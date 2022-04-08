В «Ф-1» всплыл старый запрет на украшения в машинах. Главным нарушителем оказался Хэмилтон – из-за пирсинга в носу и ушах

Придется уменьшать гламур.

Льюис Хэмилтон с достоинством носит не только звание семикратного чемпиона «Формулы-1», но и главного модника паддока. И речь не только о его модных прикидах: не меньше внимания №44 уходит аксессуарам. Вряд ли на стартовой решетке найдется хоть кто-то, равный пилоту «Мерседеса» в количестве золота или бриллиантов на шее – и не только на шее.

Гонщик не снимает украшения даже когда садится за руль болида на гонки – разве что расстается с многочисленными цепями. Например, вот Льюис только после гоночной дистанции – серьги на месте:

Или вот фото, сделанное сразу после финиша Гран-при Абу-Даби.

Однако теперь Хэмилтону придется избавиться даже от фирменного пирсинга в носу: один из двух новых гоночных директоров «Ф-1» напомнил пилотам о запрете на пирсинг и металлические украшения на дистанции Гран-при.

Да, этот запрет уже много лет содержится в приложении L к Международному спортивному кодексу ФИА, которого должны придерживаться гонщики по всему миру. И, по сути, Льюис уже неоднократно нарушал правила.

Запрет на украшения ввели еще в 2005-м как меру безопасности. Федерация хотела минимизировать риски, с которыми сталкиваются гонщики, когда им необходимо выбраться из машины после инцидента. По данным Autosport, заметка гоночного директора как раз направлена на дотошное соблюдение всех уже установленных стандартов и не нацелена на какого-то конкретного – к примеру, припомнили даже аварию Грожана, чтобы показать, насколько важно быстро покинуть болид.

Среди возможных причин и недавний жесткий крэш Мика Шумахера на Гран-при Саудовской Аравии. Есть предположение, что во время медицинского осмотра на парне обнаружили подвеску – талисман, который гонщик почти никогда не снимает, потому гоночный директор ФИА и решил заострить обратить внимание на существование правила.

(Тот самый предположительный кулон-предатель – на шее Мика)

Но расставаться Льюис не планирует: «Что ж, у меня есть несколько украшений, которые я не могу снять, немногие вообще знают о них... Шучу. Это правило существовало всегда, еще с тех пор, как я попал в «Ф-1», так что ничего нового. Я просто надену еще больше украшений в следующий уик-энд».

Обычно даже за формальное неповиновение после дополнительных указаний от дирекции гонщиков штрафуют – например, в «Формуле-Е» в 2018-м Лукасу ди Грасси выписали 3 штрафных балла в лицензию и 10 000 евро штрафа за слишком короткое огнеупорное белье, и позднее в том же сезоне Андре Лоттерер и Жан-Эрик Вернь тоже заработали денежный штраф за неподобающую защитную одежду.

Так что счетоводы ФИА теперь точно последят за Хэмилтоном попристальнее фанатов-модников.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Bryn Lennon, Peter Fox, Dan Istitene, Koki Nagahama, Christian Bruna – Pool