Возможно, избавятся от Магуайра.

Мы начинаем сериал про то, как топ-клубы проводят лето. Трансферы на вход, выход, главные слухи – профайлы будут на все большие команды.

Стартуем с «Манчестер Юнайтед», в котором Эрик тен Хаг заходит на второй год масштабной перестройки.

Сначала – главное на одной картинке: сверху глубина состава команды и статус игрока (остается – ушел – под вопросом), ниже – кризисные позиции, на которые мы ждем трансферов.

• Этим летом многое для «МЮ» зависит от продажи клуба. Два претендента: катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф (самый богатый человек Британии). Сейчас к покупке ближе катарцы, но внутри семьи Глейзеров есть сомнения (это версия Global Finance). А Bloomberg вообще считает, что клуб могут и не продать этим летом.

Затяжка тормозит работу «Юнайтед» на трансферном рынке. Например, журналист Алан Никсон рассказал, что Тен Хаг хотел подписать Деклана Райса, но «МЮ» быстро вышел из борьбы.

• Первая сделка все-таки очень близка: Мэйсон Маунт должен приехать из «Челси» за 55 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Маунт – универсальный футболист в центр поля и атаку. Англичанин может как подменять Бруну Фернандеша на позиции атакующего полузащитника, так и играть рядом с Каземиро.

• За покупкой Маунта почти наверняка последует трансфер вратаря. Несмотря на «Золотую перчатку», Давид Де Хеа провел неоднозначный сезон: часто результативно ошибался и плохо играл в пас – для Тен Хага это важно.

30 июня у Де Хеа закончился контракт. Клуб предложил ему соглашение с сильно урезанной зарплатой, на которое Давид согласился. Но после этого «Юнайтед» все переиграл и предложил вратарю еще основательнее ужаться. Как Де Хеа отреагирует на такой поступок – непонятно.

О том, что «Манчестер Юнайтед» ищет нового вратаря, говорили почти весь сезон. Сначала главными кандидатами считались Давид Райя из «Брентфорда» и Диогу Кошта из «Порту». Но уже в июне клуб переключился на Андре Онана из «Интера» – об интересе прямо заявил гендиректор итальянского клуба Джузеппе Маротта. Ожидается, что камерунский вратарь обойдется «МЮ» в 50 млн евро.

• С нападающими ясности пока нет. «Манчестер Юнайтед» связывают и с Харри Кейном, и с Виктором Осимхеном, и с Расмусом Хейлундом, и со многими другими. Проблема только в ценнике: дешевле 70 млн вариантов на рынке нет. Хотя если катарцы купят клуб, «МЮ» изучит возможный переход Мбаппе. Но на данный момент это исключено.

• Очень многое будет зависеть и от продажи игроков. Например, Магуайру пока не ищут замену, но понадобится новый игрок ротации, если Харри уйдет.

Ожидается новый этап серьезной чистки. В случае приемлемых предложений уйти может половина команды: Антони Марсьяль, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей, Фред, Джейдон Санчо, Энтони Эланга.

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Все последние годы «Манчестер Юнайтед» активнее действует на рынке ближе к концу лета. Вот и сейчас, похоже, главные решения откладываются как минимум на июль.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/Pedro Soares/Keystone Press Agency