Гонщик «Ф-1» нырнул голым в горную реку ради пикантного фото. Собрал полмиллиона лайков

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Валттери Боттас проводит свободное время не на модных курортах с лазурной водой, а колесит по всевозможным континентам на веле. Бывший второй номер «Мерседеса» предпочитает отдых попроще – и любит поделиться фотографиями процесса. Например, новый кадр с отпуска в Америке взорвал сеть! На нем финн засветил свою пятую точку, лежа голышом в горной речке.
Снимок собрал рекордное количество лайков для аккаунта гонщика – свыше полумиллиона – и не мог не стать поводом для мемов.
«Мерседес» даже пришлось просить перестать присылать им вариант с мирно сидящим в кадре Льюисом – пообещали забанить следующего тэгнувшего.
История фотографии продолжилась: задницу Валттери выставили на продажу. Фотограф Пауль Рипке (автор того самого кадра) и Боттас объявили об эксклюзивном предложении постера за 12$, обещая все полученные деньги отправить на благотворительность. Правда, на продажу выделили всего 24 часа.
Кстати, это уже не первый раз, когда Боттас оголился в кадре. Однажды мы уже увидели больше, чем хотели бы в одном из эпизодов Drive to survive.
Что же Валттери покажет в кадре следующим?
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Фото: Instagram/valtteribottas
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