Германию спас форвард по прозвищу «Щель». Год назад Фюллькруг забивал в Бундеслиге-2

Группа поддержки – Маттеус, Швайнштайгер и Кроос.

Германия сыграла вничью с Испанией (1:1): пропустили первыми, но замены Ханси Флика выровняли игру. Гол на счету Никласа Фюллькруга – 29-летнего нападающего «Вердера». Для Германии это первый гол с замены после золотого удара Марио Гетце в финале-2014.

До чемпионата мира Никласа ни разу не вызывали в сборную.

Удивительная проблема Бундестим с профильный центрфорвардами подарила нам историю футбольной Золушки. Но Фюллькруг полностью заслужил место в команде на ЧМ.

Карьеру Фюллькруга долго портили травмы. Но сейчас он – лучший центрфорвард Бундеслиги

Фюллькруг – воспитанник «Вердера» и очень любит клуб. В 2006 году, когда исполнилось 13, Никлас отобрался в академию. Потом получал шансы во взрослой команде, но из-за первого серьезного повреждения хряща и еще нескольких травм летом 2014-го ушел в «Нюрнберг» за 300 тысяч евро.

Потом был «Ганновер». В сезоне-2017/18 за Фюллькругом следил тренерский штаб Йоахима Лева – нападающий забил 14 голов в Бундеслиге. Но в первых 15 турах сезона-2018/19 Фюллькруг выбил лишь 2+1 по гол+пас, а потом вылетел на 5 месяцев из-за хряща в правом колене.

Хроническая травма: из-за этого он пропустил 5 месяцев в сезоне-2012/13 (второй год в профессиональном футболе), еще 5 месяцев на стыке 2014/15 и 2015/16.

Но и это не все. Фюллькруг восстановился к концу сезона-2018/19, «Ганновер» вылетел во вторую Бундеслигу, Никлас перешел в «Вердер», сделал 2+1 в четырех турах – и порвал кресты и мениск на левой ноге. Еще 8,5 месяца мимо. В сезоне-2020/21 Фюллькруга преследовали микроповреждения, а «Вердер» впервые за 40 лет вылетел из Бундеслиги.

Но бременцы сразу вернулись, а сам Никлас образовал отличную связку с другим центрфорвардом Марвином Дюкшем – на двоих наколотили 39 мячей за сезон. Фюллькруг называет Дукша лучшим партнером, с которым когда-либо играл.

В Германии хватает таргетменов, но почти все они блистают только во второй Бундеслиге, где спокойно набивают 15+ голов за сезон, но не переносят результативность в топ-дивизион. Фюллькруг – редкий пример игрока такого типажа, у которого получилось в первой Бундеслиге. В этом сезоне он с 10 голами – второй бомбардир немецкой лиги (больше только у Нкунку – 12).

Среди себе подобных больших нападающих Фюллькруг явно выигрышно смотрится в плане выбора позиции, поэтому защитники уровнем выше все равно испытывают проблемы. При этом Никлас еще и органичен в подыгрыше – занимает высокое для форварда 25-е место в Бундеслиге по пасам под удар, 18-е по пасам в штрафную, 17-е по предударным действиям.

Порой форвард «Вердера» бывает деревянным, проскакивает плохое принятие решений, но он все равно стабильно дает скидки после выносов от ворот, очень хорошо выдергивается из линии нападения, чтобы вытянуть защитников, и даже способен тонко ассистировать.

Любопытный статистический факт: в этом сезоне Никлас забивает или в начале матча, или в последние минуты. Гол в ворота Испании случился как раз на 83-й минуте. Идеальный джокер!

(Цифры – по состоянию на 24 октября 2022 года)

Отличная форма Никласа и привела к тому, что в Германии буквально начался флешмоб с одной целью – пропихнуть Фюллькруга в сборную на ЧМ-2022.

Как Фюллькруга навязывали сборной: за него Маттеус, Швайнштайгер и даже Кроос

Фюллькруг никогда не вызывался в главную немецкую сборную до ЧМ. Максимум были матчи за молодежные и юношеские команды с Антонио Рюдигером.

Но в этом году Никлас – реальный кандидат от народа. За его вызов в сборную выступали легенды немецкого футбола, партнеры по «Вердеру» и простые болельщики.

Главный пиар-агент Фюллькруга в Германии – Лотар Маттеус. Раз в пару недель он через медиа требовал пригласить Никласа в сборную: «Не думаю, что Ханси Флик слеп. Он прекрасно видит мощь Фюллькруга. Никлас – очевидный претендент на место в заявке».

Эстафетную палку подхватывал Бастиан Швайнштайгер: «Это очень сильный игрок. Он много забивает, потому что хладнокровен перед воротами, и мне нравится его атлетизм».

Тони Кроос, закончивший карьеру в сборной после Евро-2020, поддержал идею в своем подкасте: «Тренерскому штабу нужно всерьез рассматривать Фюллькруга. В текущей форме он обязан играть на ЧМ».

Разумеется, больше всего приглашения Фюллькруга в сборную Германии ждали в «Вердере». Партнер Никласа в нападении Марвин Дукш: «Он отлично завершает моменты, силен в воздухе, блестяще бьет обеими ногами – иногда на тренировках кажется, что слабая левая даже сильнее правой. Техничен, видит поле, умеет подыгрывать. Это лучший нападающий Германии прямо сейчас. Он заслужил вознаграждение за топ-форму».

Высказался и экс-тренер «Вердера» Флориан Кофельдт: «Это топ-игрок по меркам Бундеслиги. Возможно, ранее были проблемы с реализацией потенциала. Он точно претендует на попадание в заявку на ЧМ, но решать Ханси Флику».

А Флик был и не против! Вот что главный тренер сборной говорил еще до включения Фюллькруга в заявку на ЧМ-2022: «Мне нравится цельность игры Фюллькруга. Понятен его стиль. Сейчас он в прекрасной форме, как и еще несколько игроков в Бундеслиге. Каждый из них может попасть в финальную заявку из 26 человек».

Популярное немецкое издание Kicker провело опрос: «Должен ли Флик включить Фюллькруга в заявку на ЧМ?» Голосовали свыше 290 тысяч человек, 73% ответили положительно. Как же они чувствовали!

У Фюллькруга прозвище «Щель» – из-за обворожительной улыбки!

Когда «Вердер» в 2019-м возвращал Никласа, то объявил о трансфере фотографией улыбки футболиста. И все в Бремене сразу поняли, о ком речь.

В Бремене Фюллькруга из-за такого необычного строения зубов называют Lucke – «Щель». Считается, что это придумал Марко Арнаутович. Сам Никлас не парится по поводу зубов.

«Люди, которые меня знают, говорят, что это моя отличительная черта, – говорил Фюллькруг в интервью. – Со своей женой я знаком со школы, она полюбила меня таким, с щелью. Если ей норм, то и я мне хорошо.

Я носил брекеты, щель стала только шире. Там теперь есть место для импланта. Возможно, когда-нибудь я захочу исправить зубы. Возможно, прямо завтра, если на меня нападет вдохновение».

Про Фюллькруга и зубы есть еще одна безумная история: играя в юношеских турнирах, Никлас однажды так столкнулся с соперником, что чужой зуб застрял в его лбу.

«Безумно, многие в это не верят, – рассказывал Фюллькруг. – Это было очень опасно из-за угрозы заражения бактериями, мы оба потом лежали в больнице. К счастью, без серьезных последствий».

Фюллькруг любит «Вердер» и играть в футбол

Никлас – славный парень и любит родной «Вердер». Настолько, что даже согласился на снижение зарплаты после выхода клуба в Бундеслигу. В интервью Kicker он объяснил красивое решение: «Смотрите: я не хотел об этом говорить, это всплыло в медиа. Не хочу этим хвастаться. Все просто: я хотел бы остаться в «Вердере» на более долгий срок.

Карьера футболиста длится около 15 лет. Я хочу получить максимум удовольствия за это время. И пойдя на понижение, я все еще зарабатываю много денег – их достаточно, мне хватает».

Впрочем, по данным Sport Bild, в контракте Фюллькруга есть пункт о бонусе с пятизначной суммой в случае вызова в сборную Германии. Так что во время поездки на ЧМ-2022 Никлас неплохо заработает.

Бонус: ответ Фюллькруга на вопрос, чем будет заниматься после окончания карьеры.

«В тот день, когда перестану играть в профессиональный футбол, я начну играть в любительский футбол. Я всегда буду играть в футбол, потому что мне это нравится».

Фото: REUTERS/Molly Darlington; Gettyimages.ru/Ronny Hartmann, Friedemann Vogel, Simon Hofmann/Bongarts, Alexander Hassenstein