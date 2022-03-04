Новый контракт Ферстаппена – второй по щедрости в истории «Ф-1». Больше было только у Райкконена: $51 млн против $44 млн Макса

163 миллиона банок «Ред Булл»!

Макс Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл» – и взлетел в топ крутейших сделок в истории «Ф-1». Соглашение связало нового чемпиона и его команду до 2028-го, и нидерландец получит баснословный гонорар – он не снился даже Льюису Хэмилтону.

Зарплата будет только расти: Макс получит более 44 (как символично) миллионов долларов в год без учета бонусов, а затем гонорар дойдет до 55 миллионов долларов (если используют опцию продления, cделка заключена по принципу 3+2). Выходит, одна гонка Макса в сезоне 2022 обойдется «Ред Булл» в 2 миллиона долларов. А весь контракт – в 162 962 963 (да, 163 миллиона!) стандартных банок с напитком «Ред Булл»!

А ведь при анонсе переговоров с Максом советник гоночной программы австрийской компании Гельмут Марко говорил, что «С Ферстаппеном мы уже близки к «потолку» и не всегда сможем увеличивать ему зарплату». Тогда новый чемпион зарабатывал «лишь» 25 млн без бонусов.

Видимо, деньги нашлись после крупнейших спонсорских подписаний – сперва с Oracle на 100 млн в год, а затем с Bybit – на 50 млн. Эффект одного из самых скандальных титулов в истории – именно такой (а еще ограничение расходов на болид в $140 млн).

Льюис Хэмилтон, например, занимает третье место и получает 40 миллионов долларов – 1,8 миллиона за гонку.

Столько же получал Себастьян Феттель в «Феррари»: с 2015-го по 2017-й заработал 110 миллионов долларов. Это 36,6 миллионов в год и 1,8 в пересчете за гонку.

Но рекордсменом по зарплатам оказался Кими Райкконен : за три сезона за рулем алого болида с 2007-го по 2009-й, Кими заработал 153 миллиона долларов (включая бонусы). Только представьте: Айсмен получал по 2.94 миллиона долларов за гонку, а каждый сезон обошелся Скудерии в среднем 51 миллион!

Среди самых высокооплачиваемых гонщиков, конечно, оказался и Михаэль Шумахер: выступления Красного барона с 1999-го обходились итальянцам 31 миллион долларов в год (около 1,9 млн за гонку с учетом более короткого календаря). Возможно, бонусы за победы, титулы и рекламу даже перекрыли основную сумму, но посчитать их никому не удалось.

Фернандо Алонсо, по данным Forbes, получал от Скудерии по 29 миллионов долларов в год – 1,5 миллиона за гонку. В 2011-м он даже стал самым высокооплачиваемым гонщиком.

Ферстаппен – не единственный, кто круто обновил свой контракт в этом году: в список богачей ворвался Ландо Норрис. «Макларен» согласился платить по 27 миллионов долларов в год своему пилоту даже без побед в гонках – 1,2 миллиона за один Гран-при. Примерно столько же зарабатывал Макс до подписания нового договора.

Около 27 миллионов получал и Даниэль Риккардо – когда еще гонял за «Рено». Австралийский гонщик заработал 55,7 миллионов долларов за сезоны-2019-2020. Еще ему обещали 10 миллионов призовых в зависимости от места в личном зачете и побед, но с учетом редких успехов с французами вряд ли Медоед получил всю сумму.

А ведь когда Айртон Сенна требовал по миллиону за гонку в «Макларене» при календаре в 16 Гран-при, его запросы считали невероятно огромными, и команда столкнулась с огромными убытками. Времена и финансовая реальность изменились – с потолком трат на машины и ростом важности персоналий для спонсоров гонка зарплат только усилится. Следующими новый контракт планировали заключать Карлос Сайнс и «Феррари» – уже ждем новых сенсаций?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Bryn Lennon; globallookpress.com/imago-images.de, firo Sportphoto/augenklick, HOCH ZWEI/ZUMAPRESS.com, David Ebener/DPA