Леклер взревел от ярости – это «Феррари» запуталась в пит-стопах и упустила дубль в Монако

Такого Шарля вы еще не слышали.

Обычно Шарль Леклер реагирует на неудачи двумя способами: криком «Я тупой!» по радио, если виноват он, или трагичным возгласом «НЕТ!» – если умирает мотор или происходит другая внезапная несправедливость.

Но на Гран-при Монако в его исполнении мы услышали кое-что новенькое:

Эта злая реакция – из-за путаницы в пит-стопах: Скудерия сперва зазвала Шарля в боксы вслед за напарником Карлосом Сайнсом, а затем почему-то передумала. Обслуживать монегаска все равно пришлось.

И №16 явно решил не сдерживаться из-за общей ситуации со стратегическим хаосом: Леклера передержали на дождевых покрышках – перешедший на промежуточные парой кругов раньше Перес выиграл у Шарля почти 15 секунд за несколько километров. А через три круга недавнего лидера чемпионата позвали в боксы опять – уже ради сликов. И монегаск вновь потерял время из-за неразберихи – оказался аж 4-м после старта с поула.

«Нет слов, нет слов, – пробурчал по радио Шарль после финиша. –- Сезон длинный, но мы просто не можем, просто не можем. Да ладно. Уверен, мы все поправим, но как же это больно – дома».

В итоге вместо дубля Скудерия подарила победу Пересу, а Ферстаппен финишировал третьим. Сайнс – второй, и отставание от «Ред Булл» в обоих зачетах чемпионата только увеличивается (теперь – 9 очков от Макса и 36 баллов – в Кубке конструкторов). «Феррари» первой с 2008-го взяла первый ряд в Монако и не выиграла – тогда невероятный результат показала…Тоже «Феррари».

Форца «Феррари»!

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI