Ностальгия и модерн
Блог

Новый контракт Ферстаппена – второй по щедрости в истории «Ф-1». Больше было только у Райкконена: $51 млн против $44 млн Макса

рейтинги
деньги
почитать
Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Мерседес Мерседес
Альпин Альпин
Рено Рено
Макларен Макларен
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Феррари Феррари
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Ландо Норрис Ландо Норрис
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Кими Райкконен Кими Райкконен
Авто Авто

163 миллиона банок «Ред Булл»!

Макс Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл» – и взлетел в топ крутейших сделок в истории «Ф-1». Соглашение связало нового чемпиона и его команду до 2028-го, и нидерландец получит баснословный гонорар – он не снился даже Льюису Хэмилтону

Зарплата будет только расти:  Макс получит более 44 (как символично) миллионов долларов  в год без учета бонусов, а затем гонорар дойдет до 55 миллионов долларов (если используют опцию продления, cделка заключена по принципу 3+2). Выходит, одна гонка Макса в сезоне 2022 обойдется «Ред Булл» в 2 миллиона долларов. А весь контракт – в 162 962 963 (да, 163 миллиона!) стандартных банок с напитком «Ред Булл»!

А ведь при анонсе переговоров с Максом советник гоночной программы австрийской компании Гельмут Марко говорил, что «С Ферстаппеном мы уже близки к «потолку» и не всегда сможем увеличивать ему зарплату». Тогда новый чемпион зарабатывал «лишь» 25 млн без бонусов.

Зарплаты «Ф-1» в 22-м: у Мазепина почти меньше всех, у Ферстаппена – на $15 млн меньше Хэмилтона, «Феррари» нет в топ-5

Видимо, деньги нашлись после крупнейших спонсорских подписаний – сперва с Oracle на 100 млн в год, а затем с Bybit – на 50 млн. Эффект одного из самых скандальных титулов в истории – именно такой (а еще ограничение расходов на болид в $140 млн).

Льюис Хэмилтон, например, занимает третье место и получает 40 миллионов долларов – 1,8 миллиона за гонку.

Столько же получал Себастьян Феттель в «Феррари»: с 2015-го по 2017-й заработал 110 миллионов долларов. Это 36,6 миллионов в год и 1,8 в пересчете за гонку.

Но рекордсменом по зарплатам оказался Кими Райкконен: за три сезона за рулем алого болида с 2007-го по 2009-й, Кими заработал 153 миллиона долларов (включая бонусы). Только представьте: Айсмен получал по 2.94 миллиона долларов за гонку, а каждый сезон обошелся Скудерии в среднем 51 миллион!

Среди самых высокооплачиваемых гонщиков, конечно, оказался и Михаэль Шумахер: выступления Красного барона с 1999-го обходились итальянцам 31 миллион долларов в год (около 1,9 млн за гонку с учетом более короткого календаря). Возможно, бонусы за победы, титулы и рекламу даже перекрыли основную сумму, но посчитать их никому не удалось.

Фернандо Алонсо, по данным Forbes, получал от Скудерии по 29 миллионов долларов в год – 1,5 миллиона за гонку. В 2011-м он даже стал самым высокооплачиваемым гонщиком.

Ферстаппен – не единственный, кто круто обновил свой контракт в этом году: в список богачей ворвался Ландо Норрис. «Макларен» согласился платить по 27 миллионов долларов в год своему пилоту даже без побед в гонках – 1,2 миллиона за один Гран-при. Примерно столько же зарабатывал Макс до подписания нового договора.

В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»

Около 27 миллионов получал и Даниэль Риккардо – когда еще гонял за «Рено». Австралийский гонщик заработал 55,7 миллионов долларов за сезоны-2019-2020. Еще ему обещали 10 миллионов призовых в зависимости от места в личном зачете и побед, но с учетом редких успехов с французами вряд ли Медоед получил всю сумму.

А ведь когда Айртон Сенна требовал по миллиону за гонку в «Макларене» при календаре в 16 Гран-при, его запросы считали невероятно огромными, и команда столкнулась с огромными убытками. Времена и финансовая реальность изменились – с потолком трат на машины и ростом важности персоналий для спонсоров гонка зарплат только усилится. Следующими новый контракт планировали заключать Карлос Сайнс и «Феррари» – уже ждем новых сенсаций?

Гонщики «Формулы-1» зарабатывают слишком много денег. Правда или миф?

Зарплаты в гонках за пределами «Ф-1»: у вчерашних любителей – $10 тыс за заезд, в «средних» сериях $300 тыс в год – счастье

Механики «Ф-1» в отчаянии: гонок слишком много, зарплаты не повышали 20 лет, в командах токсичная атмосфера и полное измождение

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon; globallookpress.com/imago-images.de, firo Sportphoto/augenklick, HOCH ZWEI/ZUMAPRESS.com, David Ebener/DPA

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные