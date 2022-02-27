Новые болиды «Ф-1» слишком тяжелые, «Мерседес» и «Ред Булл» пересоберут машины, у «Феррари» 3 секунды в запасе

Самое важное c первых тестов.

Возможно, миру сейчас не до «Формулы-1», но она вернулась – на трек в Барселоне выехали новые красивейшие и революционные машины. Три дня, больше тысячи кругов, новые надежды и проблемы – гоночный мир снова живет не одними лишь слухами о возможном уходе Льюиса Хэмилтона на волне грусти от потерянного титула.

И первое же впечатление – удивление от сверхнадежности болидов. Казалось бы, правила потребовали строить все с нуля без переноса деталей с прошлых сезонов, моторы тоже изменились после внедрения биотоплива (теперь 10 процентов смеси – этанол), а 18-дюймовые шины чемпионат вообще никогда раньше не видел – но вместо бесконечных поломок всех подряд команды накатали от двух дистанций Гран-при («Хаас») до аж 6,5 дистанций («Феррари»).

На времена лучше пока не обращать внимания: еще перед первым днем большинство журналистов в паддоке инсайдили об отсутствии у кого-либо целей ездить на полную. Но если вам интересно – дубль оформили пилоты «Мерседеса» (в последний день и на самых мягких шинах), 0,4 секунды им проиграл «Ред Булл», а следом расположились «Макларан» и «Феррари».

Однако жесткое ограничение расходов в 140 млн вместе с длиннейшим в истории календарем в 23 Гран-при однозначно диктует именно важность надежности на дистанции. В современной «Формуле-1» даже 1-2 прорывных результата с обилием сходов на остальных этапах не сильно поможет в Кубке конструкторов и личном зачете – разве что в разборке аутсайдеров за 8-9 места, но точно не в битвах за титул.

Потому аутсайдерами сходу выглядят машины прежде всего с многосерийными техническими неполадками. И первые кандидаты уже есть:«Альпин» (отказал мотор, не могли даже использовать DRS из-за аэродинамической нестабильности и в целом не впечатлили скоростью), «Хаас» и «Альфа Ромео» (море мелких поломок).

Фаворитом по надежности явно выглядит «Феррари» – F1-75 выдержал обкатку без нареканий. «Мерседес» справедливо оказался вторым – простой у чемпионов в основном вызывали совсем мелкие неполадки, смены днища и попытки быстро исправить проблемы с обвесом (неизбежные на первых обкатках новых машин). «Макларен» и «Ред Булл» тоже честно получили места во втором эшелоне, но с оговорками: англичане больше экспериментировали, а болид Ферстаппена поразил бронебойной надежностью в первый день, но потом коробка передач все-таки не выдержала и испортила одну сессию. Но вроде бы без ущерба для тестовой программы.

Машины слишком тяжелые. Слишком – даже у фаворитов

Сразу несколько изданий выдало один и тот же инсайд: болиды не вписываются в минимально разрешенную массу в 795 кг. Регламент и так изменился с прибавкой аж в 43 кг, но даже технические штабы фаворитов провалили задачу достижения нижнего предела – в том числе «Мерседес». Более того, босс одной из команд на условиях анонимности рассказал немецкой Auto Motor und Sport, что некоторые машины тяжелее на «десятки килограммов», а каждое кило перевеса в нынешней «Ф-1» стоит от 0,03 секунды с круга только чистого времени при езде в максимальных настройках и с пустыми баками (при менее оптимальных условиях даже больше).

Итальянский Motorsport проинсайдил, будто в ограничения вписалась только «Альфа Ромео», а остальные соперники попросили Международную автомобильную федерацию поднять лимит на 5 или даже 10 кг для избежания затратной «гонки диет». Для принятия поправок требуется согласие восьми команд – пока в пелотоне нет компромисса.

Машины галопируют на прямых, ломают днища и нервируют пилотов. Пока из решений – лишь дыры в деталях и стяжки

Известный еще по 80-м результат использования мощнейшего граунд-эффекта для «присасывания» болидов к асфальту все-таки вернулся: машины вновь прыгают по прямым как по кочкам.

(Картинка – Autosport, спасибо им)

Причина – в занижении машины для повышения прижимной силы: инженеры оставляют минимальный зазор между асфальтом и днищем – для ускорения потока и максимизации эффекта присасывания к треку.

Но когда передняя часть днища присасывается слишком сильно, воздуху становится некуда деваться, и он течет не по задуманным местам еще быстрее, а срывается из-под днища по сторонам. Прижимная сила резко пропадает, машина подскакивает, просвет расширяется, «граунд-эффект» включается вновь – и все повторяется!

Асфальт на прямых после дня поездок выглядит вот так:

«Большинство из нас как минимум недооценило проблему, прыжки на трассе сильно выше ожидаемых, – прокомментировал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Вообще поправить проблему просто: достаточно увеличить дорожный просвет. Но для скорости нужен компромисс: между снижение количества прыжков, и эффективностью болида. Это уже посложнее».

Причина – в настройках (и жесткости) подвесок: «Формула-1» ввела новые правила и в их зоне, а команды, очевидно, разрабатывали пакеты без знания о «галопировании». К тому же, новые 18-дюймовые покрышки тяжелее и потому требуют более жестких пружин (в десятки раз более жестких, по инсайду инженера одной из команд).

Потому в данный момент однозначного решения нет: пока инженеры просто вырезают дыры в днищах…

Или используют стяжки, как «Мерседес» – чтобы не позволять аэрообвесу опускаться слишком низко:

Дальше всех, похоже, продвинулся «Макларен» – с особой формой изогнутого днища:

Кажется, перестройки машин в любом случае неизбежны – ведь без них, по предсказаниям шефа «Ред Булл» Кристиана Хорнера, на скоростных треках вроде Бахрейна или аравийской Джидды станет еще хуже.

«Ред Булл» и «Мерседес» уже планируют масштабные обновления. Но не «Феррари»

«Слышал, что «Ред Булл» собирается привезти существенно обновленный болид на тесты в Бахрейне. «Мерседес», как ожидается, сделает то же самое. «Феррари» не сильно изменится», – проинсайдил после тестов штатный автор официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто – постоянный резидент паддока.

Немецкий Auto Motor und Sport согласен: «Мерседесу» пришлась по вкусу стратегия с предыдущей смены регламента в 2019-м. Тогда чемпионы привезли на первую обкатку базовый аэрообвес, испытали общую концепцию машины, а на вторые сессии одели уже улучшенные крылья – и полетели к новому уничтожению пелотона. «Ред Булл», судя по всему, выбрал такой же подход – и вообще ограничения бюджетов именно к нему и подталкивают вообще все команды.

Из альтернатив – продолжение исследования нынешнего пакета деталей. Это путь «Феррари» – у F1-75 еще много запаса скорости:

«Мы даже не близко к пределу возможностей, – рассказал Карлос Сайнс. – 3-4 секунды разницы только при разной топливной загрузке».

«Просто нам еще много чего предстоит выжать из самой машины, – объяснил шеф Скудерии Маттиа Бинотто. – Причем речь не только о настройках или инжиниринге, но и о пилотажных стилях тоже. Машина ведет себя очень хорошо, в ней еще много нераскрытого потенциала, и поставка большого количества обновлений не поможет лучше подготовиться к первой гонке. Мы доверяем нашему пакету деталей и готовы развивать его без революций».

«Да, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл лидеры протокола, но я думаю, тесты прошли под знаком «Феррари», – высказался в традиционной передаче Ted’s Notebook на Sky Sports F1 постоянный репортер из паддока Тед Кравитц. – В первые два дня они показали достаточно, чтобы «Мерседес» забеспокоился».

«У «Феррари» – самый мощный мотор прямо сейчас», – прямо высказался шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф. «Мерседес», конечно, любит надевать капюшон аутсайдера, но, кажется, у Скудерии в самом деле есть причины не переделывать F1-75 в авральном режиме.

Выстраивать порядок по скорости нет смысла. Но есть общие выводы

– «Феррари» явно удалась новая машина: итальянцы демонстрируют наибольшую уверенность, проехали больше всех и не скрывают наличие потенциала

– «Мерседес» и «Ред Булл» явно заметили недостатки машин и катали чуть быстрее «Феррари», чтобы лучше понять, в какую сторону поворачивать вектор развития

– Пока Эль План «Альпин» по выжимке мощности и поиске компромисса между двумя подходами в аэрообвесе проваливается. Если так пойдет и дальше, Фернандо Алонсо на подиумах мы не увидим

– «Хаас» чуть-чуть лучше. Но только чуть-чуть

– «Макларен» пока главный экспериментатор – на оранжевой машине чаще всего замечали краску для пометки аэропотоков и замеряющее оборудование. Англичане и первыми протестировали гнущееся днище для решения проблемы галопирования

– Откровенно читерских решений вроде двойного диффузора не обнаружено. Вряд ли кто-то уничтожит пелотон в первой же половине сезона

– Но первый решивший проблему галопирования получит огромное преимущество в первом Гран-при

Следующее свидание с «Формулой-1» – 10 марта в Бахрейне на вторых тестах. И их уже даже покажут по F1 TV – настоящие гонки вернулись!

Фото: globallookpress.com/Federico Basile, Federico Basile