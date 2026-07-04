Алексей Попов: «В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно»

Попов: в России не нужны девушки-арбитры.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался против работы женщин-арбитров в РПЛ, заявив, что им не хватает физических возможностей, чтобы успевать за игровыми эпизодами.

«В России не нужны девушки-арбитры. Я против, они не успевают за моментами. Это физически невозможно. Три-четыре матча на чемпионате мира судили девушки – все футболисты с ними спорят. С первой секунды начинают размахивать руками. Критерий оценки судейства меняется, футбол превращается в споры», – сказал Попов.

Ранее после матча ЧМ между Чехией и ЮАР (1:1), который обслуживала бригада во главе с Тори Пенсо, ведущий Андрей Романов также заявил, что женщины должны проходить более строгий отбор для работы на чемпионате мира.

В России из числа женщин-арбитров матчи обслуживает Вера Опейкина.