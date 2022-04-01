Лучший бомбардир в истории квалификаций ЧМ – гватемалец. Забил больше Криштиану, Левандовского и Суареса

Карлос Руис по прозвищу Рыба.

Мы привыкли, что все возможные бомбардирские рекорды переписали Роналду и Месси, но рекорд по голам в отборе на ЧМ им пока не покорился. Неожиданно, но здесь лидирует легенда гватемальского футбола и МЛС Карлос Руис.

Руис забил 39 голов за 47 матчей. У Криштиану столько же игр в квалификациях ЧМ, у Месси, Суареса, Шевченко и Али Деаи больше.

Вероятно, Криштиану скоро догонит по голам гватемальца, который закончил карьеру в 2017 году, но нельзя не рассказать об уникальном рекордсмене.

Руис – звезда МЛС. В Европу заезжал суммарно на год – не получилось

Карлос родился в столице Гватемалы (город тоже называется Гватемала) и вырос в криминальном районе Зона 21. Там он учился футболу, а карьеру начал в местном «Мунисипале», где и получил прозвище El Pescadito (Рыбка).

«Фанаты «Мунисипаля» сочиняют песни про игроков на основе их прозвищ, – рассказывал Руис. – Мне еще повезло получить кличку Рыбка, потому что других назвали Жабой, Лягушкой, Змеей. Мне эти прозвища не нравятся».

Повзрослев, Карлос стал уже полноценной Рыбой (El Pescado), и прозвище точно отражало его характер – на поле он любил нырять: «Я играю в футбол так, как нравится мне. Я не говорю, что это хорошо. Но нужно использовать все оружия для победы. Если на мне фолят, то я упаду на газон».

Прямо из «Мунисипаля» Руис отправился в полугодичную аренду в греческий «ПАС», но вышел на поле всего пару раз. Зато Карлоса заметили в США: в 2002 году парня забрал «Лос-Анджелес Гэлакси».

Руис сходу помог новой команде завоевать первый в истории титул чемпионов. В первом сезоне гватемалец стал и лучшим бомбардиром МЛС, и забил золотой гол в финале плей-офф. В следующем сезоне он снова стал лучим бомбардиром регулярки.

Потом началось путешествие: Карлоса отдали «Далласу» как часть сделки по обмену Лэндона Донована, в 2008-м он вернулся в «Гэлакси», дальше были «Торонто», парагвайская «Олимпия», мексиканская «Пуэбла», греческий «Арис». Но и на этом он не остановился: сменил еще четыре клуба и вновь оказался в «Далласе», с которым взял второй титул чемпиона МЛС (хотя провел на поле всего 13 минут и забил 1 гол).

Его общая статистика в Штатах выглядит очень солидно: 182 матча, 88 голов, 2 титула лучшего бомбардира. Не просто так болельщики «Гэлакси» просят поставить Рыбе статую у стадиона.

Трижды уходил из сборной. Но вернулся – и в последнем матче побил рекорд

В Гватемале Руис – еще более легендарная фигура. Он дебютировал в сборной в 1998 году и сразу начал колотить голы в отборе на ЧМ.

Так распределились его мячи в квалификациях:

ЧМ-2002 – 8

ЧМ-2006 – 10

ЧМ-2010 – 6

ЧМ-2014 – 6

ЧМ-2018 – 9

В своей самой результативной квалификации Руис забил 10 голов – как и бразилец Роналдо. Больше Дрогба, Коллера и Златана, но лучшим бомбардиром все равно не стал – тогда лидировал Борхетти из Мексики с 14 мячами.

Как раз в 2006-м Гватемала была была ближе всего к чемпионату мира: прошла в финальный раунд отбора, но не хватило буквально пары очков – в стыковые матчи с Бахрейном отправилась сборная Тринидада и Тобаго.

В 2008-м Руис стал самым результативным игроком в истории сборной Гватемалы, а уже в 2009-м впервые закончил международную карьеру. Вернулся через два года – и играл до потери шансов на ЧМ-2014. После этого этого второй раз закончил со сборной.

Но снова вернулся – и напоследок побил рекорд Али Деаи. Руис долго не мог раззабиваться, но в конце, когда шансы на выход в решающий раунд отбора уже растаяли, Карлос забил 7 голов в двух матчах. Сначала был дубль в ворота Тринидада (сравнялся с рекордом), а потом – пента-трик Сент-Винсенту и Гренадинам. 38-летний Руис под проливным гватемальским дождем на опыте замыкал навесы и прострелы, а Гватемала победила со счетом 9:3.

Руис в третий и последний раз завершил карьеру в сборной.

После этого Руис баллотировался на пост президента футбольной ассоциации Гватемалы, хотел открыть футбольную академию, а в начале 2022 года запустил коллекцию мерча под брендом CR20.

Лучший бомбардир этого отбора – из ОАЭ

Забавно, но имя лучшего бомбардира квалификации ЧМ-2022 вы тоже наверняка услышите впервые. Им стал Али Мабхут из ОАЭ – на его счету 14 голов в азиатской квалификации. Нападающему «Аль-Джазиры» из Абу-Даби понадобилось 14 игр.

И он может забить еще: сборная Эмиратов сыграет как минимум стыковой матч против Австралии, и, если победит, поборется с Перу.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Victor Decolongon, Matthew Ashton – PA Images