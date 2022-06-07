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Хэмилтон с семью орденами рубится с Феттелем в папахе в нарды. Это мегапостер «Сетанты» для Гран-при Азербайджана

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Гран-при Азербайджана
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
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Себастьян Феттель Себастьян Феттель
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Алонсо с гаечным ключом улыбается рядом.

10 июня в Баку стартуют первые практики Гран-при Азербайджана, но приятный каспийский вайб уже разливается по соцсетям и трансляторам «Формулы-1». Посмотрите, каким приятным шедевром гонку анонсировала «Сетанта»:

Ветеран Льюис Хэмилтон с семью орденами рубится в нарды против Себастьяна Феттеля в папахе под традиционный чай на фоне крепостных стен «Ичери-шехер» (рядом с которыми и проложен один из секторов трассы. И не менее традиционный умелец-механик – с лицом Фернандо Алонсо, конечно.

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Источник: Cетанта Спорт

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