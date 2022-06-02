Второй пилот «Ред Булл» заработает $10 млн в год. Даже не в топ-5 «Ф-1» – а у Ферстаппена вчетверо больше

Без бонусов.

Сделки любого гонщика с топовой командой «Ф-1» всегда воспринимаются как «точно сорвал большой банк». Последним новый контракт заключили Серхио Перес и «Ред Булл» – по данным нидерландского издания RacingNews365, за каждый из двух следующих сезонов мексиканец получит по $10 млн без бонусов.

Много ли это? Сейчас гонорар Чеко оценивается в $8 млн, но вообще программа «Ред Булл» обычно предполагает щедрые премиальные за очки, победы и подиумы. К примеру, в 2021-м все возможные дополнительные опции в контракте Переса оценивались Forbes в $13 млн при окладе в $5 млн. То есть фактически напарник Ферстаппена прибавил в зарплате в два раза за два сезона!

Но как же его новую сделку можно сравнить с соперниками по «Ф-1»? Внезапно Чеко не входит даже в топ-5:

Размер и срок будущих сделок Риккардо и Алонсо пока не подтвержден, а у Феттеля вообще самая непонятная ситуация: вроде у него есть или контракт, или опция на 2023-й, однако условия его активации туманны (и потому данные перенесены с сумм 2022-го). Но даже без них Пересу далеко до топа самых высокооплачиваемых гонщиков.

Со вторыми пилотами все тоже непросто: с одной стороны, лишь Чеко можно назвать откровенным вторикеллой среди топовых команд. С другой, если учитывать Карлоса Сайнса – испанец зарабатывает в «Феррари» столько же. Хотя тоже продлил контракт совсем недавно и набрал в 2022-м всего 83 балла против 110 у Переса. №55 занимает пятое место в общем зачете, а №11 – 3-е.

Но Ферстаппен с новым контрактом зарабатывает в 4 раза больше, и у Чеко в данный момент самая эффективная сделка в топ-5 «Ф-1». Кроме божественного Джорджа Расселла, конечно – новичок «Мерседеса» финишировал в пятерке во всех семи первых Гран-при года, дважды поднялся на подиум, набрал 84 балла и обошел как раз Сайнса.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic