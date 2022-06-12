Перес вырвал лидерство у Леклера на старте. Но затем потерял скорость и услышал приказ не бороться с Ферстаппеном

Долгий пит-стоп добил отличную гонку.

Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два года перед победой на Гран-при Монако и даже, казалось, избавился от статуса второго номера – по словам Чеко, в новом соглашении об этом «ничего нет», да и шеф лидеров «Ф-1» Кристиан Хорнер пообещал не включать командную тактику, пока мексиканец остается в числе претендентов на чемпионство.

Однако на Гран-при Азербайжана мексиканец без проблем пропустил чемпиона мира после просьбы команды.

№11 максимально здорово отработал в начале: взял второе место в квалификации после человека-скорости Леклера (Шарль в этом году в своей лиге на одном круге: 6 поулов и два вторых места), а на старте выжал все из короткого рывка к первому повороту и конфигурации:

Просто в Баку ездят против часовой стрелки, и потому выгодная внутренняя траектория достается именно обладателю второго места – особенно если он выиграл разгон (а Серхио рванул до 100 км/ч на 0,3 секунды быстрее Шарля). Леклер пытался отыграться через поиск самой поздней возможной точки торможения, но перестарался – и Чеко оказался лидером.

В тот момент Перес фактически виртуально включился в сражение за титул: до старта заезда уступал напарнику всего 15 баллов в общем зачете, а в случае победы мог сократить отрыв до 7 очков.

Но еще до середины дистанции гонщики «Ред Булл» обменялись позициями – по радио Переса попросили «не бороться».

Почему? Несмотря на знаменитое умение беречь шины, с «медиумом» в жарком Баку мексиканец не справился:

«Этот комплект износился слишком быстро, гораздо быстрее, чем у Макса», – признал Перес после финиша.

Потерю сцепления и плохие разгоны второй машины «Ред Булл» в начале гонки отметили и соперники из «Феррари», но пока Леклер сдерживал Ферстаппена – проблема казалась не самой очевидной.

И только когда алая машина уехала в боксы – Макс смог моментально приблизиться к напарнику. Так что желание командного мостика провести размен без проблем было понятным и очевидным.

Два круга спустя остановкой Чеко открыли новую волну пит-стопов – и продержали мексиканца в боксах 5,7 секунд вместо обычных для «Ред Булл» – команды с быстрейшими остановками в «Ф-1» – в районе 2,5 секунды. Максу тоже не повезло с заминкой – он стоял 3,5 секунды, но пауза с машиной Переса выглядела очень странно: словно парня с задним домкратом специально попросили не торопиться.

Оставшиеся 30 кругов Чеко отставал все сильнее – и в итоге проиграл 20 секунд. Конечно, мексиканец все равно обошел сошедшего Леклера и обосновался на втором месте общего зачета, но напарник оторвался уже на 21 балл.

Зато на руках двухлетний контракт с зарплатой в 10 млн за сезон и возможность брать подиумы на каждом Гран-при.

Фото: formula1.com