Пожарный на Гран-при пожелал Хэмилтону огненной аварии – и остался без работы. Последствия злости на активизм чемпиона «Ф-1»

Политический скандал в Саудовской Аравии.

Гран-при Саудовской Аравии – один из самых скандальных этапов «Формулы-1»: внутренняя обстановка в стране (например, недавняя рекордная смертная казнь сразу 81 человека), мягко говоря, не особо соответствует лозунгам чемпионата в поддержку прав людей. Однако серия все равно приехала на улицы Джидды в конце 2021-го и вернулась туда вновь теперь, на второй этап чемпионата-2022 – даже несмотря на ракетные удары неподалеку от трека.

В сообществе «Ф-1» давно обсуждают эту проблему. Не молчит и главный активист серии – семикратный чемпион Льюис Хэмилтон. В прошлом году он впервые высказался о Саудовской Аравии и даже приехал на гонку в «радужном» шлеме в поддержку ЛГБТ-сообщества, а на днях №44 вообще раскритиковал местные власти.

«Конечно, ужасно слышать все эти истории [о нарушении прав человека]. Я знаю, что мне написал 14-летний человек, который сидит в камере смертников. 14-летний! В таком возрасте еще не представляешь свое место в жизни.

Ситуация очень и очень сложная. Но я всегда готов узнать больше, чтобы лучше понимать, что происходит, почему ничего не меняется . Сейчас 2022 год – менять ситуацию проще. Я готов, но ее знаю, с кем конкретно мне нужно поговорить. Знаю, что [премьер-министр Великобритании] Борис [Джонсон] недавно посещал страну. Я в курсе, что обсуждались вопросы прав человека, но не слышал, что было сказано или сделано», – сказал пилот «Мерседеса».

Некоторым саудовцам активизм Льюиса не понравился. Одним из них оказался маршал-пожарный с нынешнего Гран-при (его ник – heem4u). В твиттере он пожелал британцу попасть в аварию вроде крэша Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна в 2020-м.

«Надеюсь, он попадет в аварию, как Ромен в Бахрейне», – написал маршал. Аккаунт саудовца (с аватаркой Ферстаппена, кстати) уже удалили.

Правда, эта страница оказалась фейковой. У маршала есть другой – основной – аккаунт. Там он тоже агрессивно комментирует посты с цитатами Льюиса: «Саудовские власти не отвечают собакам».

История получила огромный резонанс: только на реддите посты о твитах маршала собрали несколько тысяч комментариев и вышли на общую главную соцсети. Реакция А через несколько часов после поста с пожеланиями аварии пожарный написал покаянное: «Я хочу принести Гоночной федерации Саудовской Аравии и Льюису извинения и заявить о сложении своих обязанностей на трассе».

Под конец тяжелого дня саудовец вообще закрыл аккаунт для стороннего просмотра. Но теперь мы знаем, что примерно думают на Ближнем Востоке о Льюисе, стремлениях к борьбе за права человека и критике их стран.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron