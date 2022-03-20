Фантастический сэйв Шумахера: его просто вынесли, но он выровнял машину и продолжил гонку почти без потери позиций

Мик – мастер.

С первого же дня дебюта Мика Шумахера в «формульных» сериях фанаты спорили: похож ли парень хоть немного талантом на великого отца – семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля. За Мика спорили системы «Мерседеса» и «Феррари», он выигрывал гонки в «Ф-4», побеждал в «Формуле-3» и «Формуле-2» и получил в итоге место в Гран-при – но сомнения всегда его преследовали (как и сравнения).

Но после сэйва на старте Гран-при Бахрейна – первого этапа новой революционной «Ф-1» – недоверие к таланту Мика точно должно пойти на спад.

Только посмотрите, как шикарно, технично и мастерски Мик спас машину после контакта с Эстебаном Оконом – пилот «Альпин» просто вынес соперника, но Шумахер ее выровнял и потерял лишь две позиции!

И дальше пилот «Хааса» просто поехал дальше – а Окон получил 5 секунд штрафа за столкновение.