Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»

Партия либеральных демократов Великобритании внесла в парламент предложение о присвоении капитану сборной Англии Харри Кейну рыцарского титула.
С данным предложением выступила член парламента Лейла Моран. Она призвала депутатов от всех партий и будущего премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема поддержать инициативу.
«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющие лидерские качества и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну такой великой.
Если Энди Бернем хочет начать свою работать в должности премьер-министра с позитивной ноты, он должен поддержать мою кампанию. Речь идет о сплочении страны. Я надеюсь, что каждый болельщик сборной Англии призовет депутатов подписаться под этим предложением!
Давайте поддержим наших парней в матче против Мексики в понедельник и сделаем так, чтобы Харри Кейн вернулся домой не только с трофеем, но и с заслуженным рыцарским званием», – заявила Моран.
Массовые преследования за посты в соцсетях, обязательная плата за телевидение (реально следят), груминг, самый "голубой" парламент в истории, желание в каждой части мира быть ложкой дёгтя, невозможность повесить кондиционер? Вроде, ни в чём таком Кейн не замешан. Да, уехал в Баварию, чтобы набивать личную статистику на плюшевых днищах и выиграть пару-тройку лёгких чашек, но это мелочи.
Вы от арабов лещей получаете у себя дома, характерные лидеры)
Очень сомневаюсь
Хотя весь спорт это по сути игрульки, развлееушки и шоу-бизне, за который получают миллионы денег.
Но такой раскручиваемости как у Бэкса нет