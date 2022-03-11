Первый сгоревший болид новой «Ф-1»: гонщик сам спасал болид как мог, но машина взорвалась

Огромные последствия перегрева тормозов.

Бахрейн – довольно жаркое место, и в особенности безжалостное для любой техники в полдень. Особенно когда она – совершенно новая и еще не протестированная в жестких условиях.

Новая «Формула-1» вспомнила об этом на предсезонной обкатке 11 марта – практически весь пелотон столкнулся с огромными проблемами с охлаждением тормозов. «Макларен» мучился весь первый день, а на второй такую же неполадку признал советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

Но больше всех пострадал «Уильямс» – его FW44 красочно вспыхнул прямо посреди длинного отрезка из-за перегрева задних дисков.

Пилот Николас Латифи даже схватил огнетушитель и попытался спасти технику:

Героическому сражению с огнем помогал и маршал:

Но машина буквально взорвалась:

Спасти болид не удалось: «Уильямс» засел за ремонт на весь остаток дня и больше на трассе не появлялся.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson