Хэмилтон с семью орденами рубится с Феттелем в папахе в нарды. Это мегапостер «Сетанты» для Гран-при Азербайджана

Алонсо с гаечным ключом улыбается рядом.
10 июня в Баку стартуют первые практики Гран-при Азербайджана, но приятный каспийский вайб уже разливается по соцсетям и трансляторам «Формулы-1». Посмотрите, каким приятным шедевром гонку анонсировала «Сетанта»:
Ветеран Льюис Хэмилтон с семью орденами рубится в нарды против Себастьяна Феттеля в папахе под традиционный чай на фоне крепостных стен «Ичери-шехер» (рядом с которыми и проложен один из секторов трассы. И не менее традиционный умелец-механик – с лицом Фернандо Алонсо, конечно.
Как вам такая «Формула-1»?
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Источник: Cетанта Спорт
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