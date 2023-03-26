15 комментариев

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«Реал» играл в финале Кубка Испании против собственной молодежки. Обыграли пацанов 6:1 и праздновали вместе

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Сказка «Кастильи».

Мадридский «Реал» в 40-й раз сыграет в финале Кубка Испании: на этот раз в Севилье против «Осасуны».

А одна из самых сказочных историй за время существования соревнования случилась в 1980-м году – тогда «Реал» в финале сыграл против собственной молодежки, «Кастильи». 

Основа выиграла 6:1, но феномен «Кастильи» заслуживает отдельного рассказа.

Основа против резерва в Кубке – такое вообще возможно?

В то время федерация футбола Испании относилась к молодежным командам как к отдельным клубам. Да, правило, что основная и молодежная команды не могут играть в одном дивизионе уже было, но в Кубке фармы начинали с самых ранних стадий – и обычно тогда же и вылетали.

На всякий случай в регламенте прописывали, что жеребьевка не может свести молодежку и основу вместе – в таком случае проводили повторную процедуру (так «Реал» и «Кастилья» дважды выпадали друг другу в полуфинале, но все-таки их развели). Единственный шанс сыграть друг против друга – как раз в финале. В 1980-м и «Кастилья», и «Реал» это условие выполнили. 

В 1991-м году испанская федерация футбола окончательно запретила молодежным командам участвовать в Кубке Короля. Так что сейчас чудо-финал «Кастильи» повторить уже не получится.

«Кастилья» в том году была сильна. Признают даже игроки основы «Реала»

Конец 1970-х стал для Испании периодом оттепели: в 1975-м умер Франко, а через несколько лет о его режиме начали забывать – молодежь смотрела на будущее с оптимизмом и энтузиазмом. В такой атмосфере и случилась сказка «Кастильи».

У «Реала» тогда подобралась отличная вторая компания. В опорной зоне бегал Рикардо Гальего (потом наиграет 250 матчей за основу), в нападении был Пинеда (91 матч за «Реал», 27 голов), в воротах – доросший до основы Агустин. Капитаном был Кастаньеда – потом он станет легендой «Осасуны» (только в 2011 году его рекорд по играм за клуб побьет Пуньял).

«Мы тогда были четвертыми во втором дивизионе, – вспоминает Агустин. – Да, у нас в составе были преимущественно 18-19-летние ребята, но мы привлекали немало внимания. У нас хватало хороших футболистов: Гальего, Пако Пинеда, Хосе Мануэль Эспиноса и Кастаньеда, который считался ветераном – ему было аж 22 года.

А еще у нас был тренер Хуанхо Сантос. Он придавал нам уверенность и постоянно говорил, что мы можем достичь всего, чего захотим».

Каждый четверг «Реал» и «Кастилья» играли друг против друга – такая тренировочная двусторонка. И тот же Агустин вспоминал, что матчи бывали равными, иногда молодежь даже обыгрывала основу. Хосе Антонио Камачо подтверждает:

«Все понимали, что 3-4 игрока той «Кастильи» на следующий сезон будут играть за «Реал». Они были хороши. Мне приходилось играть против лучших игроков на свете – и часто эти игроки были из «Кастильи».

Как «Кастилья» дошла до финала. Были и камбэки, и победы над лидерами Ла Лиги

Путь получился долгим. 

Первый раунд. «Эстремадура» – ✅ 6:1 (дома) ✅ 4:1 (в гостях)

Спокойная и уверенная победа над слабой командой – общий счет 10:2 по сумме двух матчей. 

Второй раунд. «Алькорон» – ✅ 1:0 (дома) ✅ 4:1 (в гостях)

Тоже без особых проблем прошли и второй раунд – 5:1. Но тогда такая история для молодежной команды все равно была редкостью. 

Третий раунд. «Расинг Сантандер» – ✅ 3:1 (дома) 🤝 0:0 (в гостях)

«Расинг» в тот сезон тоже играл в Сегунде – только-только вылетел из Ла Лиги. Спокойная победа дома и нулевая ничья в гостях.

Впрочем, разница у команд тут все равно была: в том году «Кастилья» заняла седьмое место в Сегунде, а «Расинг» чуть не вылетел.

Четвертый раунд. «Эркулес» – ❌ 1:4 (в гостях), ✅ 4:0 (дома)

Какая сказка без героического камбэка? Началось все с поражения в гостях 1:4, после чего «Кастилью» уже списали. Но в Мадриде Пако быстро оформил дубль, а в самомй конце Гальего сравнял счет по сумме двух матчей.

Правила гостевого гола тогда не было, поэтому «Кастилья» забила четвертый в дополнительные полчаса. Выбила 15-ю команду Ла Лиги и прошла в следующий раунд. И все это на глазах 9 тысяч восхищенных болельщиков. 

«Удивительно, что «Кастилье» понадобилось 89 минут, чтобы забить три мяча, и дополнительное время, чтобы забить четвертый, – писал обозреватель газеты Mundo Deportivo. – Они заслуживали, чтобы эта победа случилась в основное время».

1/8 финала. «Атлетик» – 🤝 0:0 (дома) ✅ 2:1 (в гостях)

Пошли уже серьезные соперники. Но дерзкая молодежь «Реала» не испугалась даже «Атлетика» из Бильбао. После нулевой ничьей дома в гостях парни Хуанхо Сантоса смяли соперника – могли забить гораздо больше двух мячей.

1/4 финала. «Реал Сосьедад» – ❌ 1:2 (в гостях) ✅ 2:0 (дома)

А вот и вторая команда из страны Басков. «Реал Сосьедад» тогда лидировал в чемпионате Испании (сезон закончат на втором месте, как раз за «Реалом»). В первом матче «Кастилья» отскочила – проиграли в Сан-Себастьяне всего 1:2.

Зато на ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» собралось почти 100 тысяч зрителей. Все хотели поболеть за дерзких пацанов из второй команды, которые уверенно шли по сетке Кубка Испании.

И они не разочаровали: забили два еще в первом тайме, во втором – удержали преимущество. Забавно, но в том сезоне основа «Реала» проиграла «Сосьедаду» 0:4 в гостях и потом скатала ничью 2:2 дома. То есть дубль выступил даже лучше основы! 

1/2 финала. «Спортинг Хихон» – ❌ 0:2 (в гостях) ✅ 4:1 (дома)

Дважды жеребьевка полуфинала сводила вместе «Реал» и «Кастилью», но так нельзя, поэтому команды развели. «Кастилья» получила хихонский «Спортинг», а «Реал» – соседей из «Атлетико». Забавно, но тренировавший тогда «индейцев» Луис Арагонес на вопрос, кого хочет в соперники в кубке, ответил: «Кого угодно, только не «Кастилью».

«Спортинг» в том сезоне наиграл на третье место в Ла Лиге. В первом круге «Кастилья» получила от них два гола с пенальти в гостях, но дома на переполненном «Бернабеу» молодежка снова удивила. Два быстрых гола под крики трибун «Remontada!» и 4:0 к 52-й минуте вывели молодежь в финал Кубка Испании.

Это был лишь третий случай в истории, когда в финале Кубка сыграла команда не из высшего дивизиона Испании.

Считается, что руководство «Реала» не хотело победы «Кастильи». И основа выиграла 6:1

Финал, понятное дело, прошел на «Бернабеу». «Реал» в том сезоне все-таки забрал чемпионство, но команду критиковали за игру – а вот молодежку, наоборот, обожали. 

«Это был великий день для клуба, – вспоминал Висенте Дель Боске, тогда игравший в основе «Реала». – Резерв против главной команды в финале кубка – такого больше никогда не произойдет.

В «Кастилье» собралась отличная команда, которая классно прошла по кубку. Мы были мотивированы: провели скомканный сезон, а матчи «Кастильи» собирали больше болельщиков, чем игры основы. Мы не могли проиграть, даже не думали об этом».

Судя по всему, так же думали и в руководстве королевского клуба. По крайней мере, некоторые игроки «Кастильи» вспоминали, что их просили «спокойнее отнестись к финалу». Некоторые считают, что ребят вообще просили проиграть, но защитник молодежки Хуанито говорит, что такого не было – просто просили играть не очень жестко.

Боялись, что в случае поражения «Реала» трибуны сойдут с ума. Хосе Антонио Камачо же сказал, что успокаивать перед финалом нужно было основу – они выходили на матч очень заряженными, завидовали полным трибунам на матчах «Кастильи» и боялись последствий и возможной чистки состава.

Правда это или нет, возможно сыграла роль и усталость («Кастилья» провела очень длинный сезон с 15 матчами в Кубке), но в финале борьбы не получилось. «Реал» забил пару мячей до перерыва, потом довел счет до 4:0 (четвертый, кстати, на счету Дель Боске). На 80-й «Кастилья» отыграла один мяч, но потом получила еще парочку. Основа победила 6:1.

«Мы были просто рады дойти до финала, – признался Кастаньеда. – Нам пришлось играть этот матч только из-за того, что он должен быть сыгран. Нашей задачей не было обыграть «Мадрид». Для нас Кубок закончился еще в момент выхода в финал. Но если бы мы играли против «Атлетико», то наверняка бы победили» 

После финального свистка команды начали вместе отмечать завоеванный трофей. Футболисты быстро обменялись футболками – некоторые футболисты «Кастильи» ходили в белой форме «Реала», а звезды основы – в фиолетовых майках, в которых на матч вышел резерв.

Но не все радовались. 

«На фото с кубком мы все вместе, но только я остался в футболке «Кастильи». Мне понадобилось время, чтобы сменить форму. Потому что я был очень зол. Через 4 дня после финала я начал тренироваться с основой».

И да, футболисты «Кастильи» вроде бы радовались, но осадочек остался.

«Мы почувствовали себя младшим братом, которого утешал старший: «Не беспокойся, мальчик, это же счастливый день для семьи», – вспоминал Хуанито. – И вот мы стояли и радовались так, будто это мы выиграли кубок. А потом пришли домой и поняли, что на самом деле не выиграли ничего».

***

Даже выход в финал Кубка Испании позволил «Кастилье» отобраться в еврокубки. Молодежка «Реала» попала в Кубок обладателей кубков, где вылетела в первом же раунде. «Вест Хэм» в Мадриде обыграли 3:1, но в ответном матче в Лондоне получили 1:5 (но только в дополнительное время).

Фото: realmadrid.com

15 комментариев

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Raul14
Красивая история)
+33
-1
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Георгий Михеев
Ну и зря молодежкам запретили в кубке играть. Подумаешь один раз за 100 лет в финал прошли.
+31
0
+31
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idemidov
К слову та Кастилья установила рекорд Кубка Испании, держащийся по сегодня: 7 выбитых соперников в одном розыгрыше.
В России рекорд тоже 7 (Акрон 2023). В СССР 8 (Команда г. Орехово-Зуево 1962).
В топ-5 рекорд у французов, причем дважды по 9: ФК Кале 2000 и Лез Эрбье 2018
+25
0
+25
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Кентуки
Было бы круто если в финале выйграла Кастилия! Исторический моментом был!
+10
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Altim
Ответ Георгий Михеев
Ну и зря молодежкам запретили в кубке играть. Подумаешь один раз за 100 лет в финал прошли.
Пропадает спортивная составляющая финала. Это никому не нужно, кроме фанатов клуба (и то не всех, наверное), вышедшего в финал.
+3
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+3
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Maksat Hasanow
Максим молодец хорошая статья
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Asier Illaramendi
один из самых интереснейших сюжетов Кубка Короля. Увы не повторится.
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Седесим Куиндесимов
Нужно было поддаться Кастилье)
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Фан Рубина
Отличная история!
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marco -81
+ Отличная ретро-статья!
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bo_larson
Ответ Altim
Пропадает спортивная составляющая финала. Это никому не нужно, кроме фанатов клуба (и то не всех, наверное), вышедшего в финал.
не факт, что пропадает, наоборот мб усилится, тк показательный матч для молодых, например

но риск есть, конечно
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napoli_14
Ответ idemidov
К слову та Кастилья установила рекорд Кубка Испании, держащийся по сегодня: 7 выбитых соперников в одном розыгрыше. В России рекорд тоже 7 (Акрон 2023). В СССР 8 (Команда г. Орехово-Зуево 1962). В топ-5 рекорд у французов, причем дважды по 9: ФК Кале 2000 и Лез Эрбье 2018
Вот спасибо за такие комментарии! очень круто когда получаешь знания не только из статьи, но и из комментов)
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Coodesnik
Ответ idemidov
К слову та Кастилья установила рекорд Кубка Испании, держащийся по сегодня: 7 выбитых соперников в одном розыгрыше. В России рекорд тоже 7 (Акрон 2023). В СССР 8 (Команда г. Орехово-Зуево 1962). В топ-5 рекорд у французов, причем дважды по 9: ФК Кале 2000 и Лез Эрбье 2018
👍👍👍
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