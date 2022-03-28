На трех болидах «Ф-1» посреди гонки одновременно сломались моторы – у разных производителей. Что это было?

Перегрев не знает жалости.

На 36-м круге Гран-при Саудовской Аравии началось веселье: на руле несчастного и вечно страдающего от ненадежных моторов Фернандо Алонсо появились тревожные сигналы и требование «остудить машину».

У испанца не вышло – он медленно доехал до боксов и сошел.

Круг спустя у барьера остановился Дэн Риккардо – «Макларен» заглох и задымил.

А на пит-лейн тем временем в боксы закатывали отказавший «Альфа Ромео» Валттери Боттаса!

Три разных болида, три разных мотора («Рено-Альпин» у Алонсо, «Мерседес» у Риккардо и «Феррари» у Боттаса) – и все в один момент! Повезло только бывшей «Хонде», брендированный под «Ред Булл»… А нет, силовая установка Юки Цуноды на «Альфа Таури» отказала еще до старта.

Что это? Злой рок? Фантастика?

«Температура двигателя продолжала расти, нужно выяснить причину. Мы должны были снять машину, так как не хотели потерять двигатель», – объяснил Валттери.

Сход Риккардо «Макларен» объяснил «механической поломкой», но, кажется, исток проблемы тот же – перегрев. В аравийской Джидде выдалась очень жаркая ночка – 25 градусов по Цельсию (для сравнения, неделю назад в Бахрейне гонялись при 22 градусах), и потому требования к охлаждению только выросли.

К тому же, местный трек – очень скоростной, с большим количеством ровных длинных отрезков и быстрых виражей – здесь давят на газ 79 процентов всего 6-километрового круга. Средняя скорость – 252 км/ч. Представляете, с какой нагрузкой работает мотор? Другие автодромы либо короче, либо обладают медленными секциями, где теоретически можно немного снять нагрузку. Но не в Джидде – здесь почти везде нужно гнать свыше 200 км/ч.

Причем Гран-при Саудовской Аравии следует в точности за еще одним моторным Бахрейном, где помимо открывшей сезон гонки проводили еще и вторую сессию предсезонных тестов. С такой нагрузкой моторы довольно быстро выбирают рабочий ресурс – особенно с новым топливом E10 (cмесь бензина и 10% биоэтанола): оно сильнее испаряется в баке и может разъедать его стенки.

Так что если предположить, что всем троим поставили двигатели примерно одновременно, то и сдать они вполне могли в одно и то же время – прямо посреди самой жесткой для силовых установок гонки в календаре (еще и с пятью кругами за автомобилем безопасности на низких передачах).

Сплошной безжалостный злой рок в виде активного перегрева – с болидами в первый сезон после смены правил случается и не такое.