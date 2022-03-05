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Половина гонщиков «Ф-1» живут в одном маленьком прибрежном городе или в горах. Чтобы не платить налоги

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Монако – дом для всех.

В начале 2022-го список самых высокооплачиваемых пилотов пополнился Ландо Норрисом – 22-летний британец продлил контракт с «Маклареном» на 4 года без права расторжения за $17 млн за сезон без бонусов и $27 млн – с учетом всех возможных премиальных. Историческая сделка для «Формулы-1» – раньше юным гонщикам без побед столько никогда еще не платили.

Но перед заключением мощного контракта №4 отлично подстраховался – переехал из Великобритании в Монако.

«Да, уже все перевез, осталось только распаковать пару коробок и все такое, – рассказал Ландо после заключения сделки. – Маленькая квартирка в Монако… Очень милая. У меня теперь красивый вид.

[Деньги] –определяющий фактор. Я бы не переезжал в Монако, но все меняется, и, таким образом, мое счастье и наслаждение – превыше всего.

Я не то чтобы думал об этом очень долго, мне очень нравилось жить где я жил [рядом со штаб-квартирой «Макларена» в Уокинге] последние два года. Но есть момент, в котором… В последние два года для моего будущего было лучше жить ядом с «Маклареном», чтобы я находился в быстром доступе, но сейчас для моего будущего лучше переехать в Монако.

Гонщики в паддоке попадают в «Ф-1» и принимают решения в ожидании десятилетней карьеры, но она легко может закончиться через год-два. [Переезд] может оказаться ключевым решением через 20, 30, 40 лет. Любой в мире в моей ситуации, скорее всего, сделал бы что-то подобное. Нужно заботиться о будущем. Конечно, я пойму критику, она точно будет. Но люди делают многое ради денег. Это просто еще одна такая вещь».

Ландо не одинок: в Монако еще живут (или как минимум указывают этот прибрежный городок как «место постоянного пребывания») Даниэль Риккардо, Антонио Джовинацци, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Алекс Албон (торжественно переехал из Англии после контракта с «Ред Булл») и даже торжественно посвященный недавно в британские рыцари Льюис Хэмилтон.

Да, семикратный чемпион формально съехал из Англии еще после дебюта в «Ф-1» – и сперва обосновался в Швейцарии. Но в 2012-м сменил Цюрих и Женеву на Монако – в горах оказалось слишком скучно.

«Я просто жаждал перемен, – признавался тогда Хэмилтон. – Мне было немного тоскливо, не так уж много людей вокруг.

Теперь, когда я переехал, то знаю много народу в окрестностях, тут много пилотов. Здесь больше социальной жизни, лучше погода, рядом море, во всем лучше. Круто иметь возможность возвращаться домой, пока вокруг проходит Гран-при. Думаю, здесь уютно. Если захочу потренироваться – могу встретиться с другими гонщиками, или тренер уже сразу здесь. Я хорошо влился».

«Люблю свой дом: Монако – одно из самых красивых мест на планете, до сих пор не могу поверить, что мне повезло жить здесь», – описывал после впечатления Льюис в одном из постов в соцсетях.

А в 2018-м старый соперник Хэмлитона и чемпион 2016-го Нико Росберг признавался: вообще-то они живут в одном доме. Кстати, Нико – сын еще одного чемпиона «Ф-1» Кеке Росберга, который тоже давно переехал на Лазурный берег. Настолько давно, что чемпион 2016-го родился и все детство провел именно там, а немецкий паспорт и суперлицензию выбрал из-за национальности матери.

Еще в Монако можно встретить и Шарля Леклера, но пример №16 не совсем типичный: ведь он здесь и родился.

Где живут остальные гонщики?

По первоначальному месту переезда Хэмилтона вы могли уже понять: «Формула-1» любит Швейцарию. Страна кантонов, банков и сыров – №2 по популярности выбора: здесь обитают Эстебан Окон, Себастьян Феттель и Кими Райкконен с семьями и Ланс Стролл.

Особенно весело было Айсмену: он выступал за «Альфа Ромео» – брендированный швейцарский «Заубер» – и ездил на базу в Хинвиле на велосипеде. Выходили приятные поездки на 30-40 минут.

Еще один «особый случай» вроде Росберга и Леклера – Мик Шумахер: сын Михаэля тоже родился в Швейцарии и провел там все детство. Естественно, живет там же и сейчас.

Третий выбор среди действующих пилотов «Формулы-1» – Великобритания: все-таки именно здесь базируются 6 из 10 команд (но даже у американского «Хааса» и итальянской «Альфа Таури» есть локальные офисы). Близость к заводам и симуляторам часто решает – особенно для новичков, желающих как можно активнее влиться в процессы и адаптироваться в главной серии мира.

Потому квартирой в Англии во время выступлений в «Ф-2» обзавелся Николас Латифи (ныне гонщик «Уильямса»). А его бывший напарник Джордж Расселл – как раз и родился на островах (но после контракта с «Мерседесом» может запросто повторить путь Норриса).

Еще один вариант – переезд вместе с семьей в раннем возрасте. Это путь новичка «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя: он в 11 лет перебрался из Шанхая в Шеффилд.

Никита Мазепин тоже жил в Англии неподалеку от базы «Хайтек» во время выступления в «Формуле-2», но начинал с занятия картингом в Италии. Тем не менее, основным местом жизни русский пилот «Хааса» всегда называл Москву.

Еще много гонщиков «Ф-1» можно встретить и в Испании – например, Фернандо Алонсо в 2011-м перенес резиденство в родную Астурию под Овьедо и построил там коттедж, музей и картинговый трек – суммарной стоимостью в несколько десятков миллионов евро. До переезда он числился в Швейцарии – и у него все еще осталась квартира в Лугано (там же его и сбили на велотренировке перед сезоном-2021). Хотя изначально он переезжал в селение близ озера Леман, а потом перемещался в городок Монт-сюр-Ролле поближе к итальянской границе и базе в Маранелло (когда выступал за «Феррари»).

Но центр испанской «Ф-1» – все-таки Мадрид. Там обитает клан Карлосов Сайнсов: младший – ныне пилот Скудерии – родился именно там и не собирается переезжать на долгий срок. Когда он гонялся за «Макларен», то снимал квартиру в Уокинге и приезжал туда, теперь то же самое делает и с Маранелло – но сохраняет родное резиденство.

Также в столице Испании живет и Серхио Перес – да, мексиканский пилот «Ред Булл» рассказывает о резиденстве в родной Гвадалахаре, но его жену чаще всего замечают именно в Мадриде.

В Италии на постоянной основе живут только оба пилота «Альфа Таури»: Юки Цунода (переехал ближе к базе в Фаэнцу в середине 2021-го после провала первой половины сезона) и Пьер Гасли. №10 наслаждается Миланом с 2019-го – выбрал его из-за близости к заводу и родине («могу быстро навестить семью коротким перелетом») и за активную социальную жизнь («там много музыки, моды, гастрономии, кино… Люблю итальянскую культуру»).

Монако – рай для гонщиков из-за налогов, а Швейцарию любят за качество жизни

Маленькое прибрежное княжество – настоящая страна пилотов: еще там живут Нико Хюлькенберг, Даниил Квят, Дэвид Култхард, Мика Хаккинен, Герхард Бергер, Риккардо Патрезе… В общем-то список можно продолжать до бесконечности.

Даже обожаемый в Сан-Паулу и всей Бразилии Айртон Сенна выбрал жизнь в Монако – с местной квартирой даже есть легендарная история: когда в 1988-м Волшебник разбил болид во время Гран-при при минутном лидировании, то сразу отправился домой, лег спать и до утра не отвечал на звонки. Команда и друзья всю ночь не могли его найти.

Причину точно обозначил Норрис: деньги. Монако – налоговый рай для нерезидентов: приезжие без паспорта княжества не платят взносы в бюджет с зарубежных заработков. Кроме французов: законы их страны действуют для них и на территории Монако (наверное, потому все французские гонщики и живут в других государствах:)

И Монако – чуть ли не единственная зона в Европе с такими условиями и одновременно морем, мягким климатом и хорошо развитым интернациональным англоговорящим сообществом.

Некоторые кантоны Швейцарии тоже привлекают ультранизкими налоговыми ставками – но там правила намного сложнее и запутаннее. Потому туда переезжают только те, кому нравится тихая и спокойная жизнь в горном поместье на долговременной основе.

«Гонщиков «Ф-1» Швейцария привлекает прежде всего абсолютной конфиденциальностью – и только затем налоговыми льготами, – объяснил бывший пилот Марк Зурер для swissinfo. – К примеру, Алонсо переехал в Швейцарию, потому что на родине его дом и родители оказались буквально в осаде. Он не мог сходить в ресторан без толпы фанатов и медиа за плечами.

А в Швейцарии никого не беспокоят. Все пилоты, кто ценит тихую обстановку, едут туда – потому туда перебрался и Михаэль Шумахер».

Вообще ровно по той же причине гонщики обожают и США: до выхода Drive To Survive там в лицо почти не узнавали даже Льюиса Хэмилтона, и потому семикратный чемпион купил сразу несколько квартир в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Обожает Штаты и Дэн Риккардо, и Дженсон Баттон, и ряд других пилотов – но все-таки речь идет именно о временном пребывании. Ведь половина Гран-при в календаре – все еще европейские или ближе к Старому Свету, и с логистической стороны любой перелет из Монако или Швейцарии намного ближе любого вояжа из-за океана.

Так что деньги, удобство, сообщество и традиции (по улицам Монте-Карло проходит один из старейших и престижнейших Гран-при календаря) и вызвали сверхконцентрацию топовых гонщиков на Лазурном Берегу.

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