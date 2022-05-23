Ветер сорвал «Ред Булл» и «Феррари» с трассы во время гонки. Внезапный порыв в 35 км/ч – и болид «Ф-1» летит в гравий

Пострадали Ферстаппен и Сайнс.

Трасса в Барселоне славится монотонным ритмом, но непростыми погодными условиями. Например, в 2022-м: в четвертом повороте разбушевался ветер – за пару минут снес двух топов. Сначала на седьмом круге в гравий улетел пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

А через два круга туда же отправился чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Большой порыв ветра на входе в четвертый поворот, Макс», – передали по радио №33.

После этого «Феррари» тут же предупредила об опасности лидера Шарля Леклера: через пару кругов монегаск подтвердил по радио, что тоже ощущает порывы – но ему удалось удержать машину.

Вообще проблема ощущалась еще до начала гонки: в прогнозах говорили о скорости ветра от 15 км/ч до 30, а в последний час перед стартом показатели достигали 35 км/ч. Дело в том в расположении: трасса находится в муниципалитете Монмело, где неподалеку расположены горы – оттуда и дул сильный ветер.

И именно он стоил Сайнсу секунды с круга и возможности сразиться за подиум.

«После разворота, вызванного сильным порывом ветра, я попытался отыграться, но после случившегося машина уже не работала как прежде, – пояснил после финиша Карлос. – Машина была довольно сильно повреждена и я постоянно скользил по трассе, пытаясь отыграться и попасть на подиум. Ну и да, четвертое итоговое место – это не то, чего мне хотелось».

А Ферстаппену погода не помешала одержать четвертую победу в сезоне и вырваться в лидеры чемпионата!

«Гонка была тяжелой, – подтвердил Макс Ферстаппен. – Я даже вылетел с трассы, поскольку дул очень сильный ветер, и из-за его порыва я потерял контроль над задней частью машины. Мне не показалось, что я затормозил слишком поздно или что проходил поворот на слишком высокой скорости. Но был очень сильный и порывистый ветер, на одном круге все могло быть стабильно, а на следующем могла в некоторых местах могла внезапно появиться избыточная поворачиваемость.

Но мне повезло как только я вернулся на трассу, машина сразу работала нормально».