Оказывается, Ферстаппен отдает первое место напарнику: вот умно помог тому взлететь с третьего места одним замедлением

Чемпионская командная работа.

«Ред Булл» много лет менял пилотов в поисках идеального второго номера для Макса Ферстаппена – и, наконец, нашел: Серхио Перес достаточно быстр для помощи чемпиону и достаточно покладист, чтобы уступать победы, хоть и со словами «полностью нечестно, но ладно».

Однако при случае чемпион «Ф-1» и сам готов помочь, если нужно – как, например, на недавнем заезде «БМВ» Sim GT Cup в iRacing: Ферстаппен гонялся за виртуальную Team Redline и возглавлял один из заездов перед последним кругом, пока его товарищ по команде Джанни Веккио следовал третьим.

А дальше – перед финальной прямой – произошел умный размен:

В такой ситуации обогнать можно только в случае обладания более мощным слипстримом, чем у соперника, и Ферстаппен обеспечил напарнику преимущество – притормозил и сбил скорость конкуренту. Веккио же сохранил слипстрим, выскочил на параллельную траекторию и оформил обгон.

«Он ведет себя просто как один из членов команды, – рассказывал нам в эсклюзивном интервью гоночный инженер Макса из виртуальной команды Дидрик Киндс. – Единственное отличие Макса от других – он, на мой взгляд, самый вовлеченный и мотивирующий среди всех наших гонщиков. Если кому-то не хватает скорости – он всегда готов помочь разобраться и ускориться. Потому что хочет, чтобы Team Readline всегда побеждала.

Когда он находит нужные настройки для своей машины, то присоединяется к обсуждениям других пилотов и предлагает улучшения – «мне помогло то-то и то-то». За пределами симрейсинга они тоже общаются – когда отдыхают от гонок. Играют в видеоигры вместе – Call of Duty, например.

А во время Гран-при Франции у нас параллельно проходил 6-часовой заезд на симуляторах по «Уоткинс-Глен». Так вот, Макс закончил квалификацию, сходил на пресс-конференции с брифингами – и тут же подключился к нашему чату в Discord, чтобы узнать, как дела с нашей гонкой и может ли он чем-то помочь. Хотел мотивировать ребят. Было очень мило».