О чем болтают гонщики «Ф-1» в специальной комнате перед подиумом? Жалуются на кочки, удивляются сходам соперников

Закулисье «Ф-1».

«Формула-1» внезапно вернула старую традицию: с Гран-при в Имоле болельщикам снова стали транслировать кадры из специальной комнаты, в которой призеры заезда отдыхают пару минуту перед подиумом.

Обычно качества звука в это время оставляет желать лучшего и разобрать слова гонщиков непросто. Но после Гран-при Канады «Ф-1» наконец догадалась расшифровывать диалоги – и приоткрыла тайну «о чем болтают пилоты».

И первым на обсуждении Ферстаппена, Сайнса и Хэмилтона оказался эпизод борьбы между прошлогодними соперниками за звание чемпиона:

Карлос: Нет никакого слипа, чтобы пройти. Нет слипстрима. Макс: Было близко! Льюис: О да! После этого я не мог видеть тебя какое-то время. Ты был в моей... (похоже, Хэм имел в виду слепую зону) Макс: Да! Льюис: Я был такой «Где он?». А затем я проиграл тебе немного времени.

После паузы пилоты обсуждали уже другой момент – сход Юки. Оказывается японца подвела кочка на дороге:

Карлос: На круге выезда, ага? Льюис: Что? На пит-лейн? Карлос: Там есть кочка, которой я побаивался весь уик-энд. Макс: Да, я тормозил до этого. И такой «пссссс» (это Макс пытается сказать, что у него не было сцепления с трассой) Карлос: Перед кочкой, да? Макс: Нет, нет! Это сцепление. Карлос: Его там практически никакого. Затем показали блокировку колеса на болиде Карлоса при попытке новой атаки на Макса:

Макс: О, это было на последнем круге? Карлос: Предпоследний. Макс: А, понятно.

Фото: REUTERS/Chris Helgren