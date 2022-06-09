Нико Росберга не пустили за руль бесценного рекордного электро-«Мерседеса». Чемпиону «Ф-1» «не хватило квалификации»

Полный шок.

Нико Росберг – чемпион «Формулы-1» 2016 года: стал единственным кроме Хэмилтона и Феттеля обладателем титула в 2010-х, а затем сразу же ушел из гонок. Теперь уже шестой год кайфует на пенсии – занимается бизнесом, инвестирует, медитирует, продвигает зеленую повестку, организует фестиваль Greentech, управляет командой в серии электровнедорожников Extreme E и ведет ютуб-канал. На нем Нико в первую очередь концентрируется на всевозможных технических штуках вроде тест-драйвов невероятных машин.

Новым подопытным на его канал попал невероятный авангардный «Мерседес» EQXX – преодолевший своим ходом 1008 км из Германии в Монако и установивший рекорд дальности заездов для электрокаров.

Росберг красочно расписывал его многочисленные фичи вроде умного аэродинамического обвеса, параноидальной экономии веса (как вам особая подвеска на пружинах из стекловолокна?) и прорыва в аккумуляторах – а потом узнал, что ему нельзя за руль.

Нико: Давайте прокатимся!

Работник «Мерседеса»: Прости, Нико, наверное, мы тебе не сказали, но тебе можно только пассажиром. Вести самостоятельно не позволено.

Нико: Не позволено?!

Работник «Мерседеса»: С точки зрения «Мерседеса» ты недостаточно квалифицирован, чтобы…

Нико: Недостаточно квалифицирован… Чтобы вести ее?!

Работник «Мерседеса»: Да, мне очень жаль. Просто у тебя нет нужной лицензии класса RD. Так что, может, я буду твоим водителем сегодня?

Нико: Ладно, сегодня нас повезет Борис – лучший пилот RD «Мерседеса». Я правда доверяю тебе, Борис, ха. И еще я собираюсь оценивать твой пилотаж.

Хотя Нико и сам хорош – приехал на ивент «Мерседеса» на собственной «Ауди».

Карма!