«Феррари» больше не лидирует в «Ф-1», но все равно рада: три важных апгрейда сработали. Теперь у Леклера – быстрейшая машина

Оптимизм после поражения.

«Феррари» проиграла Гран-при Испании и упустила лидерство в обоих зачетах «Формулы-1» – слив аж 50 очков преимущества Леклера над Ферстаппеном всего за три этапа. Но шеф Скудерии Маттиа Бинотто после финиша предложил тифози сконцентрироваться на другом.

«Нужно сохранять оптимизм. В целом уик-энд вышел позитивным: мы привезли обновления, машина показала скорость, мы завоевали фантастический поул, гоночный темп оказался отличным. После нескольких этапов с сильным износом и деградацией покрышек мы хотя бы оказались довольно быстрыми».

«Есть много позитивных признаков,-- согласился и сам Шарль. – В квалификации скорость обновленной машины была той, на которую мы рассчитывали. В гонке все шло хорошо, если говорить о темпе и работе с шинами. Мы испытывали трудности с покрышками в последних двух гонках, если сравнивать с «Ред Булл», а сейчас выступили здорово.

Все развивалось очень и очень хорошо. Думаю, им («Ред Булл») было бы трудно нас достать, потому что появился довольно существенный отрыв. В целом все было под контролем».

Звучит так, словно Скудерия не собирается расстраиваться – ведь так-то логика сезона пока вписывалась в план итальянцев. Выжав максимум на первой фазе сезона и начав отставать от «Ред Булл» на неудобных для обновлений этапов, Скудерия привезла улучшения для важнейших зон болида в Барселону. Леклер и правда выиграл новый поул и слегка нарастил темп – первоначальная оценка прибавки в скорости в 0,2 секунды с круга оказалась примерно верной.

Что же улучшили в F1-75?

Самая заметная новинка – перепрофилированное заднее антикрыло.

На первый взгляд оно создает впечатление конструкции для большей прижимной силы, но на самом деле деталь не так проста. Центральную пластину расширили, но верхнюю поставили под другим углом – в итоге общая площадь не изменилась, прижимная сила теоретически останется такой же (как и лобовое сопротивление). Зачем же крыло переделывали? Ради изменения геометрии прорези при открытии DRS – теперь она увеличится, и эффект роста максимальной скорости на прямых усилится. А именно здесь Леклер и страдал с самого начала сезона, раз за разом проигрывая Ферстаппену колесо в колесо прежде всего из-за недостатков мощности и эффективности DRS. Если идея сработает – Шарль перестанет выглядеть беззащитной легкой мишенью на прямых, сможет активнее атаковать и защищаться.

Следующая важная точка – днище. Пока «Мерседес» скопировал старую форму прорези днища для борьбы с подскоками на прямых, Скудерия придумала новую – побольше, пошире и поэффективнее.

Теперь прямо следом за «вырезом» в днище идет отводящий воздуховод – он убирает воздух в момент максимального «присасывания» машины к асфальту и не дает проявляться эффекту галопирования. Причем его еще и включили в систему «обтекания» задней шины для уменьшения турбулентного потока от них – такие мелкие улучшения должны немного подтянуть общую эффективность шасси F1-75 к эталону «Ред Булл» (RB18 на первом Гран-при выигрывала почти 5% – колоссально много для «Ф-1»).

Также важные изменения заметны в форме корпуса на месте крепления задней подвески (голубой овал). Инженеры увеличили «вырез» в зоне «бутылочного горлышка» для наращивания объема для обтекания между колесами и выхлопной системой – обычно это помогает с генерированием прижимной силы за счет расширения площади днища.

Еще днище переделали и спереди – спроектировали главные рассекающие плоскости под новым углом и с новыми размерами.

Эта новинка говорит о пересмотре и пересборке практически всех воздушных потоков под днищем – «Феррари» явно нашла возможность немного увеличить генерирование прижимной силы с учетом остальных поправок.

Много закрылочков сложной геометрии и конструкции теперь поставили и на задние тормоза – Скудерия представила одну из самых запутанных концепций в пелотоне.

Рассекатели перенаправляют часть потока над днищем, часть – под заднее антикрыло, и измнение форм меняют распределение, балансируя между прижимной силой с меньшим лобовым сопротивлением и большей опасностью подскоков на прямых (при загрузке днища) и большим лобовым сопротивлением и меньшей опасностью галопирования при использовании конструкции заднего антикрыла. Зона крайне сложна в разработке – и просто скопировать ее невозможно.

Более того, мелкие закрылочки появились на всей машине – к примеру, даже на гало (регламент позволяет – но ограничивает размер 20 мм).

«Обновления сработали, я очень рад – мы получили больше возможностей, – заключил Карлос Сайнс после практик. – Все сложности – это проблема настроек, а не самих обновлений».

И поломка тоже связана с двигателем – «Феррари» проиграла совсем не из-за провала первоначального плана. Просто, видимо, преимущество Скудерии не столь оглушительно, как казалось сперва – и с «Ред Булл» намечается равная схватка.

Фото: The Race; REUTERS/Albert Gea