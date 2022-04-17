Сын миллиардера разбил четвертый болид за четыре последних Гран-при. Гоняет в «Ф-1» уже третий сезон – «за талант»

Нет, вообще не рентач.

Истинное величие в «Формуле-1» не всегда очевидно при любых обстоятельствах – иногда требуется нечто по-настоящему тектоническое, чтобы хоть кого-то из середины или хвоста пелотона заметили.

Вот и о великом Николасе Латифи из «Уильямса» массовый зритель узнал только на Гран-при Абу-Даби – когда сын канадского миллиардера разбил болид на последних кругах, вызвал автомобиль безопасности и уничтожил отрыв Льюиса Хэмилтона. Макс Ферстаппен получил шанс на финальный рывок и чемпионский титул, а недавний ноунейм Латифи – обещание пожизненного запаса «Ред Булл», мировую славу и угрозы в соцсетях.

Вот как это случилось: Николас преследовал Мика Шумахера на бедовом «Хаасе», не справился с управлением в грязном воздухе и притормозил о барьеры.

Серия продолжилась уже в следующем сезоне – в квалификации на Гран-при Саудовской Аравии.

Следом – вылет в барьеры в гонке в Джидде.

А затем в Австралии Николас не поделил трассу в квалификации с еще одним канадским рентачем – Лансом Строллом из «Астон Мартин». Причем Латифи сперва пропустил зеленый болид (предполагая у того быстрый круг), но буквально сразу же решил обонать соперника обратно, как только понял, что №18 не атакует. Ланс, естественно, не ожидал такого:

Итого: 4 крэша в четырех последних Гран-при (только в Бахрейне удалось сохранить машину небитой-некрашеной). Настоящий мастер.

Кто вообще такой этот Латифи?

Пилоту «Уильямса» из Торонто – 26 лет, он проводит третий сезон, а в дебютном занял последнее место в общем зачете среди постоянных пилотов (примерно как Мазепин в 2021-м).

Вообще он приятный парень: болеет за «Рапторс», любит «Нутеллу», встречается с бывшей подружкой Шченсного. Команда его обожает: любой работник «Уильямса» рассказывает, как Ники внимателен и замечательно всех сплачивает. Собственно, ровно за это (по рассказам шефа команды и пары инженеров) его и оставили на еще один год – хотя после продажи «Уильямса» американскому инвестиционному фонду и моментальному вливанию $100 млн в бюджет казалось, что дополнительные деньги недавнему почти банкроту больше не нужны.

Отец Николаса – канадский миллиардер Майкл – владеет крупнейшей в стране компанией по производству и дистрибуции пищевых продуктов Sofina Foods (к примеру, распространяет по миру кофе Lavazza, консервы Rio Mare и минералку San Benedetto). Активы семьи оцениваются в размере $8 млрд, и Латифи правда привел в «Уильямс» спонсоров на $40 млн в год. Через сезон после ухода главного спонсора ROKiT поддержка расширилась до $50 млн – вдвое больше, чем отец Никиты Мазепина платит за болид-триколор!

Более того, до продажи команды американским инвесторам канадский миллиардер даже выдал организации кредит в размере $50 млн под залог контракта в «Ф-1»: предполагалось, что Николас не потеряет место вплоть до момента полного погашения долга. Но с тех пор Dorilton Capital вроде бы закрыл все обязательства.

«Если бы вы увидели данные – там совсем другое, чем видно публике, – объяснил продление контракта шеф команды Капито. – Ему не везло, сваливались технические неполадки, и потому он не блистал в квалификациях как мог бы – так что результат мог быть намного лучше. Мы должны поддержать его, чтобы раскрыть реальный талант».

«Иногда случались разочаровывающие ситуации, когда мне совсем немного не хватало до второго сегмента, и я был очень близок к Джорджу. Потом, разумеется, он улучшал свое время, и часто его круг во втором сегменте сравнивали с моим в первом – разница казалась огромной», – объяснял сам Николас.

А в гонках у него есть достижения?

Не особенно. Главная веха карьеры (помимо секунды гениальности в Абу-Даби, конечно) – седьмое место на хаотичнейшем Гран-при Венгрии.

Главный момент карьеры – вице-чемпионство в «Формуле-2» в 2019-м (хоть и в слабейшем сезоне в ее истории), всего в главной молодежной серии выиграл 7 гонок. Начал занятия картингом в 12 лет, за те же 12 лет дошел до Гран-при, и до «Формулы-2» вообще никогда не побеждал в серьезных молодежных сериях. Нет, правда: до 2016-го на его счету были лишь восемь подиумов.

А сейчас Николас схлестнулся с новичком – Алексом Албоном, просидевшим в резервистах и тестерах целый год. Итог – бывший пилот «Ред Булл» уже заехал в топ-10 и везет Латифи примерно по секунде с круга, а сам №6 в основном проверяет на прочность машины, барьеры и бюджет команды.

Судя по весьма пустой ливрее «Уильямса», спонсоров у них сейчас не так-то много – наверное, потому американская компания и не хочет лишаться последней подпорки в виде денег семьи Латифи. Остается ждать либо более талантливого ренту, либо терпеть – и надеяться на продвижение в Кубке конструкторов.