Боттас в первой же квале победил своего сменщика в «Мерседесе». Реакция Хэмилтона – респект бывшему №2

Большой палец для Валттери.

Первая квалификация сезона-2022 принесла пару сюрпризов: «Феррари» вернулись на вершину и укатала всех на своих «супербыстрых» моторах, догнать их удалось только чемпиону Ферстаппену, а Магнуссен за рулем «Хааса» ворвался в топ-10 и объехал «Мерседес» Джорджа Расселла.

И не только он: Валттери Боттас на недавнем аутсайдере «Ф-1» «Альфа Ромео» – тоже. А ведь Расселл занял место именно №77 – но в итоге Валттери приехал в точности позади бывшего напарника Хэмилтона. Традиции!

Льюис, кстати, оценил квалу финского гонщика пальцем вверх сразу после финиша. Теплота!

А Валттери уже мечтает погоняться с бывшей командой: «Кто знает, возможно мы можем сразиться с «Мерседесом», было бы весело. Классно! Если бы мне заранее кто-то сказал, что в Бахрейне мы будем стартовать бок о бок с Льюисом – я бы сразу согласился Разделить болиды «Мерседеса» – круто».

Есть еще один интересный момент. Помните инцидент между Боттасом и Расселом в Имоле, после которого британец ударил финна по шлему?

Вот что тогда сказал Джордж: «Быть на 9-й позиции для пилота «Мерседеса» – ничто. Он должен сражаться за победы и подиумы в каждой гонке». Но отгадайте, на какой позиции будет стартовать сменщик Боттаса? Упс!

Фото: instagram.com/mercedesamgf1