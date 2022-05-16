Гонщик «Ф-1» нырнул голым в горную реку ради пикантного фото. Собрал полмиллиона лайков

BottASS.

Валттери Боттас проводит свободное время не на модных курортах с лазурной водой, а колесит по всевозможным континентам на веле. Бывший второй номер «Мерседеса» предпочитает отдых попроще – и любит поделиться фотографиями процесса. Например, новый кадр с отпуска в Америке взорвал сеть! На нем финн засветил свою пятую точку, лежа голышом в горной речке.

Снимок собрал рекордное количество лайков для аккаунта гонщика – свыше полумиллиона – и не мог не стать поводом для мемов.

«Мерседес» даже пришлось просить перестать присылать им вариант с мирно сидящим в кадре Льюисом – пообещали забанить следующего тэгнувшего.

История фотографии продолжилась: задницу Валттери выставили на продажу. Фотограф Пауль Рипке (автор того самого кадра) и Боттас объявили об эксклюзивном предложении постера за 12$, обещая все полученные деньги отправить на благотворительность. Правда, на продажу выделили всего 24 часа.

Кстати, это уже не первый раз, когда Боттас оголился в кадре. Однажды мы уже увидели больше, чем хотели бы в одном из эпизодов Drive to survive.

Что же Валттери покажет в кадре следующим?

Фото: Instagram/valtteribottas