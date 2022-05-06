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Ферстаппена посади и в болотный трактор мощью 900 л.с. – и выпустили простив юниора «Ред Булл». Макс проиграл

Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Юки Цунода Юки Цунода
ахахаха
Авто Авто

Гонка самых безумных машин в вашей жизни.

«Формула-1» кайфует от Майами и Флориды еще до старта первых практик: упивается внезапной популярностью в США (почти невозможная вещь до 2020-го), аншлагом даже на вечеринке-открытии городского трека и локальной культурой. С последним особенно повезло ребятам из «Ред Булл»: действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена вместе с юниором из сестринской «Альфа Таури» Юки Цунодой заманили на гонки болотных тракторов.

Вот таких:

Мотор – V8 на 900 л.с.

Макс: В жизни не видел ничего подобного.

Юки: Сколько он жмет?

Макс: 300 км/ч.

Юки: Ух. Неплохо.

Макс: Аккуратно, если перестараться – он взлетит.

Юки: Правда?

Да.

Вообще Цунода моментально освоился – и уже к концу первой прямой вез Ферстаппену… Прилично.

А реакция пилотов на разгоны и управляемость – бесценны: это надо видеть.

Зато Макс определенно вымок меньше всех. Успех?

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