«Брайтону» нужен 31-летний победитель второй Бундеслиги. Это не игрок, а тренер!

Фабиан Хюрцелер будет самым молодым тренером АПЛ.

«Брайтон» в конце сезона неожиданно расстался с Роберто де Дзерби. И, кажется, выбрал нового главного тренера. Им может стать Фабиан Хюрцелер, который в этом сезоне с «Санкт-Паули» выиграл вторую Бундеслигу. Давид Орнштейн из The Athletic уверен: личные условия согласованы, разрешение на работу получено, осталось договориться клубам.

Тут интересен не только тот факт, что клуб АПЛ берет коуча без опыта работы даже в Бундеслиге, но и возраст Хюрцелера – ему всего 31!

Из кого выбирал «Брайтон»: тренеры «Ипсвича», «Мальме» и Грэм Поттер

После ухода Де Дзерби «Брайтон» составил шорт-лист кандидатов на замену: Орнштейн, Guardian и Transfermarkt назвали четыре фамилии.

Киран Маккенна из «Ипсвича» : отказал и «Брайтону», и «Челси», и всем остальным. Продлил контракт с «Ипсвичем» и готовится к первому сезону в качестве главного тренера команды Премьер-лиги.

Хенрик Ридстрем из «Мальме» : 48-летний швед ведет «Мальме» ко второму чемпионству за два года.

Грэм Поттер, сидящий без работы : возвращение бывшего главного тренера в «Брайтон» было одним из вариантов, но в итоге предпочли другой.

Фабиан Хюрцелер из «Санкт-Паули» : неожиданный вариант, мало кому известный за пределами Германии.

Тот же Орнштейн называл 38-летнего Маккенну приоритетным вариантом «Брайтона» на замену Де Дзерби. Но сам Киран предпочел не спешить и в «Ипсвиче», который за два года поднял из Лиги 1 в АПЛ. Была сильная конкуренция со стороны топ-клубов: Маккенной активно интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Тогда клуб с юга Англии переключился на другие варианты. И из них, как водится с помощью глубокой аналитики и анализа, выбрал именно молодого немца.

Кто такой Хюрцелер? Прошел академию «Баварии», на взрослом уровне тренирует полтора года

⚽️ Фабиан родился в США. Мама была немкой, папа – швейцарским дантистом, работавшим в Америке. Хюрцелер играл в футбол: прошел академию мюнхенской «Баварии». С Фабианом в одном возрасте занимался Эмре Джан: уже тогда предсказал, что из Хюрцелера получится большой тренер. Сам Фаби признавался, что в «Баварии» ему привили любовь к владению мячом и доминированию на поле.

Молодой футболист так и не пробился на высокий уровень: играл только в дублях «Баварии», «Хоффенхайма» и «Мюнхен 1860 » в низших лигах. В 23 года завершил профессиональную карьеру, сразу устроился на работу в «Пипинсрид» (клуб из пятого по рангу дивизиона) и поднялся с ним на дивизион выше. Успехи заметили: Фабиана позвали ассистентом в молодежные сборные Германии.

⚽️ В 2020 году Хюрцелера пригласили в «Санкт-Паули» – ассистентом местной легенды Тимо Шульца. Вместе они чуть не вывели клуб в Бундеслигу уже в 2022 году, но повалились перед самым финишем. В следующем сезоне команду покинули важные игроки, и «Санкт-Паули» откатился к зоне вылета. Тогда-то руководство и приняло решение: уволить Шульца и отдать его полномочия 29-летнему Хюрцелеру.

«Во время работы ассистентом и исполняющим обязанности Фабиан подходил к решению проблем структурно и предлагал конкретные решения. В нынешней ситуации команде нужен свежий импульс. Мы уверены, что он правильный человек на эту должность», – объяснил спортивный директор.

⚽️ А вот дальше началась та самая сказка. За половину сезона Хюрцелер поднял «Санкт-Паули» от борьбы за выживание до пятого места (по очкам шли вровень с четвертым).

В сезоне-2023/24 впервые проиграли только 10 февраля – до этого выдали серию из 20 матчей без поражений во второй Бундеслиге. Да, в конце чуть просели, но в итоге довели дело до конца – первое место и промоушн в Бундеслигу, первый с 2010 года.

⚽️ В плане стиля «Санкт-Паули» Хюрцелера похож на «Брайтон» последних лет. Те же рискованные розыгрыши от ворот, агрессивный выход в атаку. При этом соблюдается баланс обороны и атаки, контролируется ритм игры. Выглядит все это очень симпатично.

При этом сам Фабиан признается, что футбол низших лиг ему помог – там он многое понял о важности умения защищаться глубоко и о стандартных положениях. В завершившемся сезоне второй Бундеслиги «Санкт-Паули» пропустил меньше всех и забил больше всех со стандартных положений.

⚽️ Хюрцелер добился успехов с очень скромными ресурсами. У «Санкт-Паули» лишь девятый зарплатный бюджет во второй Бундеслиге. За все время работы потратил на трансферы всего 2,2 млн евро, предпочитает развивать тех игроков, что у него имеются.

К началу сезона Transfermarkt оценивал суммарную стоимость состава «Санкт-Паули» в 18 млн евро – девятое место в лиге. В конце стоимость выросла до 38 млн евро.

⚽️ Разница в возрасте с игроками не очень смущает Фабиана. Все обрисовал уже на первой встрече с лидерами «Санкт-Паули» в качестве главного тренера:

«Я сказал им, что я все еще Фабиан – это не меняется. Но мне придется принимать трудные решения, они могут быть болезненными. У ассистента и главного тренера разный подход к общению. Я сказал себе: теперь ты тут – дружелюбная власть. Многие игроки тут старше меня, поэтому я не буду на них кричать или общаться как с детьми. Я хочу убеждать их с помощью идей и тяжелой работы».

Если вы представляете гика или типичного лэптоп-тренера, то это не совсем так. Хюрцелер часто получает желтые карточки за чрезмерные эмоции у поля, празднует победы с болельщиками, а рукава забиты татуировками.

⚽️ Хюрцелер стажировался в «Брайтоне» в прошлом сезоне . И вообще он ориентировался в своей работе на опыт Поттера и Де Дзерби: анализировал игру команды и показывал своим футболистам в качестве примера. Возможно, именно во время стажировки Тони Блум и заприметил молодого специалиста.

«Новый Нагельсманн», коллега Лукомского и провокатор. Еще детали про Хюрцелера

Мы попросили Михаила Бирюкова – бывшего шеф-редактора Eurosport, болельщика «Гамбурга» и автора канала про немецкий футбол – рассказать побольше про Хюрцелере.

«В «Санкт-Паули» Хюрцелер пришел уже большим талантом. Новым Нагельсманном его называют примерно с 2018-го, когда он еще был играющим тренером одной из команд четвертой лиги и получал приглашения стажироваться в молодежках сборной Германии.

Уже тогда говорили, что за Фабианом будущее, потому что а) он по натуре учитель, все любит досканально пояснять, его всегда много б) он мегаэмоционален в игре и за кулисами (хотя внешне довольно спокоен) – игроком получал очень много разноцветных карточек, как тренер часто участвует в бифах, в) аналитик – на сайте SPOX он разбирал матчи ЛЧ в духе того, как это делают Вадим Лукомский и Слава Палагин (со скриншотами, отрисовкой стрелочек и зон).

Могу ошибаться, но с тренерскими курсами при этом у него не очень выходило и попал он туда не с первого раза, а лицензию получил в 2023-м и уже после того, как его назначили в «Санкт-Паули» главным. А в период работы помощником Тимо Шульца он отвечал в штабе за разбор соперников, видеоаналитику и формирование игровой идеи. Считается, что переход на схему в три защитника – его идея. Новый рисунок игры помог оптимизироваться и добиться промоушена в сжатые сроки.

В «Гамбурге», кстати, не любят Хюрцелера как раз за наглые спичи перед/после дерби и околофутбольные хитрости. Его даже уличили в одной такой: якобы Фабиан специально раздражает соперников, позволяя своим футболистам разминаться на части поля соперника. На что Хюрцелер ответил в духе «Не вижу проблемы, мы и дальше будем так делать».

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Если «Брайтон» договорится с «Санкт-Паули» и назначит Хюрцелера, то Фабиан станет самым молодым тренером в истории английской Премьер-лиги (среди и.о. моложе был только Райан Мэйсон, подбиравший «Тоттенхэм»).

В «Брайтоне» сейчас шесть футболистов, которые старше нового тренера. Если назначение случится, следить за командой будет еще интереснее. Казалось бы, куда интереснее?

Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Selim Sudheimer, Alexander Hassenstein, Nadine Rupp/Bongarts; Jurgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press