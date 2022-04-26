Ого, Шумахер жестил: давил соперника в стену, а через 100 метров – на мокрую траву. И улетел с трассы сам через два поворота

Карма.

Первый сезон Мика Шумахера в «Формуле-1» запомнился его стычками с напарником Никитой Мазепиным: сын Михаэля при почти каждой атаке или обороне выдавливался с трека либо в последний момент сам отруливал или тормозил. Самая частая реакция Мика на манеру пилотажа русского гонщика заключалась во фразах вроде «Что это за #####? Серьезно, он хочет нас угробить?»

Однако прошел год – и теперь Шумахер использует те же приемы для обороны позиции. Вот, смотрите, как выглядели первые метры гонки в Имоле глазами Юки Цуноды из «Альфа Таури» – когда он попробовал атаковать немца: сперва ему захлопнули калитку вплоть до контакта со стеной…

А затем немец вывез соперника на траву.

Наверное, Юки ощутил удовлетворение, когда два поворота спустя Мик сам уехал стричь газоны, перебрав в разгоном на мокром поребрике:

Пилот «Альфа Таури» в итоге добрался до финиша седьмым, а Шумахера раскритиковал даже его дядя Ральф – сам бывший пилот и обычно главный адвокат Мика.

«Это перебор. Такое не должно происходить. Думаю, ему нужно пересмотреть весь уик-энд. Честно сказать, на протяжении большей части Мик отставал от Магнуссена. Не особо успешный этап. Когда стартуешь в очках, дважды теряешь контроль над болидом и финишируешь предпоследним, говорить о хорошем уик-энде не приходится».

Да, побеждать такого же новичка Мазепина – совсем не то же самое, что и пытаться достать опытнейшего пилота, выращенного «Маклареном».