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  4. Алексей Попов: «В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно»

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Алексей Попов: «В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно»
Попов: в России не нужны девушки-арбитры.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался против работы женщин-арбитров в РПЛ, заявив, что им не хватает физических возможностей, чтобы успевать за игровыми эпизодами.

«В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно. Три-четыре матча на чемпионате мира судили девушки – все футболисты с ними спорят. С первой секунды начинают размахивать руками. Критерий оценки судейства меняется, футбол превращается в споры», – сказал Попов.

Ранее после матча ЧМ между Чехией и ЮАР (1:1), который обслуживала бригада во главе с Тори Пенсо, ведущий Андрей Романов также заявил, что женщины должны проходить более строгий отбор для работы на чемпионате мира.

В России из числа женщин-арбитров матчи обслуживает Вера Опейкина.

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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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женский футбол

Комментарии

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В прошлом сезоне в РПЛ судили за всеми успевающие мужики. Идеальное судейство, даже тут на сайте никакой критики, только одобрение. Конечно были дискуссии: одни считали что судейство отличное, с ними спорили те кто считал судейство идеальным.
ОтветDizzod
В прошлом сезоне в РПЛ судили за всеми успевающие мужики. Идеальное судейство, даже тут на сайте никакой критики, только одобрение. Конечно были дискуссии: одни считали что судейство отличное, с ними спорили те кто считал судейство идеальным.
если что-то устроено плохо, то давайте сделаем еще хуже? хорошая логика
Еще один! То есть женщины могут управлять ледоколами, самолетами, проводить сложнейшие научные исследования, а за нашими деревянными пешеходами не смогут успеть? Очередной шовинистический бред
ОтветЕбздрогыч
Еще один! То есть женщины могут управлять ледоколами, самолетами, проводить сложнейшие научные исследования, а за нашими деревянными пешеходами не смогут успеть? Очередной шовинистический бред
Женщинам в России запрещено строго ограниченное число производств, работ и должностей, все они перечислены в перечне, утверждённым приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 512н.
ОтветКамбоджа Иванов
Женщинам в России запрещено строго ограниченное число производств, работ и должностей, все они перечислены в перечне, утверждённым приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 512н.
Там есть рефери?😁
А типа все мужики-арбитры успевают за моментами?

>>>Три-четыре матча на чемпионате мира судили девушки – все футболисты с ними спорят

Откровенная ложь. Было пару моментов, но не более того. Не больше чем в любом другом матче с арбитром-мужиком.
Пропустил фол на красную Месси, пропустили пенальти в ворота мелкобритании в матче против Ганы - не девушки-арбитры, а вполне себе мужики (хотя, судя по их судейству причислять их к мужикам - это прям аванс). Лучше пусть с ними спорят, но они не косячат так, как в упомянутых эпизодах.
Наши жиробасы, которые отстают на киллометр от эпизода, совсем другое дело)
ОтветHardSmoke
Наши жиробасы, которые отстают на киллометр от эпизода, совсем другое дело)
Ну ты б хотя бы чуть-чуть погрузился в тему) Можно как угодно относиться к нашим арбитрам, но с физической подготовкой у них все шикарно. Вилковых, Николаевых больше нет. Сейчас все выдают отличные результаты на сборах и матчах чемпионата/кубка. По пробегу одни из лучших во всей Европе.
Нет, я не арбитр рпл схахах
Если бы не женщины арбитры, то я бы никогда не увидел мексиканскую Катю, бегущую быстрее ветра с бутылочкой рассола, главную эротическую фантазию на всю оставшуюся жизнь. Так что никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь.
Ответevertonia
Если бы не женщины арбитры, то я бы никогда не увидел мексиканскую Катю, бегущую быстрее ветра с бутылочкой рассола, главную эротическую фантазию на всю оставшуюся жизнь. Так что никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь.
А как она вчера футболку меняла аргентинцу (не помню кому)?..
Ахахах, да за этими бревнами чтобы успеть нужно двигаться чуть быстрее черепахи
ОтветGardarike
Ахахах, да за этими бревнами чтобы успеть нужно двигаться чуть быстрее черепахи
каким бревнами, откуда это жалкий вой? считаешь в рпл низкие скорости?
Ответspolnikov
каким бревнами, откуда это жалкий вой? считаешь в рпл низкие скорости?
Сильно меньше и он бездумный.
Еще один сказочный. Этого Попова уже давно все забыли. Я новость увидел, подумал, что у «российского голоса Ф1» шифер поехал, а тут на тебе, «звезда» Рубина!
Женщины должны судить женщин! Не потому, что не успевают за чем то или за кем то, просто так должно быть. У женщин физиологически кстати обзор зрения больше, выше.
Т.е. шпалы теткам в оранжевых жилетах класть - это физически возможно, а матчи судить - нет.
Л - логика.
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