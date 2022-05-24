«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?

Воскрешение восьмикратных чемпионов.

За 5 Гран-при свыклись с мыслью о выпадении «Мерседеса» из лидирующей группы? Кажется, можно отвыкать обратно – судя по интервью восьмикратных чемпионов после Гран-при Испании, к Ферстаппену и Леклеру снова прибавятся еще пару претендентов на титул.

«Это как победа, – прокомментировал Льюис Хэмилтон финиш на пятом месте после прорыва из хвоста, куда семикратный угодил из-за столкновения с Магнуссеном. – На самом деле, когда оказываешься так далеко и проходишь через разные неприятности, ощущения даже лучше, чем после многих побед.

Мы идем в верном направлении. Не сомневаюсь, что в какой-то момент [мы будем сражаться за победы], потому что сегодня я бы боролся с «Ред Булл». Это дает большую надежду на то, что рано или поздно мы окажемся в битве за победу.

«Хэмилтон сражался бы за победу без аварии, – заявил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Мы сделали большой шаг вперед и, пожалуй, вдвое сократили отставание от лидеров.

У Льюиса, наверное, был лучший болид по гоночному темпу, он был быстрейшим на всех стадиях заезда. Это показывает, какой у машины потенциал. Кто бы мог подумать, что он прорвется на четвертую строчку.

Казалось, он пилотирует чемпионскую машину – в предыдущих Гран-при такое было невозможно. Это напомнило мне прошлый год и сезоны до этого, когда у нас действительно был болид высочайшего уровня.

Можем ли мы сразиться за чемпионство? Ну, держим пари, что можем. Нам просто нужен болид, который позволял бы финишировать на первом и втором местах. И, думаю, есть причины считать, что мы на это способны».

И это – после исторических вылетов в первых и вторых сегментах квалификации, слабейшего старта сезона в карьере Хэмилтона, десятом и тринадцатом позициях, обсуждений «стоило ли Льюису завершить карьеру», борьбы с «Хаасами»...

Ферстаппен даже обгонял Хэмилтогна на круг!

Единственной силой «Мерседеса» оставалась лишь надежность – именно благодаря ей, везению и стабильности Расселл не вылезает из пятерки лучших в каждой гонке и идет четвертым в общем зачете с отставанием в 36 баллов от лидера. И до Гран-при Испании его успехи реально казались невероятными.

Главной проблемой W13 стали подскоки на прямых из-за максимальной ставки на генерирование прижимной силы под днищем – уменьшение боковых понтонов до невероятного малого объема не оставила альтернативного пути, и Хэмилтону с Расселлом пришлось конкретно пострадать. Особенно на последних этапах – чтобы лучше разобраться в истоках галопирования на примере конкретной серебристой машины.

И план сработал – в Барселоне отзывы Джорджа и Льюиса оказались совсем другими.

«Я очень доволен! Большое, большое, большое, большое спасибо каждому на базе, там не опускали руки и продолжали работать, – радовался Хэмилтон. – Невероятный позитив. Я впервые в сезоне ехал проехал без галопирования – ну, разве что с небольшим. Но это в любом случае намного лучше. Новинки работают, и это очень здорово. Теперь нужно отыскать точные настройки».

«Машина теперь определенно реагирует по-другому, – согласился и Расселл. – На прямых она больше не подскакивает, но немного галопирует в некоторых поворотах».

Данные «Формулы-1» доказывают: подскоки в самом деле минимизированы – теперь у «Мерседеса» их чуть ли не меньше, чем у любой другой машины пелотона (по амплитуде колебаний):

Так что же сделали с W13 в Барселоне?

Восьмикратные чемпионы улучшили три важные зоны: днище, воздуховоды задних тормозов и рассекатель в начале основной части шасси.

Кстати, вот он – точная копия констукции «Феррари» и «Ред Булл» (а они подрезали их у «Астон Мартин»):

Он напрямую влияет на распределение воздушных потоков по всей поверхности днища болида – примерно вот так:

Но самые важные изменения – конечно, по бокам днища: на W13 добавили целую подвижную секцию (красные круги):

Сравнение с предыдущей версией днища – старая внизу:

Подвижная секция как раз и нужна для борьбы с подскоками на прямых: когда поток на высокой скорости прижимает днище вплотную к асфальту, секция приподнимается и добавляет несколько миллиметров дорожного просвета. Другие команды изучали похожие конструкции с первых тестов, но остановились на вырезах и воздуховодах в днище – поскольку конструирование «открывающейся» детали сложнее, и на нее уходит больше чистой массы, чем на простую прорезь (которая вес как раз убирает). К тому же, многим достаточно просто давать воздуху дополнительное место выхода вместо полного присасывания на максимальной скорости для снижения остроты проблемы.

«Мерседес» же пошел чуть дальше – и накрутил на днище секцию и пару волн-рассекателей так, чтобы создавать несколько полезных завихрений для компенсации перепадов в генерировании прижимной силы при активации подвижной секции.

Также эти завихрения явно следуют в зону еще одной новинки – более высоких и агрессивных рассекателей в зоне тормозных воздуховодов.

Они служат для «изоляции» потоков от дифузора, чтобы обеспечивать в точности расчитанную разницу в давлениях. И, конечно, сами закрылки тоже генерируют загрузку в зоне шин, помогая удерживать нужное пятно контакта резины и асфальта – без необходимости пересматривать настройки подвески (например, можно поставить их помягче и улучшить отклик от поребриков в поворотах).

Как рассекателям помогает завихрение от днища? Вихри быстрее обычного воздушного потока, а чем выше скорость – тем больше загрузка аэродинамического элемента и больше прижимная сила.

И, конечно, не делись и предыдущие новинки из Майами – перепрофилированное заднее антикрыло с улучшенным балансом прижимной силы и лобового сопротивления (слева, старая версия – справа):

И облегченное переднее антикрыло с более эффективным генератором обтекания шин – для снижения лобового сопротивления:

Все вместе «разблокировало» доступ к использованию машины в первоначально задуманном формате – и теперь инженеры восьмикратных чемпионов и займутся поиском путей к настоящим улучшениям.

«Мы проделали огромную работу в поисках причин подскоков на прямых и минимизации эффекта, – объяснил технический директор команды Майк Эллиотт. – Добавили элементы для стабилизации – и получили возможность использовать настройки, которые подходят машине гораздо больше. Это сразу добавило прижимной силы, гонщики остались довольны».

«Мы знаем, как еще больше раскрыть потенциал нашего болида, – пообещал Тото Вольфф. – Мы шаг за шагом движемся вперед. Другие команды продолжали развивать свои машины, когда мы брали небольшую паузу, чтобы разобраться с подпрыгиванием болида. И теперь мы можем начать разбираться с работой с шинами и потом вернуться к обычной работе над развитием болида».

«Мерседес» пока проигрывает несколько Гран-при соперникам в прогрессе и знаниях машины – и все равно Хэмилтон ехал в Испании в темпе «Феррари» прорвался в топ-5 с последнего места. Звучит действительно угрожающе.

Фото: REUTERS/Albert Gea; The Race, Formula1.com