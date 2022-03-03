В женские гонки поддержки «Ф-1» пришла команда трансгендера из семьи Кардашьян. Он участвовал в Гран-при еще мужчиной и дружит с Хэмилтоном

Сразу подписал чемпионку.

Кардашьян-Дженнер – одно из самых скандальных семейств в Голливуде. Клан строит свои косметические империи, выпускает нижнее белье и транслирует свою жизнь на весь мир в собственном реалити-шоу.

Среди давних друзей телесемьи, кстати, значится Льюис Хэмилтон: семикратному чемпиону даже приписывали роман с одной из сестер.

А теперь знаменитая фамилия появится еще и в гонках: Кейтлин Дженнер, ранее известный как Брюс, создает команду в Серии W – женском чемпионате поддержки «Формулы-1» (заезды проводят в рамках Гран-при), созданном для продвижения девушек в автоспорте. С Кейтлин у Льюиса тоже хорошие отношения.

Кейтлин – настоящая героиня в Америке: еще Брюсом она стала золотым призером летней Олимпиады-1976, побив рекорд советского спортсмена. Правительство тут же удостоило Кейтлин звания национального героя.

Известна Дженнер и в мире автоспорта: в 1979-м спортсменку пригласили поучаствовать в звездном заезде, приуроченном к одному из Гран-при США, Кейтлин вырвала лидерство на втором круге заезда и выиграла. Так началась ее гоночная карьера.

В 80-х Кейтлин соревновалась в серии IMSA. А в 1986-м даже завоевала победу в классе GTO и завершила сезон на втором месте, уступив только напарнику по команде.

После гоночной карьеры Дженнер ударилась в бизнес. Началась вполне заурядная жизнь, пока на экраны не вышло завоевавшее безумную популярность шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян» о трансформации обычной американской семьи в звезд мирового масштаба… И трансформации Брюса Дженнера в Кейтлин.

Громкое заявление прозвучало в 2015-м: Брюс сделал каминг-аут, попросил называть его Кейтлин и использовать местоимение «она». А еще в лучших традиция Голливуда снял об этом телешоу «Я Кейт».

И вот теперь Дженнер возвращается в гоночный мир – но уже в лице хозяйки команды.

«Я всю жизнь испытывала страсть к гонкам и машинам. И начала собственную карьеру в 1978-м, это отличный вид спорта, который я любила всю жизнь. Знаете, тачки и выступления.

Я видела Серию W, а затем появилась возможность стать владелицей одной из команд. И я спросила, разве не будет невероятно заняться чем-то подобным, где гоняются невероятные женщины. Им лишь нужна возможность и шанс на попадание в «Ф-1».

Я хочу быть Роджером Пенске (владелец организаций в NASCAR и «Индикаре» – Sports.ru) среди владельцев команд в Серии W. Имею в виду, что у нас есть восемь гонок и я собираюсь присутствовать на каждой. Хэмилтон одобрил – ему понравилась идея. Я узнавала у него про Серию W, он отозвался позитивно». Jenner Racing будет гонять в черно-золотой ливрее – под стать гламурному стилю семейства Кардашьян-Дженнер.

Команда уже объявила имя первой гонщицы – ей станет двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик.

View this post on Instagram A post shared by Jenner Racing (@jenner_racing)

Изначально британка собиралась покинуть турнир (после завоевания миллиона долларов призовых за два года), но денег на место в «Ф-2» и «Ф-3» не хватило. Теперь Джейми хочет попробовать снова – в более медийной обстановке.

«Не рассматриваю возвращение как шаг назад – я ищу деньги. Может, в следующем году получится».

И правда: с вниманием от скандальной звезды и ее друга-семикратного чемпиона спонсоры могут заинтересоваться Чедуик и хотя бы дать ей шанс. Тогда получится очередная голливудская история – прямо готовый сценарий для сериала Netflix.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK /Allsport, Chelsea Guglielmino; instagram.com/jenner_racing; globallookpress.com/face to face/Instagram, PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS; twitter.com/jeff_gluck; instagram.com/caitlynjenner