время от времени. Когда это происходит, ты делаешь все возможное, чтобы ее исправить.

Если бы все было проведено как надо… На Украине есть один человек – насколько я понимаю, он был комиком. И, похоже, он хочет оставаться в своей профессии. Считаю, если бы он как следует подумал, то предпринял бы достаточные усилия, чтобы поговорить с мистером Путиным – разумным человеком – выслушал бы его и что-то сделал.

По-другому действовать должен был не Путин, а Зеленский? Безусловно. Если бы Украина по-настоящему хотела бы этого избежать, то избежала бы.

Оправдываю ли я жертвы? Нет. Но такого намерения и не было. Посмотрите, сколько раз Америка вмешивалась в страны, которые не имеют к ней никакого отношения. В Америке это бизнес, они любят войны, продают оружие.

Говорил ли я с Путиным? Нет. Возможно, он все сам понимает. Ему, вероятно, не нужно ничего напоминать. Я абсолютно уверен, сейчас он желал ничего бы не начинать.

Сейчас я ничего не решаю, но не уверен, что разорвал бы контракт [на проведение Гран-при и трансляции гонок], и уж точно не стал бы отстранять российских атлетов, в том числе и гонщиков, это неправильно. Они не вовлечены в ситуацию и не должны получать наказание».

Экклстоун действительно потрясающе стабилен в высказываниях – ровно то же самое он говорил о Путине с 2014-го.

Интервью каналу CNN о новом законе против пропаганды гомосексуализма в 2014-м: «Я очень восхищаюсь мужеством Путина говорить то, что он говорит. Эти слова могут кого-то обидеть, но так устроен мир. Это его точка зрения, и я думаю, что он абсолютно прав»

Интервью российскому госканалу РТ в 2015-м (за неделю до Гран-при США): «Прекрасно отношусь к Владимиру Путину Я его большой сторонник. Проблема современного мира в том, что настоящих лидеров не так много. Если посмотреть на все страны, будет трудно кого-то выделить. Очень много средних личностей, не готовых на деле быть лидерами.

Я не в восторге от США. их самая большая проблема в том, что они считают себя самой главной силой. Они как на большом острове, немного изолированы и только начинают изучать, чем занимаются остальные люди в мире».

Официальный сайт «Формулы-1» в 2015-м: «За свою жизнь я общался со многими людьми, которые производят сильное впечатление – Энцо Феррари, Колин Чепмен. Владимир Путин, как мне кажется, засиделся в России – ему нужно управлять Европой, так как больше некому».

Конференция AD Week Europe в конце 2015-го: «Путин должен править Европой. Нам нужно избавиться от Брюсселя и поставить его во главу. Включая Великобританию, конечно. Он делает то, что говорит, и то, что собирается. С ним все выполняется».

Блиц-интервью для ТАСС перед Гран-при России-2016: «На данный момент в мировой политике нет равных Путину. Если сравнивать его с великими лидерами, то он как Уинстон Черчилль в Англии. Путин войдет в историю как великий политик. Если бы он пригласил меня в правительство – уверен, все его предложения были бы правильными».

Интервью The Guardian в 2016-м: «Путин делает то, что говорит, выполняет свою работу. Люди не совсем понимают, чего он хочет добиться – вернуть Россию на те позиции, на которых она была раньше. Он человек слова: когда мы жмете ему руку и договориваетесь о чем-то – то знаете, что именно это и случится».

Интервью «Известиям» в 2017-м: «Не был до конца уверен, что в России успеют построить такую великолепную трассу в столь короткие сроки. Но после того, как свои гарантии мне дал Владимир Путин, я успокоился. Я знаю, что ваш президент принимает только взвешенные решения.

Он многое делает для своей страны и для сохранения мира во всем мире. Если говорить про Сочи, то это отличный пример того, как город может преобразиться за счет спорта»

Интервью для американского канала ESPN в 2019-м: «Если бы кто-то стоял с пистолетом и собирался застрелить Путина, я бы заслонил его. Потому что он хороший парень. Он никогда не делал ничего, что было бы плохо для людей.

Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. Сейчас у нас никого нет, так что хуже не будет. Он делает то, что обещает Скрипали? Путин не делал этого. Он слишком занят для того, чтобы думать о таких вещах. Это просто выдумки».

Но, самое красочный сейчас, с нынешним послезнанием – вот этот комментарий для РИА Новостей о судьбе гонки в Сочи из 2016-го: «Забудьте о контрактах. Мы здесь настолько долго, насколько мистер Путин видит, что это нужно. Если он захочет, чтобы Россия ушла из «Формулы-1», то она уйдет, если захочет, чтобы оставалась, то мы останемся».

На данный момент «Формула-1» разорвала контракты на проведение Гран-при России и на трансляции гонок с «Матч-ТВ» – на неопределенный срок. И тут же заявила, что «комментарии Берни Экклстоуна отражают его личные взгляды и резко противоречат позиции, основанной на современных ценностях нашего спорта».

Фото: eastnews.ru/Associated Press, AFP