«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

Мастера оправданий.

«Феррари» – невероятная команда: единственная в XXI веке, занявшая первый ряд в Монако и проигравшая Гран-при. Причем сделала это дважды – в 2008-м и сейчас, в 2022-м.

Особенно глупо вышло сейчас – итальянцы просто подарили победу «Ред Булл» из-за пары хаотичных решений на пит-стопах. Шарль Леклер чуть ли не впервые в жизни орал матом по радио на мостик, а закончилось все забавными попытками вернуть дубль протестами на Ферстаппена и Переса за «пересечения границы пит-лейн на выезде». Особенно неловко вышло с Чеко – Скудерия на слушаниях сама признала, что ничего мексиканец не пересекал.

Но «Феррари» не остановилась: в рефлексии после поражения нашли еще парочку виноватых в неудачах Сайнса и Леклера.

«Какие-то обстоятельства сложились не в нашу пользу, но и мы сами допустили ошибки. Первая заключалась в том, что мы недооценили темп на промежуточных покрышках и преимущество над другими машинами. Нужно все изучить.

Нужно было остановиться через круг после Переса, а не через два, либо остаться на дождевых покрышках и сразу перейти на «слики», – признался шеф Скудерии Маттиа Бинотто. – Но в Монако данных GPS фактически нет, связь с пилотами осложнена, к тому же были круговые. Могло случиться почти что угодно.

Сайнс мог победить. Ему не повезло с Латифи. Карлос застрял за ним на протяжении двух секторов. Без этого он оказался бы впереди Переса. Леклер потерял много времени за Албоном, когда выехал на промежуточных шинах.

Невероятно, что Латифи и Албон, ехавшие на четыре секунды медленнее, не пускали лидеров, несмотря на явные синие флаги. Мне кажется, это несправедливо».

«Мне кажется, сегодня мы сделали что могли, – присоединился к боссу Карлос. – Мы терпеливо оставались на трассе на дождевых шинах – и действовали правильно, потому что потом сразу перешли на слики.

Сегодня победы мне стоило то, что на одном круге я просто застрял за круговой машиной. Мне пришлось проехать за круговой машиной двенадцать поворотов подряд – я потерял пару секунд, и это стоило мне победы. Так что можете представить мое разочарование – ведь если бы я чисто проехал тот круг, то выиграл бы гонку. Но это «Формула-1», иногда такое случается».

Вообще Карлос и правда едва тащился за Латифи…

И в случае Леклера и Албона все тоже выглядит не очень красиво:Алекс ехал на сликах, Шарль – на промежуточных шинах, ему передали сообщение о пилоте «Феррари», но гонщик «Уильямса» проигнорировал 16 «голубых флагов» (это очень много – обычно штрафуют уже после десяти) – пока Леклер сам не прорвался вперед лишь после ошибки тайского гонщика.

«Ну же! Что за #####!» – поделился мыслями Шарль по радио. Судя по лайвтаймингу, именно на этом круге Леклер потерял 4 секунды относительно собственного темпа – их как раз и не хватило позже для заочной борьбы за победу.

Почему же Алекс не пропустил друга?

«У нас было огромное преимущество по скорости. Мне потребовалось бы три поворота, чтобы его пропустить, а потом я тут же обогнал бы его обратно, – объяснил пилот «Уильямса». – На мой взгляд, для нас обоих быстрее было бы, если бы я остался впереди. Я бы в любом случае оторвался. Вот и все, на самом деле. Просто такая неловкая ситуация».

Так что претензия вновь адресуется «Феррари» – зачем она устроила хаос с пит-стопами.

У близкого к Маранелло журналиста и блогера Лео Туррини тоже другое мнение – Скудерию поглотила внутренняя неразбериха.

«В данном случае первую ошибку допустил Сайнс. Позвольте объяснить. У испанца были свои причины, поскольку трасса высыхала. Но команда попросила его прикрыть действия Переса, чтобы обезопасить Леклера. Вполне очевидно, что отказ вызван желанием самому победить. С человеческой точки зрения его поведение объяснимо – каждый пилот считает напарника главным соперником.

Ну надо четко понимать, что Карлос испортил гонку партнеру, совершив такой выбор. Понятно, что он не ощущает себя вторым номером, но в квалификациях счет 0:7. 0:7…

В этот момент «красный» мостик в панике допускает ошибку. Команда позвала в боксы Карлетто [Леклера], но асфальт быстро подсыхал, и первый стал четвертым, а пилот на втором месте остался вторым. Такое вот глупое самоубийство. Я считаю, что «Ред Булл» забросил наживку – будь промежуточные шины блестящим решением, их поставили бы Ферстаппену, не Пересу. «Феррари» же проглотила и наживку, и леску, и катушку, и удочку – а вдобавок и рыбака».

А бодание с круговыми – только результат стратегических ошибок.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency