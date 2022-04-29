Новый болид электро-«Формулы» – 🚀: гоняет 320 км/ч без задних тормозов и заряжается вдвое быстрее любых электрокаров

Авангардный красавец.

Последние несколько лет электрический конкурент «Формулы-1» – «Формула Е» – пребывала в жесткой стагнации. С одной стороны, серия нашла сильную бизнес-нишу чисто городских гонок и постоянно находила интересные решения в телеграфике и трансляциях, но с другой бесконечные эксперименты с форматом квалификаций и гонок слегка превратили этапы в балаган. К общему впечатлению вроде «что тут вообще происходит?!» приложился кризис развития технологий: электроформула пропустила момент, когда коммерческие машины догнали стандартные гоночные по аккумуляторам и эффективности двигателей. В результате серия потеряла «Мерседес», «БМВ» и «Ауди» – хотя постоянно хвасталась огромным представительством автопроизводителей и мощным интересом к индустрии.

К счастью, «Формула Е» прислушалась к критике – презентация болида поколения Gen3 порадовала красотой и смелостью.

Не обращайте внимания на кислотные цвета – этот космический корабль обещает выдавать 322 км/ч против нынешних 270 км/ч.

Почему он так странно выглядит? Просто дизайн доверили специальной студии гиганта Stellantis, разрабатывавшего, например, гиперкар «Пежо» – и она выбрала авангардный стиль в качестве видения «гонок будущего». То есть это буквально концепт-кар (которые обычно делают чисто для выставок), стартующий уже в следующем сезоне на треке – редчайшая вещь.

Технические инновации тоже кричат изо всех сил – «Формуле Е» действительно пробует остановить отставание от рынка и даже вырваться вперед:

Особенно порадовали технические инновации:

– Эффективность двух моторов (на передней и задней оси) оценена в суммарные 95 процентов – гордая отметка. Правда, сравнивать ее с 40 процентами ДВС не слишком честно

– Впервые в истории «Формулы Е» заявлена быстрая зарядка – «вдвое быстрее существующих на рынке коммерческих решений, 600 кВт» . Теоретически ее внедрение позволит изменить пит-стопы – и сделать полноценные «дозаправки» вместо старых перебеганий из машины в машину (до перехода на Gen2)

– Первая в истории «формульная» машина без задних гидравлических тормозов. Совсем. Вместо них на обе оси установлен крайне продвинутый регенератор кинетической энергии, и замедление задних колес потому будет настраиваться исключительно софтом – по параметрам пилотов

Инновация превратит Gen3 в одну из самых эффективных формульных машин в истории – около 40 процентов (больше или меньше в зависимости от трека и количества зон замедления) энергии для гонки теперь будет генерироваться именно рекуператорами. «Ф-1» с ее MGU-K действительно выглядит слегка отставшей.

– В шасси и аэрообвесе впервые в формульных сериях используют лен и переработанное карбоновое волокно : первые болиды Gen3 даже получат запчасти из деталей предыдущего поколения Gen2 – очень символично. Весь карбоновый мусор от машин в будущем тоже переработают и вернут в цикл – в содружестве с компаниями из авиационной индустрии.

Кстати, в вопросе льна «Формула Е» тоже обогнала «Формулу-1» – «Макларен» только недавно начал изучение и внедрение растительных технологий в болиды (делал из них сиденья и прототипы некоторых зон шасси).

– Новые покрышки «Ханкук» для Gen3 создадут из уникального бленда природной резины и переработанных волокон от старых шин (до 26 процентов всего материала). Естественно, отработанные комплекты тоже вернут в цикл для повторного использования.

Теперь «Формула Е» – настоящая серия топ-класса. Тест-пилот впечатлен – Gen3 круто ездит и без тормозов

В целом же машина стала меньше (на 20 см), легче (840 кг против 900 кг) и мощнее. Но как же она будет управляться на узких городских треках – с новыми характеристиками и дополнительной скоростью? Как повлияет отсутствие тормозов?

Уже есть первые впечатления тест-пилота от компании-поставщика шасси – трехкратного победителя «Ле-Мана» Бенуа Трелюйе. Он откатал на тестах Gen3 почти 4000 км, так что тщательно изучил все версии болида с аэрообвесом и без него.

«Теперь эта машина ощущается как настоящий одноместный болид из-за массы и мощности, а не как раньше – средним между прототипом и болидом.

Теперь он мощный, легкий, очень резкий. Те же ощущения испытывал, когда катал в машинах «Супер-Формулы» и «Формулы-3».

Звучит как действительно большой прогресс, ведь ранее машины «Формулы Е» в рейтинге скоростей всех гоночных серий занимали позицию в третьей десятке. «Супер-Формула» была второй по скорости, «Формула-3» – 11-й.

В реальности же по чистой мощности Gen3 оказывается между «Ф-2» (№4 в рейтинге быстрейших серий планеты) и «Ф-3» – то есть с новым болидом электро- «Формула» разом прибавит почти два десятка позиций и ворвется в топ-10 или даже в топ-5.

Но как же на пилотаж влияет смена тормозов на рекуператоры?

«Меня реально впечатлило – «закусывание» ощущалось как с обычными тормозами, я в начале просто не мог поверить, что гидравлики больше нет, – рассказал Трелюйе. – Я получил новое окно для работы в смысле управления – новая система даже лучше обычных тормозов, ведь теперь она выдает крайне стабильное усилие. Не нужно играть с температурами, постоянно ломать голову над охлаждением. Очень круто.

В прошлых болидах «Формулы Е» тормоза были одной из главных проблем в смысле удержания в нужных температурных окнах [из-за невысокой средней скорости на коротких городских трассах], так что новая система – отличный инструмент.

Если настроить машину хорошо – теперь проще въезжать в поворот и работать с тормозами в процессе. Но намного сложнее на апексе и выходе, потому что мощности и момента стало намного больше. При агрессивном пилотаже может поймать врасплох, в прошлом такого не было. Сцепление в поворотах может стать проблемой, если перебрать.

А еще теперь нужно избегать контактов колесо в колесо из-за рекуператора и открытых колес».

Видимо, с нового сезона мы больше не увидим хаотичных гонок с десятками столкновений, как на машинках в парках или на прокатных картах: любые касания обойдутся пилотам намного дороже. Прямо как в «настоящих» «Ф-1», «Ф-2» и «Ф-3» – новая машина реально встроилась в вертикаль, хоть и с некоторыми технологическими особенностями.

Может, теперь производители перестанут убегать? В «Формуле Е» остаются «Ниссан», «Махиндра», «Ягуар», NIO, Stellantis и приходит «Мазерати» – пока представительно еще достаточно мощное.

Фото: Formula E