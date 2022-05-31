Анализ финалов конференций с помощью статистики типов владений

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Закончились финалы конференций. В решающей серии сезона сыграют Бостон и Голден Стэйт. С протокольной частью в стиле ТАСС на этом можно закончить.

К моменту публикации этого поста уже написана тонна статей о финалах, и еще столько же будет написано до 2 июня. Я тоже проанализирую финалы, но, как и всегда в этом блоге, с точки зрения цифр. Статьи на тему «Карри вернулся?», «Уиггинс красавчик или нет?», «Сколько игр еще сам себе проиграет Бостон?» напишут и без меня, да и что скрывать, гораздо лучше меня. Я же в этой статье постараюсь посмотреть на каждую игру и серии в целом через пару показателей типов владений: их процент от общего числа (POSS_PCT) и очки за владение (Points per possession, PPP). Следующие пара пунктов с вводной информацией, после чего и начнем.

Как собирается информация

Смотреть мы будем play type статистику команд (с использованием такой же статистики отдельных игроков как помощь). Все данные можно найти на сайте НБА, в разделе статистики во вкладке «Play Type»(из России ссылка откроется только под VPN). «Проблема» этой статистики в том, что на нее, в отличии от остальных статданных, нет фильтра по дате. В итоге получается, что мы можем посмотреть только суммарные показатели за все игры. Если перейдете по ссылке, то увидите статистику Бостона за 18 игр в транзишинах, но ничего не узнаете о транзишинах Селтикс в каждой отдельной игре финала Востока.

Выход из этой ситуации достаточно простой: получать данные каждый день и вычитать из новых значений данные вчерашнего дня. Разница и будет тем количеством владений и очков, что команда сделала в последней игре. Если так делать каждый день, то можно получить статистику каждой игры серии в отдельности. Именно такую статистику дальше мы и будем смотреть.

Типы розыгрышей

Владения в атаке разделены на 11 типов. Если не все из них вам знакомы, ниже ссылки на видео 10 из них, потому что Misc – это когда тип владения определить не удалось («мы не понимаем, это другое»):

Transition: видео

видео Isolation: видео

видео Pick & Roll Ball Handler: видео

видео Pick & Roll Roll Man: видео

видео Post Up: видео

видео Spot Up: видео

видео Handoff: видео

видео Cut: видео

видео Off Screen: видео

видео Putbacks (в НБА API называется Off Rebound): видео

Даллас – Голден Стейт

Начнем с серии которая закончилась раньше и которая мне ближе (я болельщик Маверикс). После чудесной победы Далласа в серии с Финиксом с одной стороны и довольно посредственной игры ГСВ против обескровленного Мемфиса с другой, акции Маверикс на победу в финале пошли вверх. Но борьбы в серии не вышло: ГСВ забрал ее достаточно легко, 4-1. Начнем с проигравших.

Play type статистика Даллас Маверикс в каждой игре финала конференции

Суммарная play type статистика Даллас Маверикс в финале конференции

Главная идея Далласа в этой серии: «долбить» из-за дуги сколько получится, а потом еще немножко. Больше трети всех розыгрышей в серии – это спот-апы (+8% к регулярному сезону). Только во второй игре их процент был ниже 30. Буллок и Клебер перестали использоваться как-то иначе, чем «получи и брось трешку. У обоих спот-апы – это 70% розыгрышей (при 48-49 в регулярке). Самое интересное, что за исключением провала в первой игре, это работало, PPP в 3 из 5 игр выше регулярки более чем на 20% (но нужно отметить, что у Далласа в первой половине сезона были проблемы с точностью из-за дуги), но и этого оказалось мало. В спот-апы вложился еще один игрок – Дончич. Их доля в его арсенале выросла с 7 до 13%, при этом с отличным PPP: 1.238. Изоляции много и хорошо проходили только в первой игре. Целью был Пул. Например, Брансон сыграл 7 изоляций (в остальных 4 играх не более 3) с PPP 1.714. Но продолжение не последовало: в 4 следующих играх PPP не поднимался выше единицы. Даллас упорно пытался выводить Луку 1-на-1 против Луни. Сделать это было непросто (Уиггинс всеми силами не давал размена), но самое главное незачем: 33 изоляции и 22 очка с них. Вариативность атак Далласа просела, все розыгрыши, кроме 4 основных, показали падение в доле. Можно сказать, что Маверикс выбрали план и держались его до конца, потому что, в принципе, он работал нормально. Чего нельзя сказать об игре на другой половине площадки...

Play type статистика Голден Стейт в каждой игре финала конференции

Суммарная play type статистика Голден Стейт в финале конференции

А на другой половине под кольцом играла песня Михаила Круга «Заходите в мой дом, мои двери открыты». Каты и Луни путбэки царили в трехсекундной Далласа. Забавно, что отсутствие центрового убило Маверикс не когда этого ожидали все (Финикс и Эйтон), а чуть позже. Кевон Луни как включил режим монстра в 6 игре с Мемфисом, так и не выключал его. Юта и Финикс в атаке двигали игроков и защита Маверикс справлялась. ГСВ предпочитал двигать мяч (они играют мало пик-н-роллов и изоляций, хотя в этой серии вырос процент и того, и другого), а он как известно, быстрее кожаных мешков. В итоге, 140 очков на 100 владений на катах, путбэках и оффскринах. В плане PPP в серии у Голден Стейта не пошли только изоляции (у Карии и Уиггинса). Стеф в целом по серии имеет плохие цифры в типах, где он «ведущий»(Изоляции и PRBallHandler 0.9 PPP, транзишины 0.95), но отличные, где он «ведомый» (все больше 1.25 PPP, спот-апы 1.9).

Бостон – Майами

В другой серии все затянулось до 7 игры и броска веры Джимми Батлера. По традиции, которой несколько абзацев, начнем с проигравших.

Play type статистика Майами в каждой игре финала конференции

Суммарная play type статистика Майами в финале конференции

Если не смотреть игры, а только цифры, удивительно как Майами не влетели 0-4 с -20 в каждой игре. В первых двух играх основным розыгрышем Хит были PRBallHandler, хотя в регулярке его играли только в 15% владений. Резкое падение в 3 и 4 игре связаны со здоровьем основных игроков для этого розыгрыша: Батлера (13 владений в первых двух играх) и Хирро (18). Это что касается количества. Что касается качества пик-н-роллов, то достаточно посмотреть на количество красного в строке. Они не работали, давая Хит жалкие 0.6 очка за владение. Также не пошло дело и у шутеров флоридцев: спот-апы и оффскрины 0.8 PPP. Тоже самое и каты. Больше Хит в регулярном сезоне их делал только Голден Стейт. В финале же и доля упала почти в два раза, и продуктивность (0.9 РРР для этого типа розыгрыша это очень мало). На уровне были изоляции и PRRollMan, чуть лучше среднего Майами сыграли в транзишн. На путбэках у Майами вполне нормальные цифры, но добыты они одним Адебайо, у которого на 14 владений 1.6 PPP.

У Бостона, как и у Далласа, больше трети владений – спот-апы. Правда с посредственным качеством (как и по всему сезону в целом). Причем их доля росла в течение серии: всего 23,5% в первой игре, примерно 31% в 2-4 играх, и 35+% в трех последних, с 37.61% в решающем матче. У Смарта и Уайта они составляли 50% розыгрышей, у Тейтума и Брауна +5% к их показателям в сезоне. А вот пик-н-роллы кельты старались не играть. Если в первых двух играх PRRollMan занял долю почти в два раза больше обычного, то в седьмой игре Бостон опустил суммарную долю двух типов до 13%. Хорошо шли каты, транзишн нападение имеет два кластера: первый включает игры 1, 2, 5 и 7, когда оно работало отлично, второй 3, 4 и 6, когда оно работало плохо. Игра один-на-один (изоляции и пост-апы) не были сильной стороной кельтов в этой серии.

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Надеюсь, данный анализ был вам интересен. Спасибо за внимание и feedback в виде комментариев и оценок.

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports