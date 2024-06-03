Почему Махачеву было так тяжело против Порье?

Детали чемпионского боя.

В Ньюарке завершился UFC 302 . Главным событием стал титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье . Махачев победил удушающим в пятом раунде, но встретил серьезное сопротивление Порье.

Как вышло, что самый большой андердог турнира дал чемпиону такой тяжелый бой?

Плохая реализация контроля спины

В первом раунде Махачев доминировал больше всего. Уже спустя 40 секунд после начала поединка он перевел Порье в партер. После удачного тейкдауна Махачев попытался провести кимуру, но в итоге эта попытка лишь помогла занять позицию в контроле спины.

Махачев сразу же закрыл замок ногами и плотно закрепился за спиной у соперника. В таком положении они провели три минуты. За это время Махачев так и не провел удушающий сзади. Порье не допустил руку Махачева под подбородок и достаточно эффективно активно защищался от ударов.

Подобная ситуация случилась и в третьем раунде. Махачев забрал спину Порье, после чего сделал несколько попыток оказать давление на шею. В этот раз он провел в контроле спины всего минуту, а затем переместился в маунт, улучшив позицию, но так и не оформив сабмишен.

Проблема с реализацией контроля спины у Махачева тянется еще с первого боя против Волкановски. В поединке против Порье он продемонстрировал определенный прогресс: менял угол атаки, делал показы на переход в маунт, а когда понял, что соперник недостаточно акцентированно реагирует на них – спокойно сменил позицию. Возможно, к следующему бою Махачев и команда окончательно разберутся с этой программой и мы увидим эффективную реализацию бэк-маунта.

Проходы в правую ногу

Противостояние левши против левши всегда очень увлекательно. Перед поединком казалось, что больше всего такой расклад изменит работу в стойке. В итоге необычные условия значительно больше повлияли на борьбу. Например, Махачев сделал 10 попыток прохода в переднюю (правую) ногу Порье, из которых лишь две оказались удачными.

Важно отметить, что на открытом мате Махачев не реализовал вообще ни одной попытки прохода в правую ногу. Оба удачных тейкдауна произошли у сетки, где разница между левой и правой ногой нивелируется.

Это отметил и первый тренер Армана Царукяна Сергей Торосян: «Я для себя как тренер выявил пару таких брешей в борьбе Ислама Махачева. Все-таки в левшу он проходит не так хорошо, как в правшу. Сажает с левосторонней стойки гораздо хуже. С правши он очень четко это делает. Если вы обратили внимание, в пятом раунде он прихватил вторую ногу, не правую, не переднюю, и с той ноги очень интересно так посадил Порье».

Тайский клинч

Один из любимых приемов Махачева – удар коленом из тайского клинча или навстречу сближающемуся сопернику. Особенно эффективно эти удары работали против более низкого Алекса Волкановски. Хороший показатель – количество и точность ударов из клинча. В главном поединке UFC 284 Махачев попал 12 ударов из 13 попыток, тогда как Волкановски – лишь 6 из 10.

В бою против Порье он значительно уступил по ударам из клинча: 11/14 против 23/26. Почему так произошло? Порье отлично подготовился к коленям соперника и воспользовался козырем – плотным боксом на ближней дистанции. Используя тайский клинч, Махачев все время оставлял пространство для атак по корпусу и апперкотов. А Порье этим пространством активно пользовался:

Махачев контролирует шею Порье, при этом оставляет пространство для ударов руками

Порье пользуется пространством и пробивает апперкот

Джеб Порье

Поединок против Порье показал, что Махачев не так уверено контролирует джеб соперника, находящегося в правосторонней стойке. Неизвестно, сколько Махачев спарринговал против левшей, но надежного ответа против джеба Порье он так и не нашел.

Главной контрмерой против джеба был кросс – классика бокса. Но кросс Махачева сопровождался недостаточно быстрым уклоном в сторону, из-за чего первый же джеб Порье оставил ссадину на лице:

Махачев видит летящий в него джеб и пытается контратаковать его кроссом, но не успевает достаточно уклониться

Недостаточная сила удара

Хоть и контратаки против джеба получались не всегда, остальная ударка Махачева приятно удивила. Он очень хорошо комбинировал, показывал высокую скорость ударов, а его тайминг сбивал соперника с толку.

«Как и в случае с Хабибом, у него странное передвижение, тайминг, тяжело поймать его ритм. Я хотел чаще раскрываться, давать больше объема, но когда он работал на средней дистанции, то выходил с нее как-то чудно», – сказал Порье.

Коленями из клинча, кроссами и прямыми Махачев нанес приличное количество урона, но мог нанести еще больше, если бы больше вкладывался и верил в удар. Об этом говорил и он сам на пресс-конференции после боя: «Мне нужно было больше верить в ударку. Первым же панчем я почти его уронил. Если бы я верил больше, то мог бы нокаутировать его сегодня».

Итоги поединка

Дастин Порье показал, наверное, лучший поединок против борца за всю карьеру. Защита от тейкдаунов и сабмишенов, неплохой план по передвижению и работе в стойке, отличная физическая готовность и заметное через экран желание забрать пояс у джаггернаута дивизиона в конце карьеры. Все, что было в силах Порье, он сделал на высшем уровне. Вряд ли у него есть к себе претензии.

А вот Махачев, похоже, был совсем не в лучшей форме. Подозрения о наличии у него стафилококковой инфекции оказались правдой, весогонка далась Махачеву заметно тяжело, а по ходу поединка добавилась неприятнейшая сечка. Но он забрал два, три или даже четыре раунда у лучшей версии легенды легкого веса UFC, закончил поединок досрочно и сохранил титул. Отличное выступление с учетом обстоятельств.

Прекрасный поединок двух топовых бойцов – кажется, для нейтрального болельщика нет ничего лучше. А для Махачева это еще и прекрасный опыт, ведь чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс – левша, как и Порье. Если Ислам исправит недочеты при работе против левши, то у него будут все шансы забрать второй пояс.

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Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales