Напарник Алонсо отбрил приказ команды о помощи Фернандо. Прикрылся опасностью от главного аутсайдера «Ф-1»

Неловко.

Фернандо Алонсо вроде бы в огне: заявляет о лучшей форме с 2012-го, ехал на топ-3 в квалификации на Гран-при Австралии, да и его атаки попадают в трансляции чуть ли не каждом этапе. В таблице же – совсем другая картинка: двукратный чемпион «Ф-1» идет 16-м из 21 участника. В его активе все еще лишь одна порция зачетных очков – за стартовый Бахрейн.

Вот и в Майами Алонсо снова не пополнил лицевой счет, хоть и финишировал 8-м. Теперь – из-за двух пятисекундных штрафов: первый – за торпедирование «Альфа Таури» Пьера Гасли, а второй – за срезку шиканы без компенсации преимущества через замедление. Итог – 11-я позиция.

Вот – та самая авария с Гасли, когда испанец перестарался с атакой и выбил соперника:

А вот – инцидент на 53-м круге:

Так Алонсо выиграл 0,6 секунды, Мик Шумахер потерял DRS. Поскольку Нандо не впервые «спрямлял» трек, судьи наградили его дополнительными 5 секундами – после них двукратный чемпион и свалился за пределы топ-10.

Но видео с официальными радиопереговорами от «Формулы-1» раскрыло немного внутренней драмы в «Альпин»: оказывается, команда пыталась спасти хотя бы немного очков.

Инженер: Нам нужно 5 секунд до Фернандо, у него штраф. Замедли машины позади, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Сделай это сейчас. Замедли...

Эстебан: Я не могу!!!

Инженер: Эстебан, это приказ.

Эстебан: Да меня обгонят, если я замедлюсь!

Казалось, «Альпин» преследуют серьезные соперники, а француз едва справлялся с поддержанием нужного темпа? А послегоночные цитаты Окона создают другое впечатление.

«Машина хорошо ехала к финалу отрезков, особенно в конце. я догонял других. Мы довольны временами и темпом», – рассказал Эстебан в интервью официальному сайту «Ф-1».

Остальные факты тоже немного не стыкуются с версией француза: его попросили уступить, когда быстрые Феттель и Шумахер уже выбыли из борьбы, а за №31 в четырех секундах катил Алекс Албон на аутсайдерском «Уильямсе» (последнее место в общем зачете, один финиш в топ-10 до уик-энда в Майами). Синий болид попадает в очки сейчас исключительно на волне везения и экстраординарных стратегий – вряд ли он способен обогнать «третью-четвертую машину пелотона» (по версии самой «Альпин»), особенно в условиях, когда пилот доволен темпом.

Да, похоже, Алонсо все равно вылетел бы из топ-10 из-за второго штрафа: в итоговом протоколе он уступил Строллу 0,1 секунды, когда между Лансом и Алексом в свою очередь оказалось 4,7 секунды. Тем не менее, Эстебан даже не попытался помочь и ехал в секунде за Фернандо.

Теперь у Окона – 24 очка в общем зачете против 2 у Фернандо. Выглядит как разгром, хотя чемпиона постоянно подводила надежность «Альпин», не везло с автомобилями безопасности, а теперь добавились еще и такие внутренние мелочи. Турнирная таблица в «Ф-1» все-таки не всегда объективна.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen; globallookpress.com/HHasan Bratic/dpa