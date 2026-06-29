«Спартак» за 6-7 млн евро может подписать Самородова. «Ахмат» не устроило предложение в 4 млн (Анар Ибрагимов)
«Спартак» все еще хочет подписать Максима Самородова.
«Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера «Ахмата» Максима Самородова.
По информации журналиста Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного.
Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы.
В прошлом сезоне Самородов забил 5 голов и сделал 6 передач в 29 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Ранее форвард был оценен в 10 миллионов евро.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Никто Динамо ( ВТБ) платить из Зенита ( Газпром ) не будет. Это две государственные организации под единым началом. Достаточно уговорить Тюкавина и дело сделано ( а-ля Глушенков ). Для пипла вбрасывают тему о 30 млн. , он всё схавает.
Лукойл ( Аликперов ) не под питерскими и там реально бабки платят.
Немного шире смотрите , в какой стране живёте.
Деньги у Лукойла есть, будем смотреть.