«Теперь мне нужны новые штаны». Грандиозные сэйвы дождевого Гран-при Монако – самой сложной трассы «Ф-1»

От реакции пилота «Феррари» до мастерства юниоров.

Гран-при Монако считается одним из самых престижных в «Формуле-1» из-за адской сложности: на современных машинах узкие улочки княжества превращаются в настоящий туннель. Атаковать здесь кого-то почти нереально, а к огромной аварии может привеcти даже ошибка на 10 см – как у Мика Шумахера, например.

Лучшее изображение вызова Монако – вот такие кадры:

А представьте теперь такую трассу под дождем или сразу после него, в фазе подсыхающего асфальта? Особенно когда все уже переходят на слики – именно в те моменты опасность развалить машину о барьеры максимальна.

И пилоты включают максимум мастерства, спасая технику даже в безнадежные моменты. Смотрите, как Серхио Перес выловил болид на пути к будущему лидерству гонки:

А это Карлос Сайнс чуть не упустил «Феррари» в процессе прессинга мексиканца:

У Шумахера тоже было королевское спасение еще до аварии – после столкновения с Алексом Албоном (его не показали по ТВ):

Но самым эффектным точно стал сэйв Чжоу:

«Я попробовал! Теперь мне нужны новые штаны», – прокомментировал момент по радио пилот «Альфа Ромео». Да, это результат попытки атаки на Юки Цуноду!

«На внутренней стороне было настоящее болото, а на этой трассе не так-то много слипстрима, – объяснил момент Чжоу. – На том круге, наверное, я оказался ближе всего к Юки, потому я реально должен был нырнуть вовнутрь в последний момент.

К сожалению, он попытался слегка прикрылся, в то же мгновение я попытался увернуться от него и задел мокрую часть. После все свелось к удержанию машины на треке.

В кокпите было не так уж круто. Очень страшно, пугающий момент. Но пересматривать повторы приятно!»