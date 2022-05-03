Мото-чемпион мира держался за яйца и корчился после жесткого падения. Но ударился не в аварии, а когда прыгал обратно на байк

Но избежал травм в самой аварии.
Чемпион MotoGP Фабио Куартараро запомнит недавний Гран-при Испании по постыдному (собственные слова!) инциденту с важной частью тела. Во время первой практики француз поскользнулся на мокром пятне и вылетел с байка. Возвращение в боксы оказалось болезненным – чемпион держался за яйца и корчился от боли.
«После аварии у меня были тяжелые пять минут, одно время я даже не мог дышать. Но сейчас все окей. Я все еще могу иметь детей», – рассказал гонщик.
А позднее Фабио признался, что заработал травму не в самой аварии, а в попытке забраться на байк: «Это моя вина. Мы установили новые детали на топливный бак, и я прыгнул прямо на них... Да. Чувствую себя немого глупо, потому что не пострадал в аварии, а поранил себя в попытке вернуться в седло».
От стыда гонщик пытался отшутится: «Может, мне стоило солгать, что это колесо меня ударило...»
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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