«Спартак» за 6-7 млн евро может подписать Самородова. «Ахмат» не устроило предложение в 4 млн (Анар Ибрагимов)

«Спартак» все еще хочет подписать Максима Самородова.

«Спартак » предложил 4 миллиона евро за вингера «Ахмата » Максима Самородова .

По информации журналиста Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного.

Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Самородов забил 5 голов и сделал 6 передач в 29 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

Ранее форвард был оценен в 10 миллионов евро .

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