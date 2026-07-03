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  4. Экс-судья Хэлси об удалении Балогуна: «Фол Месси был гораздо грубее. Мы увидели непоследовательность в двух эпизодах, оба игрока должны были получить красную»

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Экс-судья Хэлси об удалении Балогуна: «Фол Месси был гораздо грубее. Мы увидели непоследовательность в двух эпизодах, оба игрока должны были получить красную»
Экс-судья Хэлси об удалении Балогуна: фол Месси был гораздо грубее.

Экс-судья Марк Хэлси высказался об удалении нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026, сравнив этот эпизод с нарушением Лионеля Месси в матче с Алжиром, за которое аргентинец не понес наказания. 

«Мы стали свидетелями еще одного спорного эпизода в матче США – Босния и Герцеговина, когда в борьбе за мяч столкнулись игрок сборной США Фоларин Балогун и футболист Боснии Тарик Мухаремович.

В динамике этот эпизод не выглядел чем-то серьезным, и арбитр не увидел в этом моменте нарушения. Однако на повторе видно, что ВАР обязан был вмешаться. Смотря повтор, понимаешь, что у судьи практически не остается другого выбора.

Балогуну просто не повезло – это был случайный контакт. Он смотрел исключительно на мяч, но если обратить внимание на положение его ноги, видно, что она опускается шипами прямо на ахиллово сухожилие боснийского игрока, затем перекатывается на голеностоп и выворачивает ему лодыжку.

К сожалению, понятия «случайность» в правилах не существует. Если единоборство ставит под угрозу здоровье соперника и совершается с чрезмерной силой, оно должно наказываться красной карточкой.

Если же вернуться к одному из ранних матчей турнира между Аргентиной и Алжиром, то там был эпизод с участием Лионеля Месси. В том моменте у Месси вообще не было шансов сыграть в мяч. Он шипами провел по задней части икры алжирского защитника. На мой взгляд, тот эпизод был гораздо грубее, чем у Балогуна. ВАР должен был рекомендовать судье посмотреть повтор, поскольку арбитр допустил явную и очевидную ошибку.

Таким образом, мы увидели непоследовательность в оценке этих двух эпизодов, хотя ее быть не должно было. Оба футболиста должны были быть удалены: Месси – за агрессивное поведение, а Балогун – за серьезное нарушение правил, поскольку он боролся именно за мяч и имел возможность сыграть в него», – сказал Хэлси. 

Это самый драматичный ЧМ в истории?2915 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Sun
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Комментарии

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не надо в глаза долбиться
бологун мог сломать ногу а месси просто слегка задел ну да шипами
ОтветMansur Shamshidinov
не надо в глаза долбиться бологун мог сломать ногу а месси просто слегка задел ну да шипами
Месси вообще не трогал его!! Это ИИ или фанаты Роналдо отфотошопили
ОтветMansur Shamshidinov
не надо в глаза долбиться бологун мог сломать ногу а месси просто слегка задел ну да шипами
дружище, да конечно, фол американца кратно опаснее и страшнее для любого адекватного человека
но в том-то и дело, что добрую половину аккаунтов на этом сайте принадлежит людям, которых адекватными точно не назовешь - строго говоря, это и людьми назвать сложно
поэтому сейчас здесь соберётся кучка и будет расписывать, какой Месси кровожадный изверг и как несправедлива жизнь, что он до сих пор на свободе
тут же откуда ни возьмись нарисуется парочка "настало время офигительных историй" и расскажет о на 100% достоверном случае из их детства, когда на площадке одному пацану вот так наступили на икру, как это сделал Месси, и нога ниже колена тут же оторвалась и улетела на 50 километров; до сих пор ищут
и всякое такое)
в этом плане мессихейтеры давно определили себя как субъекты без рамок и границ
врать, притворяться, клеветать - для них плевок дело)
Комментарий удален пользователем
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Фол грубый был
Красную заслужил
А если об этом говорить значит хейтер ?
Ты не фанат
Ты фанатик
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