Михаэлю Шумахеру – 54. А у нас – 26 текстов о его здоровье, пилотажном гении, скандалах с трансферами и титулами и могучем наследии в «Ф-1»

С Днем Рождения, Красный барон!

3 января «Формула-1» празднует каждый год: в этот день родился величайший Михаэль Шумахер – Красный барон, легенда «Феррари» и «Мерседеса» и до недавнего времени самый успешный и титулованный пилот в истории.

Сейчас Михаэлю уже 54 года, и статус «самого-самого» он формально потерял: Льюис Хэмилтон сравнялся с ним по титулам и превзошел по поулам, победам и подиумам (у британца их 103, 103 и 191 соответственно).

Тем не менее, для фанатов и даже многих гонщиков именно Михаэль все равно останется величайшим – даже шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Талант. Совершенство. Исключительный». Соперники Шумахера описали Михаэля одним словом

«Никто не сможет превзойти Шуми по величию – даже если Льюис статистически окажется впереди. Михаэль определил поколение как никто другой, это культовый пилот», – заявил босс восьмикратных чемпионов перед финалом 2021-го на Гран-при Абу-Даби.

И Тото прав – именно Шумахер изменил «Формулу-1» радикальнее всех – и с пилотажной точки зрения, и в работе с механиками и инженерами, и в физической подготовке, и в уровне собственной вовлеченности. Максимально подробно и с примерами мы разбирали величие Красного барона здесь

Все знают, что Шумахер – великий, но не все знают почему. Объясняем по пунктам

А в сентябре 2021-го на Netflix вышел полномасштабный документальный фильм-ода величию с красивыми историями о личной жизни

Душевнее всего там выглядит история любви с Михаэлем от лица его жены Коринны – с рассказами вроде:

«День Михаэля был распланирован практически поминутно: подъем в определенное время, 15-20 минут в ванной… Однажды перед гонкой на «Сузуке» у меня была бессонница – и я полночи просидела на унитазе, чтобы его не будить, чтобы он хорошо выспался. Просто читала там книгу.

С другой стороны, когда мы были дома и Михаэль рано уходил – я никогда его не слышала. Он уходил бесшумно. Но сперва всегда подходил к постели, гладил мою руку, целовал и говорил: «Я пошел». И тихонько уходил. Никогда не будил меня! Всегда был очень заботливым».

Рассказ жены Шумахера о жизни с Михаэлем: покорил юмором, а она следила, чтобы он высыпался (даже запиралась в туалете во время бессонницы)

Но лучше всего его характер показывают все-таки отдельные истории – например, он еще в «Ф-3» однажды сам разобрал болид в поисках поломки. Механики ничего не нашли, ему удалось

После Михаэлю пришлось учить работать и «Феррари» – сам корпел над болидом по ночам вместе с механиками

Просто да, Красный барон относился к персоналу огромным уважением!

«У нас в офисе всегда был длиннющий список дней рождений — он хотел поздравлять каждого члена команды, и нам ежегодно приходилось его обновлять. Еще он всем дарил подарки и пару теплых слов на рождество и каждый год самостоятельно придумывал, кому что купить», – рассказывала менеджер чемпиона Сабине Кем.

«Михаэль сам выбирал подарки для механиков». Бесценные истории о характере Шумахера

Его человеческую сторону вообще часто упускают из вида – а ведь именно они и личные сомнения и подталкивали его к максимальному перфекционизму.

«Но временами, разве он всегда был уверен в себе? Что он делал все правильно? Потому что у него был этот параноидальный перфекционизм: постоянно требовалось делать все больше и больше, чтобы доказать себе больше. Потому что большую часть времени он гонялся сам с собой и сражался сам с собой. Что-то вроде «Сегодня я сделал достаточно? Хочу ли я сделать больше? Как я уничтожу противников? Что нужно сделать, чтобы остаться лучшим?», – описывал Михаэля бывший соперник по «Ф-1» Марк Уэббер.

Шумахер – не супермен, как все считают: почти не спал после смерти Сенны, отмечал гибельные места на трассе, вечно сомневался в себе

И Красный барон правда делал все, чтобы стать лучшим – даже если его требования шли вразрез с традициями «Формулы-1». Например, он первым в истории потребовал спидометр в болид. Инженеры смеялись, но Михаэль использовал его для изучения пилотажа!

«В момент, когда он это предложит, подозреваю, мы выглядели малость озадаченными и полными недоумения, – рассказал бывший инженер «Бенеттона» Тоет. – Ему пришлось объяснять нам свою идею». И Михаэль пояснил – в итоге в машину добавили сразу три спидометра!

Потому он, конечно же, был суперским гонщиком. Даже в первом дебютном Гран-при вообще без опыта в «Ф-1» он сошел совсем не из-за личной ошибки и спаленного сцепления – просто ненадежную изношенную деталь украли у другой команды!

Но временами Красный Барон и жестил – вспомните «Обгон века» и сражение с Микой Хаккиненом в 2000-м!

«Обгон века» Хаккинена на Шумахере случился из-за ярости: Михаэль грубо выдавил Мику на траву – и получил красивую ответку

Последний победный обгон Михаэля Шумахера в «Формуле-1» тоже был очень рискованным: с двумя колесами на траве в повороте

Да и вообще, весь подход Михаэля Шумахера можно продемонстрировать в одном моменте: как-то раз его развернуло на решающем круге – но он все равно проехал быстрее напарника в квалификации!

Примерно так Михаэль и побеждал – максимальным напором на быстрых отрезках между точно просчитанными штабом «Феррари» пит-стопами: к примеру, показательно отыграл 25 секунд за 19 кругов и вынес более быстрый «Макларен» на Гран-при Венгрии-98.

Но все-таки величайшей гонкой в карьере будущего семикратного стал эпичный заезд на 40 кругов на одной лишь пятой передаче.

«Шумахер выдавливал все, все возможное. Потом он очень гордился этой гонкой – потому что ему пришлось реально все обдумывать и идти против мнения команды. Ведь моторный отдел тоже считал: невозможно добраться до финиша с такой активной атакой ограничителя оборотов, – признавался Тоет. – Он связался с командой по радио как раз в тот момент, когда все думали, как бы ему получше сказать об утечке. «Лучше заезжай, мы никак не доберемся до конца на одной передаче», – сказал ему гоночный инженер Пэт Симмондс. «А давайте я попробую», – услышали мы в ответ».

Лучшая гонка Шумахера – подиум после 40 кругов на одной пятой передаче. Михаэль перешел на неподходяший «Ф-1» пилотаж, а команда предлагала сход

Но, конечно, настолько легендарная карьера не обошлась и без скандалов с противоречиями. Например, а вы знали, что Шумахер в самом начале пути в картинге таскал шины со свалки, гонял под чужим флагом и отдавал трофеи в обмен на помощь казино?

А переход в «Формулу-1» начался со лжи: Михаэль соврал владельцу «Джордана» о знании трека «Спа-Франкоршам», а потом его менеджер изменил письмо с согласием на сделку-контракт так, чтобы гонщик легко мог уйти куда угодно. Шеф той самой первой команды до сих пор считает, что его обманули.

Оказывается, Шумахер попал в чемпионскую команду всего из-за одного слова. Без него не было бы побед

А после осле клетчатого флага того Гран-при Бельгии Шумахер моментально обернулся восходящей звездой. За него даже развернулась настоящая заруба между «Джорджаном» и «Бенеттоном» – и попытка сразу посадить Михаэля в новую машину просто расколола итальянскую команду. Будущий напарник немца трехкратный чемпион Нельсон Пике отказался ехать следующий Гран-при – боссу «Бенеттона» даже пришлось блефовать с переодеваниями резервиста якобы для замены бразильца.

Первый трансфер Шумахера взорвал новую команду: трехкратный чемпион взбунтовался. А Михаэль просто спасался от слабых моторов

В итоге, конечно, альянс Михаэля и «Бенеттона» все-таки состоялся – и пришел к победе в сезоне-1994 через скандалы, дисквалификацию и столкновение с Дэймоном Хиллом.

«Мое личное мнение – Михаэлю очень повезло уйти без штрафов», – резюмировал в автобиографии босс ФИА в то время Макс Мосли.

В честности первого титула Шумахера сомневаются до сих пор. Его болид считали читерским конкуренты, Сенна и даже напарник

28 лет спустя в использовании трэкшн-контроля все-таки признался бывший глава отдела аэродинамики «Бенеттона» Виллем Тоет – в видео основателя академии пилотажа Driver61 Скотта Мэнселла, посвященного бывшему шефу команды (и ныне послу «Формулы-1») Флавио Бриаторе!

Первый чемпионский болид Михаэля Шумахера все-таки обходил регламент «Ф-1»! Бывший инженер команды признался 28 лет спустя

А в 1997-м случился еще более грандиозный скандал – уже с Вильневым.

«Год и правда был сумасшедшим. После пары первых гонок все решили: «Все, «Уильямс» выиграл», но затем «Феррари» нашла невероятный ответ. Откуда-то у них взялось отличное механическое сцепление, они внезапно тоже стали супербыстрыми. В середине сезона все решили, что теперь-то уж точно победит Скудерия, но мы смогли ответить, – рассказывал Жак. – Мы помнили о том, что происходило в предыдущих битвах Шумахера за титул – когда он, к примеру, вытолкнул в стену Дэймона Хилла. Как нам казалось, единственный способ не дать ему сделать это снова – напомнить о них всем остальным. Поэтому все 2-3 недели перед Гран-при Европы напролет мы раз за разом упоминали о такой возможности, вспоминали прошлое и напоминали людям обо всех былых инцидентах: о том, что Михаэль хорошо выносит других в стены, когда на кону стоят титулы. Это был хороший способ надавить на Михаэля. И на «Феррари». Весь сезон был об этом: кто же на кого надавит сильнее».

22 года назад Шумахер протаранил Вильнева. Михаэля дисквалифицировали, но степень его вины не ясна до сих пор

Еще одно противоречивое решение – возвращение в 40 лет в «Мерседес»: с одной стороны, чудом не лишился головы в аварии, раз поднялся на подиум, слил 3 сезона напарнику и вызвал еще несколько скандалов. С другой – помог заложить основы той самой команды, взявшей 8 Кубков конструкторов подряд.

Камбэк Шумахера в «Ф-1» в 40 лет: чудом не лишился головы в аварии, раз поднялся на подиум, слил 3 сезона напарнику. Что это было?

Но в конце 2012-го Михаэль все-таки ушел окончательно, а в 2013-м случился роковой инцидент во Французских Альпах во время катания на лыжах.

«Он был на лыжах вместе с группой на обычном склоне, – описывала Сабина Кем. – Он помог другу, упавшему в снег, задел камень и упал головой вниз. Ему жутко не повезло, ведь он не ехал быстро».

Великий гонщик пережил искусственную кому, операцию – по сути, только расторопность медицинской бригады спасла ему жизнь. И, к сожалению, без повреждений мозга не обошлось.

Потому семикратного чемпиона мира сейчас просто нет в публичном поле, но он не забыт. Каждый год как минимум 29-го декабря или 3 января фанаты «Формулы-1» собираются вот в таких текстах и вспоминают величайшую фигуру в истории топовых гонок.

С Днем рождения, Красный барон.