  • Талалаев о 0:1: «Рубин» сыграл как «Балтика» осенью: один момент, один гол, а дальше додушили спокойно. По отдаче, по желанию претензий нет»
Талалаев высказался о поражении от «Рубина».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги игры с «Рубином» в 28-м туре Мир РПЛ (0:1).

– С мотивацией вопросов нет. По отдаче, по желанию претензий нет. Есть вопросы по тому, что нужно переиграть соперника. Что не получилась. Опять один удар в первом тайме по нашим воротам и один гол. Не такой большой ресурс впереди у нас, чтобы что‑то поменять. Вопросы есть к нападающим, они должны играть чуть более нагло.

«Рубин» сыграл так, как мы играли осенью. Один момент, один гол, а дальше додушили спокойно. Остается только поздравить соперника. Не просто так они набирают очки по весне.

Качество игроков многое определяет. Нам не хватает качества впереди.

– Почему заменили Максима Петрова в перерыве?

– Он выходил на игру с микротравмой, на обезболивающих.

Считаю, что мы недоработали всем тренерским штабом. За пару минут до удаления Чивича мы готовили замену, потому что было понятно, что он не готов на всю игру. Надо было принять решение на три минуты пораньше, – сказал Талалаев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
А что, сегодня даже ни с кем не подрался? Или не тот соперник(
А на него кто-то со спины нападал сегодня?
Да и у Талалаева уже исчерпаны силы. Тем более с больняка серьёзного недавно вышел и резких движений уж точно ему делать не стоит. В общем всё сошлось - дисква Талалаева, его больничный, вылет ключевых игроков в лице Бориско и Хиля да ещё вот недавно и Филин к ним присоединился в лазарете и в целом спад общий. Все силы что были на матч с Краснодаром потратили выдав на-гора, с Ахматом что-то ещё пытались выжать, а начиная с матча с Акроном просто уже будто запала совсем не осталось. Команда что-то там чисто технически делает, играет, но уже такое ощущение что на автопилоте игроки, нет заряда, нет энергии.
Карета превращается в тыкву.
Рубин по делу выиграл
Вот так и бывает Андрей Викторович, Гордый орёл клопу не товарищ (с)
Орел Клоппу не товарищ? ))
не знаете вы легендарные цитаты из фильмов, эх)))
Андрюш! Андрюш! У меня нет к тебе вопросов уже 22 года.
Ну Рубин весной крепок как... рубин. 10 матчей - 5 побед 4 ничьих 1 поражение (от Махачкалы прям в 19 туре) 19 очков из 30 возможных. Очень круто.
Равный матч сегодня был, решил Даку игру, а у нас Чудаку в нападении был
Где-то даже хочется позлорадствовать, ввиду бесконечно позорных выходок быдлана Андрюши
