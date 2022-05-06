Ферстаппена посади и в болотный трактор мощью 900 л.с. – и выпустили простив юниора «Ред Булл». Макс проиграл

Гонка самых безумных машин в вашей жизни.
«Формула-1» кайфует от Майами и Флориды еще до старта первых практик: упивается внезапной популярностью в США (почти невозможная вещь до 2020-го), аншлагом даже на вечеринке-открытии городского трека и локальной культурой. С последним особенно повезло ребятам из «Ред Булл»: действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена вместе с юниором из сестринской «Альфа Таури» Юки Цунодой заманили на гонки болотных тракторов.
Вот таких:
Мотор – V8 на 900 л.с.
Макс: В жизни не видел ничего подобного.
Юки: Сколько он жмет?
Макс: 300 км/ч.
Юки: Ух. Неплохо.
Макс: Аккуратно, если перестараться – он взлетит.
Юки: Правда?
Да.
Вообще Цунода моментально освоился – и уже к концу первой прямой вез Ферстаппену… Прилично.
А реакция пилотов на разгоны и управляемость – бесценны: это надо видеть.
Зато Макс определенно вымок меньше всех. Успех?
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