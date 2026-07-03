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  4. Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»

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Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»
В Великобритании призвали присвоить рыцарский титул Харри Кейну.

Партия либеральных демократов Великобритании внесла в парламент предложение о присвоении капитану сборной Англии Харри Кейну рыцарского титула.

С данным предложением выступила член парламента Лейла Моран. Она призвала депутатов от всех партий и будущего премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема поддержать инициативу. 

«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющие лидерские качества и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну такой великой.

Если Энди Бернем хочет начать свою работать в должности премьер-министра с позитивной ноты, он должен поддержать мою кампанию. Речь идет о сплочении страны. Я надеюсь, что каждый болельщик сборной Англии призовет депутатов подписаться под этим предложением!

Давайте поддержим наших парней в матче против Мексики в понедельник и сделаем так, чтобы Харри Кейн вернулся домой не только с трофеем, но и с заслуженным рыцарским званием», – заявила Моран. 

Это самый драматичный ЧМ в истории?7169 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Партии либеральных демократов
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Комментарии

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"отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой"

Массовые преследования за посты в соцсетях, обязательная плата за телевидение (реально следят), груминг, самый "голубой" парламент в истории, желание в каждой части мира быть ложкой дёгтя, невозможность повесить кондиционер? Вроде, ни в чём таком Кейн не замешан. Да, уехал в Баварию, чтобы набивать личную статистику на плюшевых днищах и выиграть пару-тройку лёгких чашек, но это мелочи.
ОтветФан Рубина
"отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой" Массовые преследования за посты в соцсетях, обязательная плата за телевидение (реально следят), груминг, самый "голубой" парламент в истории, желание в каждой части мира быть ложкой дёгтя, невозможность повесить кондиционер? Вроде, ни в чём таком Кейн не замешан. Да, уехал в Баварию, чтобы набивать личную статистику на плюшевых днищах и выиграть пару-тройку лёгких чашек, но это мелочи.
Еще рекордное парламентское большинство правящей партии при рекордно низкой явке и 33% набранных голосов и преследование членов королевской семьи по делу Эпштейна
ОтветФан Рубина
"отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой" Массовые преследования за посты в соцсетях, обязательная плата за телевидение (реально следят), груминг, самый "голубой" парламент в истории, желание в каждой части мира быть ложкой дёгтя, невозможность повесить кондиционер? Вроде, ни в чём таком Кейн не замешан. Да, уехал в Баварию, чтобы набивать личную статистику на плюшевых днищах и выиграть пару-тройку лёгких чашек, но это мелочи.
Посмотрим,что они запоют после вылета англичан с ЧМ).
Сделайте уже сразу Кейна премьером.
ОтветМаксим Седов
Сделайте уже сразу Кейна премьером.
учитывая круговорот дураков на данной должности, Кейн вряд-ли сделает хуже.
Ответсрпска гаража
учитывая круговорот дураков на данной должности, Кейн вряд-ли сделает хуже.
я почти уверен, что он сделает лучше :)
Вдохновляющие лидерские качества и характер - это ценности, которые делают их страну великой.

Вы от арабов лещей получаете у себя дома, характерные лидеры)
ОтветКамбоджа Иванов
Вдохновляющие лидерские качества и характер - это ценности, которые делают их страну великой. Вы от арабов лещей получаете у себя дома, характерные лидеры)
Ну от арабов все получают лещей кроме базовых евреев, но правда есть правда ;(
Теперь чтобы стать рыцарем достаточно просто отскочить в матче против парней из ДР Конго. Если пройдут мексиканцев пусть будет герцогом и в жены ему принцессу
Ответmold-cel
Теперь чтобы стать рыцарем достаточно просто отскочить в матче против парней из ДР Конго. Если пройдут мексиканцев пусть будет герцогом и в жены ему принцессу
Такую Мексику на Ацтеке,да на такой высоте??
Очень сомневаюсь
Любят политики, что наши, что не наши, к спорту примазываться, примешивать всякие ценности, героизм и прочее.
Хотя весь спорт это по сути игрульки, развлееушки и шоу-бизне, за который получают миллионы денег.
Бобби Чарлстон и Джефри Хёрст получили рыцарские титулы за чемпионство мундиаля 1966 года! Кейн, конечно, величайший снайпер современности и лидер сборной Англии. Но он даже не был чемпионом Европы. И чемпионом мира , увы, не будет...
ОтветЗлойЦиник
Бобби Чарлстон и Джефри Хёрст получили рыцарские титулы за чемпионство мундиаля 1966 года! Кейн, конечно, величайший снайпер современности и лидер сборной Англии. Но он даже не был чемпионом Европы. И чемпионом мира , увы, не будет...
А Бекхэм за что получил?
Ответtequilagwap
А Бекхэм за что получил?
Бекхэм хотя бы ЛЧ выигрывал
Какая проблема? Пусть выиграет финал, как Херст в 1966. Титул будет обеспечен!
ОтветEvgen Vynokurov
Какая проблема? Пусть выиграет финал, как Херст в 1966. Титул будет обеспечен!
Тогда нужен новый Тофик Бахрамов. В целом без титула тоже рыцаря давали, из футболистов тому же Бекхему. Харри в целом тоже культовый мировой игрок, джентельмен всегда на поле и за его пределами. Вполне заслуживает.
ОтветHarryck
Тогда нужен новый Тофик Бахрамов. В целом без титула тоже рыцаря давали, из футболистов тому же Бекхему. Харри в целом тоже культовый мировой игрок, джентельмен всегда на поле и за его пределами. Вполне заслуживает.
Не,ну Кейн классный футболист,и как человек вроде хороший
Но такой раскручиваемости как у Бэкса нет
Там вроде только геям теперь этот титул дают. Ну, Кейн больше похож на великовозрастного аутиста, хотя всяко бывает.
Кейн заслуживает этот титул. И смотреться будет круто!
Сэр Бестрофейник
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