  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Спартак» за 6-7 млн евро может подписать Самородова. «Ахмат» не устроило предложение в 4 млн (Анар Ибрагимов)

0
«Спартак» за 6-7 млн евро может подписать Самородова. «Ахмат» не устроило предложение в 4 млн (Анар Ибрагимов)
«Спартак» все еще хочет подписать Максима Самородова.

«Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера «Ахмата» Максима Самородова.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного.

Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Самородов забил 5 голов и сделал 6 передач в 29 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Ранее форвард был оценен в 10 миллионов евро.

***

У Руслана Литвинова нашелся двойник? Узнаем в новом влоге «Спартака» 📹

Верите в честность Алжира против Австрии?22171 голос
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
logoМаксим Самородов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАхмат
logoвозможные трансферы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не Мелкадзе, уже хорошо)
Ответalexey102rus
Не Мелкадзе, уже хорошо)
шутки шутками, но Мелкадзе в прошлом сезоне РПЛ забил больше Угальде и Гарсии)
ОтветThree Days Grace
шутки шутками, но Мелкадзе в прошлом сезоне РПЛ забил больше Угальде и Гарсии)
Согласен частично. Только для Мелкадзе 7 голов в чемпионате это голевая феерия и аномальная результативность, а для Угальде 5 голов в чемпионате это позор и спад в карьере. Про Ливая и говорить нечего, его трансфер это просто попил денег нужными ребятами)
Да он и близко столько не стоит
Ответstasus25
Да он и близко столько не стоит
Лимит))) Не будь лимита все бы российские поленья мгновенно стоили бы копейки так же как и те кто подходят под лимит типа Самородова
Брать! Брать! Брать! На голову сильнее любителя пробить себе дыры в гетрах
Конечно же он столько не стоит, но в настоящее время у нас все с правильным паспортом будут дорогие. Закон рынка.
Ну-с, если за Тюкавина просят 30, почему бы не попросить 7 за Самородова.
ОтветPertinax Gandi
Ну-с, если за Тюкавина просят 30, почему бы не попросить 7 за Самородова.
Вы не путайте божий дар с яичницей.
Никто Динамо ( ВТБ) платить из Зенита ( Газпром ) не будет. Это две государственные организации под единым началом. Достаточно уговорить Тюкавина и дело сделано ( а-ля Глушенков ). Для пипла вбрасывают тему о 30 млн. , он всё схавает.
Лукойл ( Аликперов ) не под питерскими и там реально бабки платят.
Немного шире смотрите , в какой стране живёте.
Хороший игрок, точно заслужил пойти на повышение.
Для создания конкуренции Солари , очень неплохой вариант.
Деньги у Лукойла есть, будем смотреть.
Нужен нап забивной из за границы , а не Меладзе всякие и Самородки!!!
4 , а потом сразу 6-7?! Ну, Самородов-то и 4-5 вряд ли стоит, наверное. За 5 100% продадут.
у него вроде вся родня за Спартак болеет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»
10 минут назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
24 минуты назад
«ПСЖ» не планирует расставаться с Шевалье. Вратарь не выражал желание уйти, он сохраняет доверие Энрике (Le Parisien)
34 минуты назад
Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»
49 минут назад
Бразилия vs Япония – кто пройдет дальше? Решайте с бонусом 2000 от Bettery!
сегодня, 11:00Промо
Дюков о возвращении к формату «весна-осень»: «Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить предметно. Мне кажется, что нет принципиальных различий»
сегодня, 10:59
Экс-арбитр Федотов о ЧМ-2026: «Что странно – судьи полагаются на ВАР. Переучили всех, не берут на себя ответственность. Нет мастерства, как у Танашева, Чистякова, Кукуяна»
сегодня, 09:30
Канада в 1/8 ЧМ, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Левандовски едет в «Чикаго», Угарте порвал «кресты», Тюкавин готов перейти в «Зенит» и другие новости
сегодня, 09:10
Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель (Armenie Football)
сегодня, 09:10
«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)
сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Рановато забрасывать Роналду фекалиями, хоть и матч с Колумбией отбегал вхолостую. Филигранность и правильность решений Месси не поддаются анализу». Талалаев об игроках
23 минуты назад
«Лейпциг» может продать Диоманде в «ПСЖ» меньше чем за 100 млн евро, если вингер остается в Германии в аренде на сезон
сегодня, 11:15
Вратарь Аргентины Мартинес о переломе пальца: «Травма беспокоит. Я до сих пор не могу тренироваться в обычном режиме, но в следующем матче сыграю без шины»
сегодня, 10:50
Колыванов об Узбекистане на ЧМ: «Разрозненная команда, цельности не было. Хусанов прилично напривозил. Попытались – не получилось, бывает такое»
сегодня, 10:30
Аленичев о ЧМ-2026: «48 команд – все-таки многовато. Много проходных матчей, их неинтересно смотреть. Не сказать, что Месси удивил, все мы знаем этого феномена»
сегодня, 10:15
Гершкович поддержал новые правила в РПЛ: «Еще ужесточил бы борьбу с симуляциями, чтобы игрок покидал поле на 5 минут. Правило с удаленим за прикрывание рта рукой непонятно»
сегодня, 09:58
Даниил Уткин о возвращении в «Краснодар»: «Я счастлив, в России это клуб моей мечты, номер один. Над предложением вообще не думал: позвонили, сказал «да»
сегодня, 09:45
Германия – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
сегодня, 08:58
«Ахмат» не рассматривает вариант с подписанием Дзюбы: «Нападение у нас укомплектовано»
сегодня, 08:55
Ангольский форвард «Динамо» Махачкала Миро о возможности получить паспорт РФ: «Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет. Не могу сказать что-то конкретное»
сегодня, 08:05