Новый напарник схватился с Хэмилтоном в битве за топ-5 – и победил. А Боттас смешно пропустил обоих в одном повороте

Традиции.

«Мерседес» – удивительная команда: даже в самый неудачный сезон «Ф-1» за последние девять лет чем-то выделяется. Теперь, например, уникальной серией новичка Джорджа Расселла: №63 единственным в пелотоне финишировал в топ-5 в каждой гонке года.

Удалось даже в Майами – после проваленной квалификации, старта с 12-й позиции и падения на 15-ю на первом круге.

Но Джордж за три года в «Уильямсе» здорово научился вытаскивать безнадежные гонки на стратегии и длинных стабильных отрезках на жестких шинах. Его задача состояла в поддержании максимального возможного темпа и езде до предела возможностей резины – в надежде на аварии и сэйфти-кар. Расчет «Мерседеса» казался слишком рисковым, но все-таки в Майами внедрили целый сектор-генератор ошибок, где гонщики активно разворачивались и били машины в практиках.

Сэйфти-кар и правда выехал на 40-м круге – и подвел черту одного из самых длинных отрезков Гран-при (больше на «харде» проехали только Окон, Феттель и Албон).

Причем благодаря высокому темпу Джордж отвоевал хорошую позицию на треке – и после быстрой остановки в боксах внезапно показался седьмым. Со свежим «медиумом» в точности позади напарника Льюиса Хэмилтона с «хардом» после 20 кругов.

«Расселл очень долго оставался на трассе. Мы ставили на появление машины безопасности – и в итоге это внезапно все-таки случилось. И сыграло против Хэмилтона» – подтвердил расчет шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф.

Джордж атаковал напарника на 50-м круге – редкое зрелище для болидов «Мерседеса», не так ли?

Перед ними, кстати, ехал Валттери Боттас – но, кажется, новобранец «Альфа Ромео» решил не усложнять «Мерседесу» жизнь. Традиции.

«Джордж как раз обгонял Льюиса, а я следил за ними в зеркале, ведь они были совсем близко, – объяснился после финиша бывший второй номер «Мерседеса». Думал, может, потребуется как-то защищаться – и затормозил на мгновение позже нужного. Слегка проскочил апекс, оказался на грязном асфальте, и меня понесло в стену».

Схватка продолжилась: Расселл по требованию ФИА пропустил Хэмилтона из-за формально нелегального обгона за пределами трека, но затем вновь пролетел мимо.

«Честное сражение, но у него были свежие шины, так что я оказался в некотором смысле легкой мишенью», – высказался Хэмилтон.

Да, при Валттери такого не было!