Гонщик пришел в «Ф-1» с физухой хуже, чем у 66-летнего – и чуть не завалил карьеру. Он ненавидит зал, но для Гран-при набрал 15 кг мышц

Сам признал себя «ленивой сволочью».

Пилоты «Формулы-1» автоматически воспринимаются суперменами-перфекционистами – все-так в чемпионате всего 20 мест, и для завоевания одного из них обычно мало одной лишь природной скорости и таланта. Потому как правило гонщики вкалывают за двоих в залах, высиживают многочасовые брифинги-обсуждения с инженерами, берут дополнительные смены на симуляторах – а затем вновь отправляются в зал.

Но есть в «Формуле-1» и исключение – японец Юки Цунода. Вы могли услышать о нем после прошлогоднего Гран-при Бахрейна – новичок «Альфа Таури» тогда заехал на девятое место в дебютной гонке, и его тут же назначили будущей звездой и чемпионом.

Жесткое разочарование пришло уже на следующем этапе в Имоле – парень разбил болид в квалификации и потерял уверенность.

«Ментально сломался после аварии в квалификации второго Гран-при – признался после Юки. – Я начал [перестраиваться], но продолжал ошибаться. Тогда никто не справлялся хуже меня».

Он не преувеличивает: из восходящей звезды в один момент обернулся главным разочарованием и одним из главных крэшеров сезона. Даже Никита Мазепин не разбивал болиды так часто.

«Удивлен тому, что остаюсь в команде в следующем году – потому что часто разбивал болид, – признался Цунода после объявления о продлении контракта на 2022-й. – Мои аварии стоили команде много денег».

Одним из главных факторов слабого сезона стала нехватка физической выносливости. «Формула-1» – спорт с огромными требованиями, и Юки оказался просто не готов.

«В предыдущие сезоны таких проблем у меня не возникало. Если говорить о тренировках перед стартом сезона, то, думаю, в основном я действовал правильно. Конечно, я почувствовал изменения, когда переходил из «Формулы-3» в «Формулу-2», но где-то к середине сезона привык, тело адаптировалось. Но в прошлом году было по-другому. Может, из-за того, что я от природы был довольным сильным, поэтому не тренировался достаточно, а понял это слишком поздно.

В «Формуле-2» у нас не было усилителя руля, поэтому я полагал, что в «Формуле-1» будет проще. Я ожидал проблемы с шеей, но не такие большие. Я считал, что нагрузки в «Формуле-1» примерно такие же – может, немного больше. С точки зрения «физики» я бы предпочел «Формулу-2»!»

И при переходе в Гран-при – а потом и после переезда в Италию ближе к базе «Альфа Таури» – Цунода обнаружил, насколько же ему не хватает формы. Даже по сравнению с 66-летним шефом команды Францом Тостом.

«Да он оказался в лучшей форме, чем я! – признался Юки в интервью The Race. – В прошлом году Франц был намного подготовленнее.

Причины просты: Цунода ненавидит зал, тренировки, физические занятия и вообще все, связанное с подготовкой. Вот – отличная миниатюра из нового сезона Drive To Survive о буднях японца без Гран-при.

«Особенно по утрам, когда у меня занятия… Портит весь день. Мышцы болят, много потею...»

И это – элитный спортсмен, один из 20 лучших в своем деле! Даже 14-й – по позиции в общем зачете предыдущего года.

В интервью The Race Цунода раскрыл своеобразные отношения с тренажеркой подробнее – вам точно понравится.

«Если у меня запланирована силовая тренировка, я просыпаюсь с мыслью, что это плохой день. До сих пор не люблю тренажерные залы. Мне не нравится запах там, тренажеры – буквально все. В то же время я понимаю, что тренировки сильно помогают. Конечно, мне это не очень нравится, но опыт прошлого года научил меня, и это мотивирует тренироваться.

Но как только начались гонки на требовательных трассах и в жарких условиях, я почувствовал, что подготовки не хватает».

Пришлось вмешаться как раз 66-летнему атлету Тосту. Шеф директивно приказал Цуноде сменить резиденцию с Великобритании (базы юниоров «Ред Булл» и бывшей команды парня в «Формуле-2» «Карлин») на Фаэнцу – место дислокации «Альфа Таури».

«Франц сказал переехать в Италию, и это уже стало толчком. Он знал, что в Великобритании я провожу утреннюю тренировку, а после обеда делать мне нечего.

Переезд здорово помог. До него себя как ленивая сволочь. После тренировки я сразу отправлялся домой, включал PlayStation 5 и весь день играл в игрушки. Одной рукой заказывал доставку еды и целый день игрался на компе, фактически каждый день.

Именно из-за такой подготовки в начале гоночного уик-энда я мог начать спешить и ошибаться. Я начинал готовиться к Гран-при только с началом самого уик-энда, а это, конечно, было немного поздно.

В Италии Тост заставлял меня ходить в тренажерный зал, пытался контролировать, что я делаю, сколько тренируюсь. И никаких обид. Он сам много тренируется: встает где-то в полпятого или в пять, каждое утро проводит десятикилометровую пробежку – даже зимой. Мне не на что жаловаться. Он атлет. Я как минимум должен тренироваться больше него, потому что ему 60 лет или сколько там, а мне всего 20. Это меня мотивирует, и я его уважаю».

Но даже несмотря на все нежелание вкалывать в зале Юки пришлось здорово набрать мышц на пути к «Ф-1».

Вот так выглядел Цунода перед «Ф-3»:

А так – сейчас:

Разница – 3 года и 15 кг (61 кг против 45 кг).

Доволен ли Тост? Пока – да.

«Я был действительно впечатлен его данными с первых предсезонных тестов. Он был быстр, не допустил вообще ни одной ошибки, а также предоставлял команде очень хорошую техническую обратную связь. Команда тоже прибавила. Так что я жду, что мы будем выступать лучше, чем в прошлом году».

На Гран-при Бахрейна – вышло: японец финишировал восьмым. На позицию выше, чем в 2021-м – а ведь за то девятое место его как раз и расхвалили. А в Саудовской Аравии парня подвел мотор – еще до старта.

Теперь Юки придется не только заново рубиться с серединой пелотона, но и заочно соревноваться с целым пулом юниоров «Ред Булл»: Юри Випсом, Лиамом Лоусоном и Деннисом Хаугером. Второй сезон из лени и провалов Цуноде уже не простят (особенно после ухода «Хонды») – придется вкалывать еще сильнее. И больше не пропускать тренажерку.

Фото: globallookpress.com/Dppi/Antonin Vincent; Gettyimages.ru/Peter Fox; instagram.com/yukitsunoda0511