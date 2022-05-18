Cкучали по Мазепину? Он жаловался на разрыв с «Ф-1» в интервью BBC и CNN, а теперь рванет на русский «Дакар»

Тренировался с чемпионом.

Похоже, четвертый русский в «Ф-1» Никита Мазепин возвращается в гонки спустя три месяца после разрыва с «Хаасом» – но не на шоссе, а в песок, гравий и пыль главного русского ралли-рейда «Шелковый путь».

«Насколько знаю, Никита собирается ехать в команде Сергея Карякина на мотовездеходе, – сдал бывшего пилота «Хааса» шеф рейда и семикратный чемпион «Дакара» Владимир Чагин в интервью «Матч ТВ». – Я с ним много раз общался, видел его интерес. В нем это желание заняться ралли-рейдами сидело, а в силу обстоятельств в этом году все сошлось.

Мазепин станет настоящим украшением ралли, участие добавит ему опыта и 3D-пилотирования, чтобы после возвращения в «Ф-1» показывать более высокие результаты.

Если Никита спросит советов – я дам их. Думаю, перед стартом мы с ним еще поговорим»

И правда: Мазепина замечали в канале команды чемпиона «Дакара» Сергея Карякина Snag Racing во время обкаток багги перед «Шелковым путем» в Казахстане.

Русский аналог «Дакара» в этом году немного потерял аналогии с легендарным источником вдохновения начнется 7 июля в Астрахани и пойдет не через монгольские степи и пустыню Гоби, а по Дагестану и Чечне в Москву, на Красную площадь.

Потому Никите выпала облегченная программа по уже знакомым локациям – Мазепин много по ним катал в свободное время c друзьями во время сеансов разрядки от «Ф-1».

«Мы стартовали из Волгограда и поехали в Астрахань – около 1000 км. Этот маршрут – часть «Шелкового пути», – рассказывал Никита нам в прошлом ноябре. – Известнейшая гонка, и мы заранее ее проехали до момента проведения. Вообще путешествия – интересное времяпровождение. Я больше люблю природу, чем города.

Для меня, как и, наверное, для многих, когда во время карантина не было возможности выезжать из России, оказалось открытием, насколько же у нас большая и красивая страна. И сколько же в ней незанятых мест: свободных лесов, полей… В принципе, это – именно то, что меня заряжает между гонками У меня для таких поездок есть несколько высокоскоростных вездеходов. И в следующем году думаю выступить на Чемпионате России по гонках на багги».

В том же интервью Никита подтвердил и контакты со Snag Racing.

«Заочно знакомы с Сергеем Карякиным, некоторые люди от меня общались и с ним по вопросу гонок, – рассказывал Никита. – Я бы оценил вероятность поехать на «Дакар» в 80 процентов. И, надеюсь, это случится в составе русской команды».

Видимо, теперь планы постепенно претворяются в жизнь.

Как он вообще провел весну?

Конечно, Мазепин бы сейчас предпочел бы готовиться к новому Гран-при и рубиться за топ-10 за рулем новенького улучшенного «Хааса» вместо Кевина Магнуссена, но после разрыва с «Формулой-1» и автоспортом за границами России двинуть куда-то пока затруднительно. Потому оставалось только жаловаться на судьбу в интервью британскому BBC и американскому CNN.

«Я не согласен с тем, что попал под санкции, и намерен оспаривать это, – обещал он ВВС. – Наверное, сейчас неподходящее время, потому что, если посмотреть на происходящее со спортсменами в целом, это культура отмены моей страны.

Я живу в том же мире, что и вы. За этим [происходящим на Украине] очень болезненно наблюдать на многих уровнях.

Я как человек хочу, чтобы во всем мире был мир. Но буду откровенным: есть огромные риски, если я хоть что-нибудь скажу об этом, потому что кто-то обязательно останется недовольным. Поэтому публично я высказываться не буду.

Называйте меня наивным, но я действительно не чувствовал, что мое место под угрозой. Могу честно признаться: понимаю, почему некоторые считают, что я должен попасть под санкции. Но я с этим не согласен. Думаю, это темная сторона культуры отмены, когда все сметается без разбора, под раздачу попадает каждый. Такое ощущение, что за этим не стоит какой-то процесс или способность разумно мыслить».

«У каждого есть право либо озвучивать свою позицию, либо нет, – уточнил затем Никита для CNN. – ФИА, главный руководящий орган, дала мне возможность участвовать в гонках при условии сохранения нейтрального статуса. Я спортсмен, а не политик. Поэтому я создал фонд помощи спортсменам. Я четко понимаю, кем являюсь. У меня нет достаточно знаний в политике. Я лишь хочу отметить, что у каждого человека должно быть право высказывать свою точку зрения или не высказывать, если они не хотят.

В данный момент мне сложно говорить о возможном возвращении, ведь я прекрасно понимаю, в чем заключается проблема и из-за чего я лишился работы. Я 17 лет шел к тому, чтобы попасть в «Формулу-1», и в итоге мне это удалось. Хотя моя проблема ничтожно мала в сравнении с тем, что происходит в мире в данный момент.

Конечно, я бы с радостью вернулся в «Формулу-1». Ведь я чувствую, что у меня осталось там незаконченное дело. Но нужно подождать, пока все успокоится. Хотя я даже не знаю, в какую команду смогу вернуться – ведь, очевидно, в «Хаасе» сделали то, что сделали, сыграв в не самую чистую игру. Наибольшей проблемой я бы назвал перспективу возвращения в чемпионат, где командам разрешается оставлять себе спонсорские средства, не выполняя условий контракта. И даже требуя еще больше денег – притом, что эта же команда заявляла, что ей не нужны деньги из России. На мой взгляд, «Формуле-1» нужно пересмотреть свои ценности».

Помимо места в «Ф-1», семья Мазепиных как минимум временно потеряла и доступ к вилле на Сардинии за $114 млн – ее заморозила финансовая полиция Италии после попадания Никиты и Дмитрия в санкционный список ЕС.

В ней 25 комнат, сад, бассейн и вообще очень мило, как видите.

«Не буду лить слезы по этому поводу, – рассказал о своей реакции на блокировку бывший пилот «Хааса» в интервью CNN. – В целом сейчас это не так и важно. Но в будущем подумаем над тем, что можно будет предпринять в отношении санкций и виллы».

Но главный момент весны Никиты, наверное – передача «победного» шлема в Государственный музей спорта.

«Для меня идея передать что-то на хранение в России – это прекрасный шанс, который я не мог упустить. Этим шлемом я пользовался на Гран-при Бахрейна, его изготовила та же фирма, которая занимается производством шлемов всех гонщиков «Формулы-1». Тут, в Музее спорта, он будет в надежных руках» – подчеркнул Никита на торжественной церемонии.

Да, в официальном пресс-релизе шлем назвали «победным», но в реальности Никита вошел в историю Гран-при Бахрейна и чемпионата не победой, а самым коротким дебютом с 2002-го – проехал метров 150.

Теперь главное – не повторить тот дебют на «Шелковом пути».

Фото: globallookpress.com/ HOCH ZWEI; Государственный музей спорта