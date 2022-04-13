Болид Ферстаппена опять отказал – уплыл подиум и шансы на нормальную защиту титула. Кажется, виновато экологичное биотопливо

Оно активно разрушает мелкие элементы двигателя.

«Формула-1» преодолела лишь 3 Гран-при из 23-х, но, кажется, шансы Макса Ферстаппена на защиту чемпионского титула немного сомнительные. Лидер «Ред Булл» – лишь шестой в общем зачете с 25 баллами и отстает от Шарля Леклера на безумные 46 очков: для отыгрыша такого разрыва обычно требуется потрясающая стабильность, надежность и возможности сражаться за первые места в каждой гонке.

И если с последним у Макса проблем нет, то к его болиду возникли огромные вопросы. На Гран-при Австралии Ферстаппен спокойно ехал вторым, а на 39-м круге внезапно пожаловался на запах странной жидкости и тут же припарковался в зоне безопасности.

Шефы «Ред Булл» списали сход на сбой в топливной системе и утечку – и ведь на первом Гран-при года в Бахрейне ситуация обстояла примерно так же. В итоге у Макса вместо победы и двух подиумов лишь один финиш, огромное отставание от Леклера и грандиозное непонимание происходящего с RB18.

В Бахрейне было то же самое? Проблема просто повторилась?

После комментариев советника программы «Ред Булл» фанаты Ферстаппена точно словили немного мартовских флэшбэков.

«В силовой установке внезапно произошла сильная утечка топлива, поэтому мы сразу же попросили Макса остановить машину. Предпочтительно, в зоне безопасности где есть огнетушитель. До этого у нас была проблема с гидравликой, там утечка была небольшой. Но пока до серьезных проблем не доходило».

Неудивительно, ведь в Сахире ситуация выглядела примерно так же – только там Макс дотянул до боксов, а не припарковался у местного пожарного:

Но босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер уточнил: нет, теперь RB18 словил новый неизвестный баг.

«Ни одна из уже возникавших у нас проблем не была связана одна с другой, так что нам нужно просто разобраться в ситуации и устранить эти проблемы».

И в самом деле, внешние симптомы различаются: обычно приближение отказа или падения мощности команда видит на данных и сообщает пилоту по радио. В Бахрейне, например, Макс тоже проехал с жалобами несколько кругов, и да – доехал до гаража.

В Австралии же случилось по-другому – бам, и сход: Макс начал терять мощность только за полкруга до финала.

Обстоятельства тоже не совпадают с этапом в Бахрейне: автомобиль безопасности ушел за 10 кругов до отказа, машина вроде бы не перегревалась… На болиде Переса, к тому же, проблема тоже не проявилась – выходит, либо неполадку не решили только на одном конкретном болиде (что странно – системы-то одинаковые и основаны на омологированном оборудовании конкретного поставщика), либо все-таки Ферстаппен и правда словил что-то новое.

Похоже, дело в 10-сантиметровой трубке. И новом экологичном биотопливе

«Ред Булл» обозначил причину схода как «внешнюю топливную утечку» – и тут как раз могут быть только два варианта: либо отказ насоса вроде бахрейнского, либо поломка единственного внешнего топливного элемента мотора экс-«Хонды». Вот он, шланг, подающий горючее из коллектора в двигатель – на иллюстрациях японского специализированного издания MotorFan. Он как раз в конце марта выпустил в продажу брошюру об эволюции силовой установки из Сакуры с 2015-го – где и засветил пару важных узлов.

Этот шланг – механической насос длиной около 10 сантиметров, по нему и подается топливо в двигатель под давлением до 500 бар. На него обратил внимание технический эксперт шоу Tech Talk на F1 TV Крэйг Скарборо – по его уверениям, других «внешних» топливных элементов в моторе «Ред Булл» больше нет.

Что же случилось с довольно простой и привычной для «Формулы-1» деталью? Главной версией стала высокая коррозийная активность нового топлива «Формулы-1» с примесью биоэтанола. Чемпионат перешел на него в начале 2022-го, и 10-процентная присадка к бензину ради повышения экологичности заставила команды достаточно серьезно переделать конструкции двигателей внутреннего сгорания. Старые бы не подошли – как выяснилось на тестах, у смеси E10 более высокие рабочие температуры, агрессивная фаза испарения, и она вообще по-другому реагирует на те же материалы и детали. Сильнее всего пострадали как раз стандартные топливные насосы – переставали нормально качать горючее из-за чрезмерного выпаривания горючего в баке после повышения рабочих температур. Та проблема и подкосила «Ред Булл» в Бахрейне – и тогда же эксперты рассуждали и о повышенной агрессивности и коррозионности новой Е10: якобы топливо активнее разъедает и портит оборудование, и потому его требуется чаще обследовать и менять.

Команда Ферстаппена, похоже, вняла предупреждениям и действительно подошла к обслуживанию RB18 с полным вниманием: прямо перед гонкой Максу из-за беспокойств по надежности поставили новые лепесток сцепления, шину топливного бака, часть гидравлики коробки передач и вспомогательный радиатор. Вполне вписывается в признание чемпиона о знании «вероятности схода» еще до старта заезда.

Но что же произошло с трубкой, если существенную часть деталей поменяли? Похоже, новое топливо правда сильнее разъедает заглушки, пломбы и прочие мелкие расходники, а поскольку все мелкие разрушения в полевом режиме отследить практически невозможно, инженеры не всегда угадывают с самыми уязвимыми в данный момент частями.

Все-таки на базах команд качество и состояние каждой детали после заезда исследуют специальным ультразвуковым аппаратом.

В гаражах (да еще и в экспресс-формате) такое не провернешь.

Почему страдает именно «Ред Булл»? Вообще-то есть и другие команды с невысокой надежностью: «Альпин» Алонсо сломался в решающий момент квалификации, когда тот ехал в топ-3, и вообще в третий раз за три Гран-при. Еще в Саудовской Аравии сдались моторы Юки Цуноды, Дэна Риккардо и Валттери Боттаса (все – разные производители), в Бахрейне неполадки электрики прикончили заезд и Пьера Гасли. Прилетело всем – кому-то больше, кому-то – меньше. Вероятно, сильнее пострадали команды, попробовавшие сэкономить на довольно простых расходниках из-за потолка расходов – либо из-за попытки снизить массу до предельного значения в 798 кг (а у всех болидов «Ф-1» сейчас перевес минимум 5-7 кг).

Ферстаппену уже все ясно: он не играет в политкорректность.

«Ситуация не выглядит так, словно у нее есть понятное решение. Сейчас у меня нет никаких причин верить в завоевание титула, – резюмировал Макс. – Да, впереди длинный сезон, осталось 20 гонок, но, полагаю, мне нужны 45, чтобы получить шанс, настолько велико отставание. 46 очков… «Ред Булл» должен стать быстрее и надежнее. Сейчас я не думаю о титуле».

По логике его слов, новые отказы RB18 возможны и в ближайших нескольких Гран-при. Звучит невесело.

Но в «Ред Булл» пока не списывают сезон.

«Я скорее предпочту попробовать починить быструю машину и сделать ее надежной, чем пытаться сделать быстрой надежную, но медленную машину», – уверен Кристиан Хорнер.

«Сдаваться не собираемся. Помню, как Себастьян Феттель в одном из сезонов в какой-то момент отставал сразу на 60 очков. Так что пока кто-нибудь не обеспечит себе титул, мы не сдадимся» – обещает Гельмут Марко.

Да, в новой «Формуле-1» сложных мест как-то побольше, чем в предыдущих версиях регламента. Интересно, что же выстрелит следующим?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic