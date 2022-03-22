Болид Алонсо в «Ф-1» еще до гонки обновили гибридом идей «Феррари» и «Ред Булл». Первая копия в новом регламенте

«Альпин» догадалась, куда смотреть.

Французская «Альпин» в первом Гран-при новой «Формулы-1» в Бахрейне набрала очки двумя машинами: Эстебан Окон финишировал седьмым, а Фернандо Алонсо – девятым.

И пока соперники страдают от галопирования, нехватки прижимной силы, ненадежности или от слабого мотора, у команды двукратного чемпиона обнаружилась проблема – привет из предыдущих сезонов: износ покрышек. Из-за нее «Альпин» перешла на сверхагрессивную тактику трех пит-стопов, но не смогла ее реализовать из-за автомобиля безопасности.

«Наибольшей проблемой в гонке были шины – вот почему мы решили пойти на тактику с тремя пит-стопами. Некоторые другие команды сделали выбор в пользу стратегии с двумя остановками, но потом на трассе появилась машина безопасности и в итоге они тоже перешли на тактику с тремя пит-стопами, – объяснил Алонсо после финиша. – Возможно, у нас проблемы с износом чуть серьезнее, чем у остальных, к сожалению. И сейчас именно этот фактор вызывает у нас наибольшее беспокойство».

Но в первом Гран-при был и радостный момент – кажется, инженеры «Альпин» хорошо представляют, в какую сторону стоит развивать машину. Например, еще на первую практику французский болид выехал с обновленными понтонами:

В изменениях явно прослеживались формы «Феррари»:

Но в остальном «Альпин» придерживается той же философии структуры боковых частей, что и «Ред Булл»: высокие входные отверстия и резкий скат вниз для создания эффективной обтекаемой формы с направлением точно к задней части болида (для создания «выдувного» эффекта над днищем и повышения прижимной силы за счет разницы в давлениях).

И теперь французские инженеры совместили идеи: сохранили старую философию, но чуть переструктурировали направление потока сверху понтонов, чтобы воздух не рассеивался. Теперь ему приходится «протекать» по корпусу чуть дальше, а потому он дольше сохраняет направленность и импульс.

Из минусов: на болиде Окона новинка развалилась на первом же круге в практике, и Эстебану пришлось катать весь этап в Бахрейне со старым корпусом.

Зато результаты квалификации и гонки показали: «Альпин» точно угадала, куда смотреть (все-таки Скудерия и «Ред Булл» привезли всем по полсекунды с круга), и первой что-то скопировала. Ждем еще больше новинок для Алонсо?

«Нам необходимо включиться на базах и оперативно поставлять новинки, – анонсировал Фернандо еще после квалы. – У команды уже есть хорошие идеи. В первые месяцы мы увидим сильные изменения. Надо убедиться, что новые детали работают, и, надеюсь, сократить отставание».

Главное – чтобы детали больше не разваливались!

Фото: The Race; globallookpress.com/HOCH ZWEI; REUTERS/Thaier Al-Sudani