Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

Главное из Баку.

Макс Ферстаппен наконец выиграл в Баку – это его пятая победа в восьми Гран-при 2022-го. Теперь он оторвался от Серхио Переса в общем зачете на 21 балл – кто сейчас вспомнит, как действующий чемпион после Австралии даже не входил в топ-5 и проигрывал лидировавшему Леклеру 46 баллов?

«Феррари» снова самоуничтожилась: после поула итальянцы потеряли оба болида и набрали 0 очков. Шарль и вовсе отныне только третий в общем зачете и отстает на 34 балла от чемпиона мира, а в Кубке конструкторов отставание от «Ред Булл» достигло 80 баллов.

Важнейшие события Гран-при Азербайджана 2022-го:

• Леклер ошибся на старте: хуже разогнался, перетормозил в попытке выбрать самую позднюю точку замедления и уступил Серхио Пересу лидерство. Чеко воспользовался преимуществом внутренней траектории трека;

• болид Сайнса сломался на 9-м круге и вызвал виртуальный сэйфти-кар. «Феррари» тут же отреагировала – зазвала на пит-стоп Леклера (вместе с половиной пелотона);

• Шарль поехал на 3-4 секунды быстрее обоих «Ред Булл» – и выбрался вперед после волны остановок в боксах у соперников. Но на 20-м круге у него сгорел мотор;

• Ферстаппен обогнал Переса на 15-м круге – Серхио приказали не бороться после падения темпа из-за износа покрышек. А затем устроили ему пит-стоп на 5,7 секунды (остановка Макса – 3,5 секунды);

• Риккардо явно решил психологически надавить на напарника и показать миру, что он еще в форме: атаковал на полную в первые 10 кругов и жаловался на слабый темп Норриса. Однако Ландо сильно ускорился после того, как выбрался из трафика, а когда поехал на пит-стоп – Риккардо сам проиграл позицию Гасли.

За 5 кругов до финиша ситуация отзеркалилась: после всех пит-стопов Норрис оказался позади Риккардо на «харде» против «медиума» Дэна в схватке за седьмое место с Алонсо – и «Макларену» пришлось решать, кого же подгонять и какие командные приказы включать. Ландо пообещали шанс, но в итоге он его не получил и остался позади Риккардо.

Самые интересные события гонки в середине пелотона:

• очень странный фэйл Феттеля на 13-м круге: он уже обогнал Окона на прямой, но потом уехал в зону вылета – колеса просто заблокировались. Похожее дважды случалось с «Астон Мартин» накануне в квалификации. А у Себа все получилось еще через 13 кругов, и в итоге он доехал шестым – интересно, куда бы он забрался без непонятного отказа;

• Латифи получил глупейший штраф в 10 секунд стоп-энд-гоу за небольшой откат его «Уильямса» от механика после сигнала к готовности перед прогревочным кругом (за 15 секунд до его начала). Николас не получил никакого преимущества, но правила суровы;

• Чжоу на «Альфа Ромео» тоже сошел из-за отказа мотора, как и Кевин Магнуссен на 33-м – к надежности техники «Феррари» на жаре возникает все больше вопросов;

• на 29-м круге Хэмилтон начал громко жаловаться на боль в спине – очевидно, из-за галопирования: подскоков болида на прямых. Впервые гонщик пожаловался на это по радио прямо на середине гонки.

«Не думаю, что эти нагрузки можно просто терпеть, потому что они очень плохо влияют на спину. Я даже не уверен, что Льюис сможет проехать всю дистанцию до конца и добраться до финиша гонки. Все будет зависеть от уровня боли. Нагрузка на позвоночник очень существенная», – прогнозировал Тото Вольфф перед стартом

Тем не менее, Льюис добрался до финиша – и даже на четвертом. И заработал титул гонщика дня от фанатов.

• на «Альфа Таури» отказала половина DRS – часть открывалась, а часть – нет. Да, оказывается, так бывает;

Японца отозвали в боксы на ремонт и зафиксировали всю пластину, чтобы она не открывалась в принципе!

Итоги гонки:

Да, Джордж Расселл из «Мерседеса» продолжил серию финишей в топ-5 – единственным из пелотона. У него уже 99 баллов в общем зачете – до Леклера осталось всего 17. Еще пару фэйлов «Феррари» – и гонщик немецкой команды ворвется в тройку сильнейших по сезону.

А что вам запомнилось больше всего?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; REUTERS/Murad Sezer; formula1.com